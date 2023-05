Nisse: ...och där fick de in en helt ny linje

Logga in

Som ung fascinerades jag av en kompis souvenirtröja från London. Den visade Londons tunnelbana i sin välbekanta, mångfärgade kartbild och under stod orden: ”I'd be lost without it”.

Och jag tyckte att den såg så komplicerad ut! Delvis var det just detta som var så fascinerande. Att denna så uppenbart pedagogiska och tillrättalagda bild ändå mest liknade en labyrint.

Ursprungligen ritades den redan 1931. Upphovsmannen Harry Beck inspirerades av de schematiska kartor elektriker ritade upp över sina installationer, snarare än av riktiga kartor där alla avstånd och riktningar är korrekta.

På Harry Becks bild är det lika långt mellan alla stationer och de flesta transportsträckor är raka, vilket blev banbrytande för liknande kartor över hela världen. Londons tunnelbana gick ut trevande och delade ut 500 kartor på försök, men efterfrågan var sådan att en andra upplaga på 700 000 trycktes upp och tog slut på en månad.

I dag fascineras jag snarare av hur kartan utökas. Å ena sidan har ingen ny t-banelinje öppnat sedan 1979, å andra sidan känns det som att systemet har vuxit nästan varje gång jag kommer dit.

Inte bara dras nya sträckningar av befintliga linjer, som Northern line till Battersea 2021. Det läggs också nya trafikslag till kartan, till den grad att den nu även inbegriper pendeltåg, spårvagn, linbana (!) och den förarlösa Docklands Light Railway.

Både tydligt och överskådligt. Samt mycket. Foto: Nils Hansson

Jag blev ändå förvånad när jag på besök härom veckan fick syn på en helt ny linje inträngd mitt bland de andra, rakt genom centrala London och med slutstation långt borta i Reading, som är en helt annan stad.

Den heter Elizabeth line, och hann faktiskt invigas av drottning Elizabeth II i maj förra året. Och snarare än att vara en t-banelinje är den en sorts hybrid, med en sträckning på mer än tio mil, men flera stopp på centrala t-banestationer.

Som jämförelse minns jag allt ståhej som gjordes när Stockholms t-bana 1994 förlängdes med en enda station, från Bagarmossen till Skarpnäck. Det är snart trettio år sen, i ett internationellt perspektiv en häpnadsväckande lång tid. Vilket bara delvis balanseras av att det nu faktiskt är flera utvidgningar på gång, när det nu blir.

