Nisse: Topplistepoppens viktigaste jubileum

Våren 1972 förändrades mitt liv för alltid. Det var då jag insåg att ”Tio i topp” med Kaj Kindvall sändes i P3 varje lördag eftermiddag. Jag var åtta år gammal och intressekonflikten var omedelbar, eftersom jag från den stunden inte kunde vara ute och leka just då.

När jag långt senare fick fatt i en tjock bok med varenda lista från vartenda år trodde jag att jag skulle kunna identifiera exakt vilken vecka det handlade om, och att jag mindes alla låtar på alla listor därefter.

Så var det verkligen inte, och ingen tidpunkt stämmer exakt med mitt minne. Men det bör ha varit i april, precis femtio år sen, när Chicory Tips ”Son of my father” kämpade om förstaplatsen med två olika låtar av The New Seekers: först ”I'd like to teach the world to sing” och sen ”Beg, steal or borrow”.

Den som inte ser dessa titlar som pophistoriska milstolpar kan jag bara beklaga. Jag var där, så jag vet.

Sen rasslade det på. Under sommaren hade en trettonårig Michael Jackson en jättelik Tio i topp-hit med sin cover på ”Rockin' Robin”, en av 50-talsrockens fånigare lättviktare.

Jag tyckte den var fantastisk och blev Michael Jackson-fan en hel sommar. När han kom med ”Thriller” tio år senare kändes han mycket avlägsen.

”Beautiful Sunday” med Daniel Boone var också stor den sommaren, liksom New World, Tony Christie, The Osmonds och The Sweet.

Och ”American pie” låg där i två månader. Nu upptäcker jag att det var i en version med brittiska Fickle Pickle, grundligt bortglömda av alla inklusive mig. Don McLeans legendariska original hade missat sitt försök att komma in i februari, men hade ni frågat mig i förra veckan skulle jag ha svarat annorlunda.

Men så konstigt var det på ”Tio i topp”. Allsköns världshittar kunde missa listan helt, medan annat blev jättestort bara där. Bland låtar som aldrig ens testades 1972 kan nämnas Mott the Hooples ”All the young dudes”, Elton Johns ”Rocket man”, Americas ”A horse with no name”, Cat Stevens ”Morning has broken” och Al Greens ”Let's stay together”.

Och i juni 1974 var det slut, tidsandan var emot topplistor. Kaj Kindvall fortsatte tappert med ”Poporama” och dess ”Heta högen”, men det blev aldrig detsamma för mig och dessa två år mellan åtta och tio är nog egentligen den enda gången jag verkligen har varit intresserad av topplistemusik.

