Nisse: Om världens enklaste sås tycker vi olika

Vi brukar kunna enas om det mesta i matväg, men vid palmitos skiljer sig min hustru och jag så tydligt åt att vi bara inte kan äta samma.

Även om vi utgår från samma burkkonserv, där jag brukar dela de små ”stockarna” på längden och lägga ena halvan på hennes tallrik och den andra på min. Helst vill hon ha snittytan ned och jag snittytan upp.

Vanligast är att de skivas i slantar, men sådana är inte vi.

Det handlar alltså om palmmärg eller palmhjärta, en liten del av det innersta i vissa palmarter som går att äta som grönsak och som är stort i framför allt Latinamerika, men även Sydostasien.

Om man tänker sig hela palmen som ett skal kan man se detta som den lilla frukten längst in, fast då får man bortse från att palmen oftast har riktiga frukter också. Eller så ser man det som palmens filébit, låt vara att man inte äter annat än just filén. Utom kanske just frukten, då.

På sina håll har jakten på palmhjärta närmast utrotat en rad olika palmsorter, men numera är den som säljs i regel odlad.

Vi stötte på den i Buenos Aires, som en läcker och överallt förekommande förrätt som vi snabbt blev som tokiga i. Lite påminnande om inlagda kronärtskockshjärtan, fast med ett drag av vit sparris och med en touch av bambuskott (rimligt nog, träd som träd).

Till denna fick man salsa golf, alltid och utan undantag. En rosa majonnäshistoria som jag tveksamt fann mig i och min hustru älskade.

Sen tog vi båten över Rio de la Plata till grannhuvudstaden Montevideo och tog in palmitos till förrätt även där. Då kom ingen salsa golf, så vi bad om den. Varvid kyparen gjorde en grimas, gick och hämtade en skål majonnäs och rörde ner ketchup i den.

Exakt så gör man faktiskt sin egen salsa golf, som således måste vara världens enklaste sås! Den uppfanns av biokemisten Luis Federico Leloir, som fick Nobelpriset i kemi 1970 för helt andra landvinningar. Redan i mitten av 1920-talet satt han på en golfklubb i badorten Mar del Plata och prövade olika blandningar av de smaksättningar som fanns att få vid bordet: senap, ketchup, vinäger, majonnäs… Och landade i majonnäs med ketchup, hälften av varje.

Detta är nu det enda min hustru accepterar till sina palmitos, medan jag finner det lätt motbjudande och i stället väljer en vinägrett med mycket dijonsenap och däröver strör lite finhackad schalottenlök och persilja.

Varvid båda tittar lite medlidsamt på den andre och konstaterar att somliga faktiskt inte förstår sitt eget bästa.

Läs fler kåserier av Nisse, till exempel om riskerna med en ny, fin kaffekvarn.