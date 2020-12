Nina Hoss: ”Berlins kvinnor försökte ta makten i ruinerna”

Den uppstyckade ruinstaden Berlin 1946 var en kaotisk, laglös och ofta livsfarlig plats. Särskilt för kvinnor. Inte för inte vevar den svenske manusförfattaren och regissören Måns Mårlind i gång sin kostymthriller ”The defeated” – också känd under titeln ”Shadowplay” – med en tysk servitris som har blivit våldtagen av två amerikanska soldater och söker hämnd. En händelse som får stora konsekvenser för alla inblandade.

– Alla kvinnor i Berlin strax efter kriget hade sett förfärliga saker hända, hade blivit utsatta för våld och fortsatte leva under väldigt svåra omständigheter, säger den tyska aktrisen Nina Hoss över telefon.

I ”The defeated” spelar hon polisbefälet Elsie Garten som skramlat ihop ett gäng medhjälpare i en delvis utbombad bank enligt principen man tager vad man haver. Elsie får oväntad hjälp av en ung amerikansk New York-polis (Taylor Kitsch från ”Friday night lights” och ”True detective”) som är utsänd för att skapa lite lag och ordning i den raserade staden.

För den stora publiken är Nina Hoss kanske mest känd som Astrid i ”Homeland”, men hon är framför allt en favoritskådis för den prisade tyska regissören Christian Petzold som bland annat regisserat henne i ”Phoenix” och ”Barbara”. Det är inte första gången hon drar på sig 40-talskläderna och åker tidsmaskin tillbaka till hemstaden strax efter krigsslutet.

– Den här epoken är otroligt välkänd för folk i min generation, vi har tröskat den fram och tillbaka i skolan, pratat igenom den med föräldrar och släktingar. Men inför ”The defeated” hade jag också stor användning av mina roller i ”Phoenix” och Max Färberböcks ”Anonyma - eine Frau in Berlin”, säger Nina Hoss.

Nina Hoss i ”The defeated” Foto: Stanislav Honzik

Hoss försökte att göra så mycket research som möjligt trots att det inte finns så mycket skriftligt material bevarat i form av dagböcker och annat, från åren kring 1946.

– Det är en spännande period när alla behövde blicka framåt men också verkligen fick kämpa för att överleva. Jag gillar Elsie väldigt mycket, särskilt hennes styrka och mod. På många sätt behåller hon hela tiden sitt mysterium. Jag är inte säker på att det fanns någon precis som Elsie och har aldrig läst om en polisstation styrd av kvinnor, men hört om grupper av kvinnor som rapporterade och försökte skydda andra, säger hon och fortsätter:

– Det är väldigt roligt med den här detaljen i serien med stolsbenen som poliserna använder som tillhyggen, eftersom de inte fick ha skjutvapen, säger Nina Hoss om historien som också innehåller en mörk kraft, den enigmatiska maffiabossen Engelmacher (Sebastian Koch som också var med i ”Homeland”) som utnyttjar och prostituerar en kader av utsatta kvinnor.

Nina Hoss berättar också hur ”The defeated” delvis skildrar den historiska parentes när männen fortfarande var borta i kriget och kvinnor försökte skydda varandra och samtidigt ville kunna berätta för omvärlden om övergreppen som begicks av de närvarande soldaterna från olika länder.

– De försökte verkligen tappert ändra maktstrukturerna. Men det varade ju förstås inte så länge, männen kom tillbaka och hemmafrueran inleddes, säger Nina Hoss.

”The defeated” anknyter till modern forskning som menar att mörkertalet för våldtäkter under den här tiden är mycket större än vad man tidigare trott och att brott utövade av amerikanska soldater vida överstiger den gängse uppfattningen. Den tyska historikern Miriam Gebhardt är en av flera forskare som anser sig kunna avslöja obekväma sanningar om de allierade i boken ”When the soldiers came” (2015).

Nina Hoss är imponerad av hur väl Måns Mårlind gestaltar tidsandan och miljöerna, trots att han är svensk.

– Just i det här fallet kan det vara en fördel av inte vara tysk, och inte ha allt vårt bagage att släpa på. Det är väldigt bra med en annan blick. Jag tycker mycket om hur Måns fångar Berlinkvinnorna. Stoltheten, envisheten, förmågan att kämpa vidare och den lite bisarra humor som många har. Det kan jag relatera väl till, skrattar Nina Hoss som är född i Stuttgart men som har bott nästan 25 år i Berlin.

Hon säger också att det finns ett grundstråk i historien som intresserar henne mycket.

– Å ena sidan är ”The defeated” en galen, mörk och våldsam deckarhistoria, å den andra finns också en vilja att diskutera moral och val. Måns balanserar detta väldigt väl. Det är förstås frågor som engagerar mig dels som tysk medborgare, men dels också som människa. Vilka val har man egentligen om man växer upp i en värld där det inte finns någon riktig möjlighet att göra etiska, moraliska val om man vill överleva? Sådana frågor triggar mig.

Stellan Skarsgård och Nina Hoss i ”Tillbaka till Montauk” från 2017 Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

Samarbetet med Måns Mårlind är en del av en pågående kärlekshistoria mellan Nina Hoss och Sverige, som inte bara innehåller filmiska samarbeten utan numera också ett älskat hus på västkusten.

– Det är ganska slumpmässigt men väldigt underbart att jag hamnat där jag är nu, säger Nina Hoss.

Hon gjorde sitt första svensksamarbete när hon spelade mot Stellan Skarsgård i Volker Schlöndorffs ”Tillbaka till Montauk” (2012) baserad på Max Frischs roman ”Homo faber”. ”The defeated” ledde till inköpet av en stuga utanför Hunnebostrand i Bohuslän där hon gärna tillbringar mycket tid.

– Det är så vackert, vilt och ensamt där. Jag och min man är besatta av Kanada och Alaska och har gjort många vildmarkstripper där, men vi kan ju inte direkt flytta så långt bort, ha ha.

– Vid vårt hus i Sverige finns allt vi gillar, klippor, hav, skog, och ingen som känner igen mig när jag åker till Coop och handlar. Jag hoppas det förblir så, skrattar hon till lite.

Nina Hoss kan även räkna in den svenska regissören Tarik Saleh (”The Nile Hilton incident”) som en av sina uppdragsgivare. Hon har under året varit med i hans kommande internationella långfilm ”Violence of action” där hon spelar mot bland annat Chris Pine. Även svenskarna Fares Fares och Alexej Manvelov finns på rollistan.

– Ett kort men spännande gästspel. Det känns som det kommer att bli väldigt rått och realistiskt, lovar Nina Hoss.