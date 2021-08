Nino Haratischwili: Jag visste mycket mer om nazisternas förbrytelser än om kommunisternas

Nino Haratischwili

Född: i Georgien 1983.

Bor: sedan 2003 i Berlin, men har också en lägenhet i Tbilisi.

Gör: Författare, dramatiker, teaterregissör.

Aktuell med: ”Det åttonde livet (Till Brilka)” i svensk översättning av Ebba Högström, utgiven av förlaget It-lit.

Priser i urval för ”Det åttonde livet (Till Brilka”): Anna Seghers-Preis, Bertolt Brecht-Literaturpreis, Warwick prize for women in translation. Den nominerades också till The International Booker prize.