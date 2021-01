Nisse: Så många verser som det behövs

Det är alltid ”Hallelujah” som lyfts fram som exempel på hur omständligt Leonard Cohen skrev sina låtar. När Bob Dylan frågade honom hur lång tid den tog svarade Leonard två år, men sanningen ska ha legat närmare fem. Inbegripet ett åttiotal verser, för att destillera fram de fyra som finns på originalskivan.

Men i dessa dagar känns ”Democracy” mer aktuell. Låten kom ut 1992, i ett USA skakat av Rodney King-kravallerna – efter att fyra poliser i Los Angeles brutalt hade misshandlat en svart man, råkat fångas på film, och trots detta friats i rättegång.

Det var också i efterdyningarna av Berlinmurens fall, när östeuropeiska diktaturer störtades i svit, och alla jublade över att demokratin äntligen hade segrat där.

Leonard Cohen sa att han kände sig som en glädjedödare som gick på fest för att sabotera orgien, men han tänkte att demokratin nog tar längre tid på sig, och att det snarare var USA som just då var det stora laboratoriet för att utprova hur en demokrati kan tänkas fungera. Platsen där raserna, klasserna, könen och de sexuella läggningarna bröts mot varandra.

Sex noga skulpterade verser blev resultatet den gången. Himmelska fridens torg nämns redan i andra raden och Bergspredikan i vers två. Med en sorts dubbelbottnad optimism i botten, lätt surrealism i handlaget och en pådrivande marschrytm leder varje vers fram till omkvädet ”Democracy is coming/to the USA”.

I somras läste jag så en artikel av en Paul Zollo som varit hemma hos Leonard Cohen vid den tiden och fått se alla hans rader av noggrant sorterade anteckningsböcker med handskrivna utkast, inklusive flera volymer fyllda av enbart ”Democracy”.

Ungefär sextio färdiga verser fanns det, uppskattade Leonard Cohen, som kunde kombineras enligt olika linjer till åtminstone tre eller fyra helt väsensskilda sånger.

Han beklagade att dåliga verser tog lika lång tid att skriva som de bästa, och att man först efteråt vet vad som är vad. Och så visade han upp vers efter vers med fulländade rader, som lagts åt sidan av en eller annan anledning, för att de ledde fel eller inte träffade tonen. Som:

”It ain’t coming to us European style:/Concentration camp behind a smile.”

Eller:

”First we killed the Lord and then we stole the blues./This gutter people always in the news.”

Eller:

”From the eye above the pyramid/and the dollar’s cruel display/from the law behind the law,/behind the law we still obey/democracy is coming/to the USA.”

När låten gavs ut för snart trettio år sen tyckte jag att den mest kändes kuriös, nu hoppas jag mer på att den ska bli sannspådd.

