Nina Wormbs: Så används Kina som argument för att inte agera i klimatfrågan

Inför och under COP26 har det varit stort fokus på Kina. Inte minst har det funnits en oro för vad Xi Jinpings frånvaro skulle kunna innebära för förhandlingarna, särskilt i ljuset av landets stora utsläpp och engagemang i kolkraft, både hemma och utomlands. Kinas bidrag till de globala utsläppen är enormt och det är oerhört viktigt att få med Kina i de gemensamma ansträngningarna för en omställning.

Vad Xi Jinpings frånvaro betydde får framtiden utvisa. Det gäller för övrigt alla löften, både under COP26 och vid andra tillfällen. Löften och mål är en sak, handling en annan. Detta enkla förhållande uppmärksammas allt oftare. Och intressant nog har just Kina fått en särskild plats i denna utmaning i omställningen till ett hållbart samhälle.

Det blir nämligen allt vanligare i debatten att hänvisa till Kina när man själv inte vill agera i klimatfrågan. Det kan gälla energi, där hänvisningar till kolkraftverken tas fram som argument mot lösningar i Sverige, men det också kan röra flygande, där kinesiska turister i Gamla stan får legitimera svenska resor till Mallorca eller Thailand.

Att debattörer ägnar sig åt att argumentera mot handling är i och för sig ett gott tecken. Det betyder nämligen att de ser ett behov av att debattera praktiska åtgärder i klimatfrågan. Passivitet eller status quo måste numera motiveras. Men Kina-argumentet är problematiskt på flera sätt och innan det får ännu större spridning som legitimering mot svenska åtgärder måste vi ha klart för oss varför det inte håller och vad det resulterar i.

För det första är det tokigt att motivera den egna skadan med att någon annan gör en större skada. I svenskan har vi sedan länge det utmärkta ordspråket ”två fel gör inte ett rätt” som illustrerar väl hur resonemanget haltar. Vi skulle inte i några andra avseenden få för oss att det är i sin ordning att göra fel bara för att någon annan gör det. Vi ordnar inte våra fängelser efter modeller som är sämre för de intagna. Vi inskränker inte yttrandefriheten genom att referera till Nordkorea. Vi rättar inte vår miljölagstiftning så att dumpning av farligt avfall blir tillåtet. Men när det gäller klimatet är andras fel och utsläpp en kontinuerlig källa till argument för att vi själva inte ska behöva ändra.

För det andra är referensen till Kinas utsläpp ett evigt men likväl problematiskt sätt att relativisera sin egen påverkan. Det finns nämligen alltid någon som släpper ut mer än jag. Mer än Sverige. Mer än Europa. Det finns också alltid något annat som släpper ut mer. Alla bilar släpper ut mer än alla flygplan. Alla flygplan släpper ut mer än alla rymdraketer. Genom detta sätt att välja någon annan utsläppare eller någon annan verksamhet kan man alltid komma undan själv.

För det tredje avslöjar det ett djupt liggande missförstånd om klimatfrågans grundläggande logik. Trots att vi handlar med koldioxid och att vi talar om rätt att släppa ut, så är dessa försök att inordna klimatsystemet i en global marknadslösning ingenting som klimatet självt bekymrar sig om. Nicholas Stern, författare till en rapport om klimat och ekonomi som kom 2006, kallade också klimatkrisen för världens värsta marknadsmisslyckande. Klimatet svarar på de absoluta mängder koldioxidekvivalenter som vi har släppt ut historiskt och som vi släpper ut nu. Det är viktigt hur mycket vi släpper ut som mänsklighet, men Kina-argumentet antyder att det finns ett sorts givande och tagande, som om det vore ett nollsummespel. Istället är det förstås precis tvärt om: varje ton koldioxid räknas.

Kina-argumentet är alltså knepigt eftersom det utgår från en föreställning om att så länge någon annan gör något mycket fel så behöver inte jag göra lite rätt. Det är möjligt att betrakta detta som ett etiskt argument, som har att göra med ”det rätta”, men det är lika mycket ett matematiskt felslut eftersom resultatet är högre uppvärmning. Båda är giltiga.

