Nisse: Att verkligen göra ingenting är inte så lätt

En av de intressantaste sidorna hos Tomas Ledin är hur ofta hans låtar innehåller något som man kan haka upp sig på och irriteras av. Vilket gör att de fäster ännu bättre.

Som ”En del av mitt hjärta”, där han sjunger ”en del av mitt hjärta kommer alltid slå för dig” och frammanar bilden av en osalig hjärtklaff som fortsätter att pumpa när resten av kroppen lagts till vila i sin grav.

Lite så är det även med den något mindre klassiska ”Att inte göra någonting alls”, där han försöker få till en ny ”Sommaren är kort” genom att måla upp ett sorglöst liv i lättja på en sommarö någonstans, där han på sin höjd ”kanske läser en tidning, någon kvarglömd bok”.

Och då måste jag protestera. För är det någonting jag vill göra när jag är ledig så är det att läsa i kapp gamla tidningar och kanske hinna fram till den där boken jag lämnade halvläst på grund av måsten.

I min värld är inte det att göra ingenting utan tvärtom, att rensa upp och få ordning. På det gnetigt mödosamma viset, snarare än att bara kasta alltihop.

Men jag förstår svårigheten. Att bygga en hel text på den sköna konsten att göra ingenting är nästan omöjligt, eftersom nästan allt man räknar upp riskerar att faktiskt låta som en aktivitet. Möjligen undantaget att klia sig på benet, vilket han också nämner.

Varje paradis som skildras riskerar att bli urtråkigt, så fort man gör det till mer än en stilbild

Annat anas som antydningar. När han ”låter timmarna gå” nere vid bryggan låter det till exempel misstänkt mycket som att han jobbar på sin solbränna – vilket på sina håll är en aktivitet som utförs med både allvar och noggrannhet.

Att bara sitta och ”spana ut över fjärden” kan för övrigt också ses som en aktivitet, känd som meditation och ansedd som en både nyttig och rätt krävande övning. Där det finns gott om dyra kurser man kan gå för att lära sig, så att man gör ingenting rätt.

Samtidigt är det ju så att bilden av inre frid och harmoni är svår att omsätta i ord. Varje paradis som skildras riskerar att bli urtråkigt, så fort man gör det till mer än en stilbild. Minns Talking Heads ”Heaven is a place/where nothing ever happens”.

Det är därför utopier är tråkigare läsning än dystopier. Även om Joakim Pirinen lyckades skriva en rolig pjäs om det, ”Familjen Bra”, som blev rent outhärdlig därför att varje möjlighet till livgivande konflikt kvävdes i varm förståelse och välvilja.

Medan gamla folksagor levt vidare i evigheter, genom att glatt skildra de mest osannolika hemskheter och sätta punkt när det blir dags att leva lyckliga i alla sina dagar.



