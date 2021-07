Nisse: Och definitionen är…?

För det finns ju en massa människor utan ett ben, eller två. Och andra som saknar öron. Ja, det verkar förvånansvärt svårt att hitta fysiska kännetecken på en människa som inte kan tas bort utan att mänskligheten försvinner.

Sen kan man hävda att det var de tvärställda tummarna som gjorde oss till människa, men vi kan vara människor även utan.

I det inre finns givetvis tydligare indikatorer, i synnerhet den genetiska koden med dess små men väsentliga skillnader mot den hos en schimpans. Men den är svår att uppfatta med blotta ögat.

En annan svårbestämd sak är enheten meter, som är avsevärt mer exakt än en aln men saknar en enkel definition. Länge fanns en arkivmeter i Paris, som var själva måttet, men eftersom det var en smula trubbigt – och all materia förändrar sig med tryck, temperatur eller ålder – har det skapats en exakt definition som man måste vara fysiker för att begripa (det handlar om ljushastigheten under vissa specifika förhållanden).

Att könsrollsmönstren är seglivade hindrar inte att de kan brytas.

Med detta i bakhuvudet läser jag om den infekterade synen på kön, och alla som känner att de inom sig är ett annat kön än den omgivningen har uppfattat. Och frågan blir då vad det är som definierar de olika könen.

Den klaraste definitionen handlar om kromosomer, där XX är kvinna och XY man. Det mesta annat tycks handla om läggning och preferenser. Rent fysiskt är män ofta större, har mer kroppsbehåring och dras till kvinnor, men undantagen är oräkneliga. Redan innan man tillför kromosomer och kirurgi.

Att könsrollsmönstren är seglivade hindrar inte att de kan brytas av vem som helst, utan att könet därför ändras. Var den verkliga gränsen går kan man hitta många bud om, och rätt många är överens om att det viktigaste är hur individen själv uppfattar sig.

Jag tänker då också på fallet med amerikanskan Rachel Dolezal, som var både ledare inom medborgarrättsrörelsen National ­Association for the Advancement of Colored People (NAACP) och universitetslärare i diverse afroamerikanska ämnen. När det visade sig att hon var född av vita föräldrar, trots att hon identifierade sig som svart.

Detta ansågs oförlåtligt, och hon fick lämna sina poster, trots att mänskliga raser inte existerar i en vetenskaplig mening. Till skillnad från kön.

Men det senare är man alltså fri att bestämma själv, till skillnad från det förra. Enligt tidens synsätt, kanske ska tilläggas.

Hur framtiden kommer att bedöma det återstår som alltid att se.

Läs fler kåserier av Nils Hansson, som till exempel om När tingen vänder sig emot en.