Nisse: Den lilla dammen var gränsen för min värld

Ibland undrar jag vad det var för ställe jag växte upp på. I höjd med min treårsdag flyttade vi från Göteborg till lilla Tuve strax utanför, men bara några månader senare utvidgades Göteborg och Tuve blev en del av staden.

Så någon flykt till landet handlade det knappast om, snarare är jag stadsbarn. Fast från förorten, med själva staden tjugo minuters bussresa bort.

Å andra sidan fanns skogar, ängar och enstaka lantbruk åt andra hållet, betydligt närmare.

Och just vårt bostadsområde var som en liten by. Längst in på en komplicerad återvändsgata, med så lite biltrafik att varje okänt fordon på vändplanen utanför köksfönstret blev en händelse.

Som liten knatte kunde jag springa fritt, bara jag inte sprang ner till stora vägen nedanför skogsbrynet. Eller följde vår väg runt kröken förbi den lilla dammen, där det växte grodyngel. Det var gränserna för min värld innan jag började skolan; den låg ännu en bit bort.

I denna förort fanns nästan hela samhällsskalan representerad, från villor med swimmingpool inomhus till ett stort och slitet miljonprogram. Med mycket medelklass däremellan. Alla gick i samma högstadieskola, utom några enstaka få som gick i privata Samskolan inne i stan.

Ganska länge trodde jag att det var så som hela Sverige fungerade.

Något regelrätt gym fanns det inte, men i högstadiet började såväl joggning som kroppsbyggande bli populärt och i fritidsgårdens källare kunde den som ville lyfta skrot.

Dryga fyrtio år senare är mycket annorlunda. Högstadieskolan är riven och nybyggd, Tuve centrum heter Tuve torg och biblioteket har flyttat två hus norrut till fritidsgårdens gamla lokaler.

Och snett emot biblioteket ligger nu ett gym som hör till en av de vanliga kedjorna. Det hamnade i nyhetsflödet för några veckor sen, när en maskerad man gick in där och sköt ihjäl en annan man, med en enda kula medan bevakningskamerorna filmade.

Efteråt sökte polisen bland möjliga flyktvägar, och fick bland annat syn på den lilla dammen som jag inte fick gå längre än. Den med grodynglen. Och fann den så intressant att de tömde den på vatten, i jakt på... ja, det ville de så klart inte precisera.

För mig är det en nyhet av närmast existentiella proportioner, och min barndom blev med ens ännu mer avlägsen.

