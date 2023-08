Nils B Thelin: Den ryska angiverikulturen har djupa rötter

Logga in

Angiveri uppfattas av oss vanligen som ett skamligt beteende. Det saknas i djurvärlden men har förekommit i mänskliga relationer så långt vi kan minnas. Historiskt kan det antas vara en universell företeelse. Med rätt eller orätt anges någon för att ha förbrutit sig antingen mot en dominerande religion – som under 1200-talets inkvisition eller senmedeltidens häxprocesser – eller mot rådande lagstiftning. Vi uppfattar beteendet som skamligt när det sker med orätt och i synnerhet om vi anser att det dikteras av bedrägliga avsikter.

Den som främjar eller systematiserar angiveri och gynnas av det är vanligen någon som har makt, eftersträvar mer makt eller vill motverka hot mot denna sin makt. Den som anger kan dela de bedrägliga avsikterna men kan också sväva i okunskap om dem då de maskerats, och därför handla i god tro. Historiskt har angivaren emellertid vanligen vunnit personliga fördelar, ofta genom olika typer av belöningar.

I modern tid har det utpräglat politiska angiveriet nått sina höjdpunkter i Hitlers Tyskland och Stalins Sovjetunionen under 1930-talet. Under 1940- och 50-talet var inte heller USA förskonat då senatorn Joseph McCarthy anställde jakt på vänstersympatisörer bland Hollywoods filmarbetare. Övervakning och bestraffning av oliktänkande organiserades under andra hälften av 1900-talet med tysk noggrannhet av DDR:s säkerhetstjänst Stasi med hjälp av ett fulländat system av angivare. Förföljelsen av misstänkta anhängare till Gülenrörelsen i Erdogans Turkiet på 2000-talet uppvisar liknande tecken. En snarare moralisk användning har angiveribegreppet funnit i den aktuella svenska debatten kring Tidöpartiernas krav på att införa en plikt för offentliganställda att ”anmäla” papperslösa.

Det mest skrämmande exemplet i dag är emellertid det angiveri som åter tagit fart i Putins Ryssland som en del av krigföringen mot Ukraina. Den till nyligen i Moskva verksamme historieprofessorn Valerij Solovej har inte skrätt orden i sin modiga kritik av den ryska statliga krigspropagandan och inhemska repressionen. Men han har också fördömt den snabba tillväxten av det angiverisystem med flerhundraåriga traditioner i envåldshärskarnas Ryssland som pånyttfötts under Putinregimen.

Stasis arkiv i Berlin har öppnats för allmänheten. Foto: Christophe Gateau

Angiveriet har nämligen en lång historia i Ryssland. Den ryske författaren Aleksandr Gorbovskij berättar om dess existens redan i Kievryssland på 900-talet. Enligt krönikorna praktiserades det flitigt också av Moskvafurstarna på 1300- och 1400-talen i deras kamp om makten. Sedan skulle det fortsätta att frodas under hela tsardömet. Revolutionen innebar inget slut på denna tradition utan den fortsatte med andra förtecken. Under 1800-talet handhades angiveriverksamheten av tsarens säkerhetstjänst ochranan, i Sovjetunionen först av Tjekan och sedan av KGB. I dag är det i huvudsak FSB i samarbete med det korrupta rättssystemet som beslutar i dessa ärenden. Det är intressant att det ryska ordet för angiveri, donositel’stvo, i den normgivande ryska ordboken sanningsenligt uppges ha en ”negativ klang”. Men inte ens under Gorbatjovs perestrojka skedde någon grundläggande uppgörelse med KGB:s angiveriverksamhet. Som en kontrast bör nämnas att det östtyska Stasis arkiv öppnades och till stora delar gjordes tillgängligt för allmänheten.

En fungerande demokratisk samhällsordning erbjuder inte den grogrund i vilken angiveriets historiska rötter fortsatt finner fäste

Hur kan vi förklara denna skillnad och det faktum att angiverikulturen, som en i grund och botten universell företeelse, till skillnad från till exempel Tyskland sömfritt levt vidare i det ryska samhället och spelar den motbjudande roll den gör i Putins Ryssland? Svaret måste ligga i angiveriets symbiotiska förening med makten, närmare bestämt med den auktoritära eller totalitära makten. En fungerande demokratisk samhällsordning erbjuder inte den grogrund i vilken angiveriets historiska rötter fortsatt finner fäste. Flera fall av angiveri i Ryssland har på senare tid väckt uppmärksamhet, som de när lärare har anmälts av sina elever och straffats för att ha kallat kriget i Ukraina för krig, eller ansett att Ryssland blivit lika totalitärt som Nordkorea. Vad är det egentligen som motiverar skolbarn till angiveri?

