Nisse: Jaha, och vem är nu den siste?

Redan 2006 gav Jerry Lee Lewis ut albumet ”Last man standing” och jag minns att jag tyckte det var lite tidigt. Han skulle just fylla sjuttioett, vilket i och för sig var äldre än många hade antagit att han skulle bli, men flera av hans främsta konkurrenter från 50-talsrocken var fortfarande i livet: Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Bo Diddley...

Sen gick tiden och de andra trillade av pinn längs vägen, medan Jerry Lee hängde kvar. Till den grad att han faktiskt kändes som den siste när han kastade in handduken i oktober, sexton år efter den där nu smått profetiska skivtiteln.

I bluesvärlden är Buddy Guy fortfarande högst aktiv. Han är åttiosex nu och gav ut sitt senaste album i höstas. Förvisso är John Mayall tre år äldre, och gav även han ut ett album i fjol, men han hör ändå till nästa generation – de vita brittiska artister som återupptäckte svart amerikansk blues och paketerade om den i en ny kontext.

Buddy Guy hör till ursprunget, den siste av de stora att debutera medan blues främst var samtida svart populärmusik.

Och inom countryn tuffar fenomenet Willie Nelson på. Snart nittio ger han om en dryg månad ut sitt nästa album; det femte bara under 2020-talet. Även han har för övrigt gjort en ”Last man standing”, den kom 2018.

Låtar om hur väldigt gammal han är har han skrivit längre än så, till exempel den underbara ”Still not dead” från 2017 eller ”Roll me up” från 2012 (med omkvädet ”roll me up and smoke me when I die”). Några till kan han säkert hinna med.

Men den första rock 'n' roll-generationen, då, finns det ingen kvar från den? Jodå. Wanda Jackson lever än, åttiofem år fyllda och den möjligen största av 50-talets kvinnliga rock 'n' roll-sångerskor. Och Brenda Lee var så ung då att hon inte ens fyllt åttio nu.

Men mest omtumlande är kanske att Pat Boone fortfarande är bland oss, åttioåtta år gammal. Alltså mannen som sjöng snällare versioner av Little Richard och Fats Domino och fick större hittar än de. Mannen som mer än någon annan blev symbolen för det renskrubbade, anpassliga och medvetet könlösa. Mannen som gjorde rock 'n' roll så rumsren att den verkade meningslös.

Det är sällan han ens har tillmätts äran att få vara med på listor över de gamla originalrockarna, nu har han till slut chansen att skratta bäst som skrattar sist.

