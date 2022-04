Niko Erfani debuterar med en traumadiktning som stannar vid ytan

Diktbok Niko Erfani ”varv” Albert Bonniers förlag, 100 sidor Visa mer

En vän till mig, vars uppväxt tvingat henne till år av terapi, utbrast nyligen: ”Finns det något som är mer ute än att ha ett trauma?” Den som inte förstår vad hon menar kan jag bara gratulera. Vad skönt att leva så bortom tiden att man missat dess begär efter ”starka”, mer eller mindre självbiografiska berättelser om våld, övergrepp, sjukdom och missbruk.

Poesin står i ett särskilt förhållande till den moderna traumadiskursen. Lyriken har i århundraden producerat ett bekännande jag som tycks bjuda in läsaren till sitt innersta (jag ska nu berätta för dig om mitt lidande). Men i dag, när detta intima tilltal är så pass kommersialiserat, kan jag undra om det alls längre är konstnärligt produktivt. Varför ska dikten tala med en ”autentisk” röst, när denna röst i den övriga världen numera signalerar att någonting ska säljas?

Frågan infinner sig på nytt under läsningen av Niko Erfanis debutdiktsamling ”varv”. Boken tematiserar relationen mellan diktens jag och någon som verkar vara jagets far. Denne har betett sig illa, mot jaget och den som förmodligen är modern: ”jag tittar på henne och ser allt du gjort”. Exakt vad som hänt skrivs aldrig ut. Kanske är det inte heller intressant. Poängen är att dröja vid de motsägelsefulla känslor av hat, kärlek och beroende som river i den talande. Känslor som går i just varv, mellan generationerna och inom jaget, utan syntes eller förlåtelse.

Till största delen består texten av enradingar, oftast en på varje sida, ibland en per uppslag. Det kan stå: ”säg att det inte kommer göra ont”, eller: ”varför fick jag inte ha en barndom”. Liknande frågor återkommer, på det vita papperet riktade till intet: ”varför är sanningen aldrig enkel”, ”varför måste det vara så komplicerat”.

Det enkla och direkta uttrycket lyckas sällan skapa den friktion som krävs för att fylla det outsagda med mening.

Den minimalistiska formen uppmanar en att läsa mellan raderna. Tyvärr får jag känslan att det står lika lite där som på dem. Det enkla och direkta uttrycket lyckas sällan skapa den friktion som krävs för att fylla det outsagda med mening. I allt för hög grad förlitar sig Erfani på klichéer (”din kalla hand på min brinnande hud”) eller banala paradoxer, som: ”han är ingen man / han är en man”. Snarare än att öppna sig mot det förespeglade djupet stannar texten därmed vid ytan.

”Klichéer” tror jag är nyckelordet i sammanhanget. Att ”varv” aldrig riktigt lyfter beror nämligen inte på att Erfani saknar känsla för rytm och komposition. Nej, problemet ligger i konnotationerna, i formuleringarna, i deras beroende av ett poetiskt sett dött språk. Man känner ju så väl igen dem, från instagramcaptions, reklambudskap och ”Stjärnorna på slottet”-referat. I slutändan blir textens särart omöjlig att urskilja. Hur stark berättelsen än må vara.

