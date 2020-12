Nisse: Som Pippi Långstrump lät i Ghana

Det blev aldrig någon riktigt ordning med julmusiken i år, så under några mörka decemberdagar grottar jag i stället ner mig i highlife-kungen från Ghana, Emmanuel Tetteh Mensah.

Kan man inte språket är det lätt att höra både julglädje och hemtrevnad i den milda, varma musiken, och med tanke på att den sjungs på ett tiotal olika språk – ga, fante, twi och engelska är de vanligaste – är det nog få som förstår allt.

ET Mensah var född 1919 och fanns med redan när dansbanden drevs av européer och spelade lite allt möjligt på klubbarna i Accra – valser och foxtrot likaväl som jazz och lokal highlife. En höjdpunkt i karriären kom när Louis Armstrong 1956 besökte Ghana och satt in med ET Mensah & the Tempos.

Detta band hade han under flera decennier, med ständiga omstarter – eftersom han hela tiden tappade medlemmar och hela besättningar till konkurrerande band. Tidvis var han så framgångsrik att han också drev ett andra ersättningsband, som kunde täcka upp på klubbarna hemmavid när han turnerade i Västafrika eller rent av England (där han mötte karibiska musiker, gästade The Chris Barber Jazz Band samt uppträdde i tv).

Somliga kallar highlife den första panafrikanska populärmusiken, andra sätter kongorumban före. Båda spreds brett från mitten av 1900-talet, och kom att influera varandra till den grad att det inte alltid är tydligt vilken som är vilken.

Det sena 50-talet var en tid av framtidstro, när kolonialismen i Afrika monterades ner och land efter land vann självständighet.

Ghana var först ut 1957, och ET Mensah skrev snabbt en ”Ghana freedom highlife”. Fast då kallades han upp till en en av de färska ministrarna för en utskällning, eftersom texten inte bara nämnde president Nkrumah utan också några av dennes rivaler.

Hela förstaupplagan fick skrotas och en ny pressas upp, där de misshagliga namnen raderats från inspelningen.

Nyårsafton 1958 spelade så ET Mensah & the Tempos i Conakry, huvudstad i det just självständiga Guinea. Ett drygt år senare blev Mali självständigt och någonstans i den vevan spelade bandet in den optimistiska ”Ghana Guinee Mali” som knyter samman dessa tre länder och fler därtill.

Och när jag nu hör den låter den så otippat bekant – eftersom den muntert skuttande rytmen och delar av melodin är nästan identiska med ”Här kommer Pippi Långstrump”, som Jan Johansson 1968 skrev till den svenska tv-serien.

Hur mycket han hade fördjupat sig i den västafrikanska popmusiken vill jag låta vara osagt, men det andliga släktskapet är rent remarkabelt.

