Nisse: När en tjugolapp plötsligt blir två

Det händer inte så ofta numera, men på ett eller annat sätt hade jag fått en tjuga tillbaka och när jag tog upp den ur plånboken insåg jag att den inte var en utan två. Halvor.

En gång i tiden hade bankerna rutiner för sådant, men när jag nu råkade ha ett helt annat ärende till banken passade jag på att fråga bankkvinnan om hon visste hur man kunde lösa in en trasig sedel.

Hon log som om jag hade sagt något lustigt och sa att, nej, det trodde hon inte att man kunde.

Så jag gick hem och googlade. Och se, självaste Riksbanken sa emot henne. På deras hemsida står att man ”i vanliga fall” kan vända sig till en bank för att byta ut en skadad eller missfärgad sedel.

Nu har ju de flesta banker inte kontanthantering längre, men jag gick till en som jag mindes hade det för inte så länge sen. Fast det hade upphört där också.

Och inte bara det. När jag frågade vilka bankkontor som fortfarande hanterar kontanter sa bankmannen att det inte fanns några. Inte inom den banken och inte inom några av de andra storbankerna heller.

Fast en del mindre sparbanker ute i landet hanterar fortfarande kontanter, lade han till.

På vägen hem gick jag förbi min frisör, som fortfarande gärna tar kontanter, men han visste inte mer än jag. Han använder de kontanter som trillar in till att betala lunch på sitt stamställe, mer blir det inte. Det var åratal sen han gjorde en kontantinbetalning till en bank.

Nästa dag åkte jag in till Riksbankens huvudkontor, som har en av Sveriges minst inbjudande foajéer men en vänlig man i receptionen som börjar plocka fram rätt blankett redan innan jag har hunnit formulera mitt ärende.

Nej, man kan inte lämna in sedlar på plats, förklarar han. Men man kan ansöka om inlösen, sen får man skicka in vad man har per post och om inget brott kan misstänkas och ansökan beviljas kommer ersättningen efter någon månad sättas in på önskat konto.

Givetvis tillkommer en avgift, han minns inte exakt, men ett par hundra eller så. Vilket gör min tudelade tjuga rätt obetydlig i sammanhanget.

Och nu kan jag inte ens hitta den, vilket öppnar för en närmast filosofisk fråga: Har jag råkat slarva bort en summa pengar eller bara råkat kasta lite värdelöst pappersskräp?

