Nisse: När banden bara bandades för stunden

I sitt Sommarprogram i år berättade Janne Schaffer om hur han en gång på 70-talet stressade till en studio i London, försenad efter ett inställt flyg, för att spela in med Abba. De skulle bara framföra sin senaste hit, men utan originalmusikerna skulle det inte gå.

Sen visade det sig att ingen inspelning behövdes, allt var bara en charad. Det brittiska musikerförbundet tillät nämligen mimande i tv endast om musiken man mimade till var nyinspelad, så att musikerna ändå kunde få betalt. Men den snabbt inspelade nyversion som en stund senare levererades till tv-bolaget var i själva verket originalinspelningen, eftersom det var den som lät som låten skulle låta.

Så här gjorde ”alla” vid den tiden. Det fanns till och med en term för det – den överförda originalinspelning man låtsades var nygjord på någon timme kallades för en ”andover tape”. (Alltså överlämning, ”hand over”, som på Londondialekt förlorat sitt inledande h.)

Detta kan man läsa i en artikel på nätsajten The Article, som egentligen handlar om all popmusik-tv som sänts i BBC men inte finns i arkiven. Till exempel listprogrammet ”Top of the pops”, som startade i januari 1964 och sändes varje vecka till juli 2006, och är det utan konkurrens mest betydande musikprogrammet i brittisk tv-historia.

Hur många avsnitt som finns sparade från hela 60-talet? Tre.

Den främsta anledningen var att videoband på 60-talet var så dyra att hela BBC bara hade ungefär sextio stycken. Bolaget Ampex hade patent och höll priserna uppe. Varumärket blev så synonymt med hanteringen att ”ampex” internt på BBC blev ett annat ord för att spela in.

När patentet släpptes fritt i slutet av 60-talet, och priserna sjönk kraftigt, levde bruket att återanvända videobanden kvar i åratal. Dessutom var lagring utrymmeskrävande och kostade pengar, och popmusik hörde inte till det material som värderades högst.

Nu berättar en producent bakom nostalgiprogrammet ”Sounds of the sixties” om hur minst en tredjedel av allt material till hans serie kom från tre enskilda eldsjälar, som jobbade i olika tekniska funktioner på BBC och sparade rader av inslag som de fick syn på och ville rädda åt eftervärlden. Och då fick gömma för sin arbetsgivare.

Men sådant som Bob Dylan live 1965, The Beatles live 1966 och Frank Zappa live 1969 hör till det för evigt förmodligen försvunna.

Läs fler kåserier av Nisse, till exempel om hur en gammal råbiff kan leva längre än man anar.