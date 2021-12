Nisse: En tidlös folklåt från en väldigt specifik tid

Jag har länge undrat vilket år jag såg The Dubliners i Göteborg. Det var första halvan av 80-talet, men jag tror att de var där flera gånger, och vad det egentligen handlar om är huruvida Luke Kelly var med eller inte.

Han dog i januari 1984, nämligen, och hade missat spelningar i åratal, men så sent som månaden före sjöng han med dem i irländsk tv. Och jag hade inte så noga reda på medlemmarna vid den tiden, tyckte mest att alla såg lika skäggiga och urgamla ut.

Dessutom hade jag svårt att veta hur jag skulle förhålla mig till deras ogenerade mossighet. Eftersom The Dubliners åkte runt som i en tidsbubbla från det tidiga 60-talet, till synes omedvetna om att folkrocken ens inträffat.

I dag skulle jag hellre kalla dem tidlösa.

Senare kom jag att se Ronnie Drew som den självklara stjärnan. Det var han som bildade gruppen 1962 och hade en röst så sträv att den kunde skrapa färg från väggarna. Men med tiden har jag förstått att den verkligt stora sångaren var Luke Kelly, med en intensitet som finns bevarad på mängder av Youtube-klipp – och går genom rutan än i dag.

Ingen lär ha betvivlat att de brann för ”den irländska frågan”

Ett av de mest självlysande är paradnumret ”The town I loved so well”, som jag lite lojt har uppfattat som en irländsk traditionslåt i mängden. Men den var nyskriven när The Dubliners spelade in den 1973 och handlade specifikt om låtskrivaren Phil Coulters uppväxtstad Derry och den eskalerande konflikten i Nordirland.

Låt vara att Luke Kelly kom från Dublin, liksom de övriga i The Dubliners. Ingen lär ha betvivlat att de brann för ”den irländska frågan”.

När jag tittar närmare på saken inser jag att denne Phil Coulter är en fascinerande gestalt i egen rätt, som producerade fyra album med The Dubliners i början av 70-talet och tre med folkmusikgiganterna Planxty under samma tid.

Otippat nog var han då mest känd från eurovisionsschlagern. Med kumpanen Bill Martin hade han skrivit både Sandie Shaws ”Puppet on a string” (etta 1967) och Cliff Richards ”Congratulations” (tvåa 1968).

En tredje nisch fann han på 80-talet, när han började göra skivor med ”lugnande” pianomusik, likt en den irländska folkmusikens Lars Roos.

Men ska han bli ihågkommen för något alls, då är det ”The town I loved so well”, det har han själv slagit fast. Och inte mig emot – så länge det inte handlar om hans egen singelversion från 1973 (som färre har hört). Ska den få det format den förtjänar, då måste nog Luke Kelly sjunga den.

