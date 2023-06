Nisse: Hur tar man sig då härifrån?

Logga in

Det ska visst vara vanligt vid den här tiden på året att hamnen i Qaqortoq proppas igen av is, som har lossnat från östra sidan om Grönlands sydspets, drivit runt Kap Farvel-udden och vidare upp längs västkusten.

I alla händelser var det mäktigt att se, ett dramatiskt islandskap där isflak klättrade på varandra. Det var i midsommarveckan på 1990-talet och sommarvärmen var stark nog för att – om man höll sig i lä – tillåta sittning i solen med uppknäppt jacka.

Med en befolkning runt tre tusen är Qaqortoq den fjärde största staden på Grönland, tillräckligt stor för att där skulle finnas kollektivtrafik – en liten minibuss som knotade runt i backarna. Q är ett sje-ljud och på danska kallas staden Julianehåb.

Likt överallt på Grönland finns där ingen väg som leder till nästa ort, men en bit inåt fjorden kunde man gå till närbelägna Igaliku, en tydligen svindlande vacker tur som man klarar på tre, fyra dagar.

Vi hade flugit in till Narsarsuaq, den södra av landets två internationella flygplatser. Därefter tog vi båt till Narsaq och helikopter till Qaqortoq. Med helikopterturen tillbaka till Narsarsuaq skulle vi tillryggalägga drygt tolv mil totalt.

På en karta över hela Grönland ligger de tre orterna så nära att de kunde vara samma plats. Men det kändes som enorma sträckor där och då.

I synnerhet när det blåste upp på kvällen före återresan och vår helikoptertur ställdes in. Så där satt vi. Flyget inställt. Hamnen spärrad av is. Inga bilvägar ut. Strandade vid världens ände, medan vi missade våra anslutningar tillbaka till civilisationen och ängsligt följde väderrapporten på rudimentär text-tv. Internet hade inte slagit igenom men vi kunde få in en svajig NTV, Newfoundland-tv.

Dagen efter ovädret var det sol och stilla. Hamnen var rensad, isflaken hade skingrats av stormen. Helikoptern skulle avgå framåt lunch, men innan dess hann vi gå förbi kommunhuset där en liten midsommarceremoni hölls med sång, tal från myndighetsperson och lokalbefolkning i folkdräkt.

Det kändes förvånansvärt alldagligt, nästan välbekant.

När vi samma kväll gick in för landning i Reykjavik var det som att ankomma en metropol, mitt i stora världen. Inte alls så som vi hade uppfattat denna lilla stad långt ute i havet när vi först kom dit några veckor tidigare. Men ibland förändras perspektiven snabbt.