Varför tycks detta argument nu får större spridning? Förmodligen har det att göra med flera saker. En är att det är självförstärkande. Vi använder gärna argument som vi tror övertygar vår omgivning och populära argument får draghjälp just precis eftersom de verkar användas av många och därmed uppfattas som allmänt giltiga. Ju fler som använder Kina-argumentet, desto mer legitimt är det.

Men det framstår förmodligen också som ett enkelt och begripligt argument. Den allmänna kunskapen om Kina i Sverige är begränsad. Men vi vet att det är ett mycket stort land, med väldigt många invånare, som strävar efter att få bättre levnadsvillkor. En referens till Kina är därför ett lätt sätt att relativisera våra egna utsläpp.

Ett tredje skäl skulle kunna vara att Kina allt oftare framställs som en fiende i svenska medier. Bristen på demokrati, att representanter för den kinesiska staten intervenerar i våra interna angelägenheter, fängslar svenska medborgare och gör geopolitiska anspråk nära vårt territorium (läs: Arktis) målar sammantaget en bild av en ”annan” nation, bortom vår påverkan och annorlunda. Det kan förstärka attraktionskraften hos Kina-argumentet eftersom det också antyder att vi inte kan göra något åt Kina (och därför inte behöver göra något själva).

Något som talar för denna tolkning är att USA aldrig förekommer som argument. Detta trots att USA ansvarar för dubbelt så stora utsläpp som Kina, både över tid, det vill säga totala utsläpp sedan 1850 (carbonbrief.org), och per capita i dag (IPCC). Inte heller används i någon större utsträckning Quatar, Kuwait eller Förenade Arabemiraten, som toppar listan med per capita-utsläpp.

I en nyligen publicerad artikel i Annual Review of Environment and Resources har författarna ställt de senaste 30 årens utsläpp i relation till dem före 1990. Hälften av alla utsläpp har skett under denna period. Utvecklingsländer som Kina och Indien står för nära hälften av dessa i sin tur, men de är så folkrika att så fort man räknar om till per capita-utsläpp så blir bilden ändå bestickande.

Att jämföra mellan nationer kan framstå som praktiskt eftersom de är enheter i det internationella systemet. Ofta görs detta genom territoriella utsläpp, ett korttrick som innebär att den som producerat snarare än den som konsumerat får klä skott för utsläppen. Eftersom kläder och andra konsumtionsvaror ofta produceras i Kina eller andra låglöneländer medför det sättet att räkna ytterligare problem. I den svenska debatten blir det allt vanligare att faktiskt räkna med konsumtionsbaserade utsläpp även om det har vissa utmaningar.

Samtidigt döljer nationsjämförelsen det faktum att vi som lever i nationerna inte är genomsnitt. Inom de flesta nationer finns det stora och ökande ekonomiska klyftor och därmed också en mycket stor variation i individuella utsläpp. Chancel och Piketty visade redan 2015 att skillnaden inom länder ökat och föreslog därför att fokus måste flyttas från nation till individ. 10 procent av jordens befolkning står nämligen för ca 50 procent av utsläppen sedan 1990. Dessa 10 procent finns i alla länder, men är inte jämnt fördelade. USA har till exempel 40 procent av dem och Kina 10 procent. Kallduschen för en svensk debattör är förmodligen att alla svenskar som har en månadsinkomst över 27 500 kronor tillhör denna grupp. (Se DN 4/10)

Detta är inte ett försvar för Kinas klimatpolitik, låt mig understryka det. Men att hänvisa till Kina när man inte vill agera på hemmaplan är ett sätt att dölja det faktum att vi i Sverige, trots vår litenhet, tillhör de rikaste i världen. Koppling mellan rikedom och utsläpp är stark och vi kan inte skylla ifrån oss bara för att något annat släpper ut mer. Kina får inte vara en ursäkt för att inte handla.

Nina Wormbs, Professor i teknikhistoria, KTH Environmental Humanities Laboratory