Om vi utgår ifrån att det inte är fråga om något slags personlig hämndaktion mot lärare, så finns det andra möjliga skäl. Eleverna kan ha bibringats en uppfattning om kriget av sina föräldrar. Men deras angiveri kan också ha sitt ursprung i de övningar av militärt slag som numera är ett utbrett inslag i de ryska skolornas gymnastiklektioner. Dessa åtföljs nämligen av en nationalistisk och militaristisk retorik som kan ha indoktrinerat eleverna. Impulsen till angiveri kan då ha upplevts av eleven som ett försök att framhäva sig som duktig genom patriotism och plikttrogenhet, möjligen i förhoppning om belöning i form av beröm.

Tankarna leder till Hitlerjugend och framhäver tragiken i en situation där unga, oskuldsfulla människor utan klara föreställningar om det oprovocerade dödandet i Ukraina kan sända lärare och erfarna människor med insikter om vad som verkligen pågår i fängelse för deras uppriktighet. Som utomstående betraktare står vi handfallna och kan inte ingripa mot denna fatala militarisering och indoktrinering av den ryska ungdomen. Det är svårt att finna ord för vår förfäran.

I ett annat känt fall som beskrivits i denna tidning av Anna-Lena Laurén spelas angivarens roll inte av eleven utan av skolans rektor. Eleven, 13-åriga Masja, hade på en lektion ritat en teckning med en text som fördömde kriget och hedrade Ukraina. För denna sin dotters kritik dömdes pappan Aleksej Moskalev till två års fängelse och Masja sattes på ett barnhem. Fallet visar att Putinregimen har full kontroll över ledningen för landets skolor och kan lita på att kritik mot kriget där slås ned i sin linda.

I just det här fallet måste angiveriet till säkerhetstjänsten FSB ha skett i två steg, först av klassläraren och sedan av rektorn. Vilka är deras motiv? Laglydnad och övertygelse, antagligen, men kanske också en rädsla starkare än en möjlig kritisk hållning. Den allt överskuggande repressionen och rädslan är nämligen förklaringen till att folk inte vågar säga sin mening och att opinionsundersökningar visar ett så pass starkt stöd för det orättfärdiga kriget. En rysk förlust i kriget och de långtgående konsekvenserna av en sådan kommer förhoppningsvis att undanröja den otyglade repressionen och upplösa angiverisystemet. Men säkra kan vi inte vara. En fortsatt, möjligen ännu oförsonligare auktoritär regim efter Putins möjliga sorti från scenen kan inte uteslutas.

Fallet med Aleksej Moskalev och hans dotter Masja har väckt breda sympatier hos den ryska allmänheten

Ett intressant förhållande som omnämnes också av Laurén är att fallet med Aleksej Moskalev och dottern Masja väckt sympatier hos den ryska allmänheten. Detta var sannolikt anledningen till att Ukrainakrigets enfant terrible, den paramilitära Wagnergruppens råbarkade ledare Jevgenij Prigozjin – i sina ambitioner att skaffa sig en politisk plattform inför den maktkamp som kan bli följden av ett misslyckande i kriget – utnyttjade fallet och krävde en omprövning av domen mot Moskalev. Sedan Prigozjin på oklara villkor avblåst Wagnergruppens spektakulära och ytterst hotfulla myteri mot den ryska försvarsmakten och nu ”utvisats” till Belarus är hans framtida roll i Ryssland och dess krig mot Ukraina minst sagt oklar.

Mot bakgrund av ett sådant mörkt perspektiv avtecknar sig en ljusare vision av framtiden både för det ukrainska och ryska folket. Våra innersta förväntningar av den sedan länge planerade ukrainska motoffensiven är nämligen inte endast att den ska leda till seger och ett återbördande av hela det ukrainska territorium som nu ockuperas av Ryssland. Till Ukrainas befrielse vill vi också knyta förhoppningar om att ett ryskt nederlag ska leda till ett slut på den auktoritära Putinregimen och en demokratisering av det ryska samhället.

Samtidigt med den växande nervositet, för att inte säga desperation, som i dag inför krigets utveckling kommer till uttryck i rysk statlig tv kan vi i sociala medier lyssna till ett otal unga ryssar som orädda framför sin kritik inte endast av kriget utan också den regim som startat det. De oroar sig för Rysslands isolering och för hur den fortsatta utvecklingen, särskilt den ekonomiska, ska slå mot den ryska befolkningen. Någon hänvisar till de ofantliga skadestånd som Ryssland kan komma att behöva betala till Ukraina för den ödeläggelse landet förorsakat. Det är till dessa unga ryssar vi i dag kan sätta vårt hopp om en framtida fredlig samlevnad i Europa.

Nils B Thelin är professor emeritus i slavisk filologi.

