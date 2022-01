Nisse: Vad hinner man väl på bara 500 låtar?

Det var någon gång i somras som jag fick ett tips om en podd jag kanske kunde vara intresserad av. En kronologisk rockhistoria i 500 delar utifrån just så många låtar, med det självförklarande namnet ”A history of rock music in 500 songs”.

Tycker man att det verkar mycket är man nog ganska normal. Jag tyckte att det lät lite, för hur skulle man hinna mer än skrapa på ytan med ett sådant urval? Sen började jag lyssna.

Och jag låg lite efter, podden hade sänts i några år redan, med ett avsnitt i veckan. Men var ändå fortfarande snarare i början än i mitten; hela projektet är tänkt att pågå i tio år.

Det är en enda man som ligger bakom, en engelsman som heter Andrew Hickey och har en dialekt man kan behöva vänja sig vid. Men det hinner man ju. Liksom vid hans eviga triggervarningar för att det här avsnittet kommer att innehålla misshandel, rasism, anorexi, flygkrascher eller något annat som kan vara känsligt för någon.

När han börjar? 1939, med en Benny Goodman-låt som heter ”Flying home” och en av inspelningshistoriens första elgitarrer. Sen håller han sig ungefär där i några avsnitt till, om blues-shoutern Big Joe Turner, om western swing-kungen Bob Wills, om jump blues-bandledaren Louis Jordan, om gospelpionjären Sister Rosetta Tharpe.

Han tänker sätta punkt vid 1999, så det finns utrymme att spela med. Men redan i avsnitt 81 har han hunnit till 60-talet, samtidigt som avsnitten växer sig allt längre. Från det ursprungligen tänkta halvtimmesmåttet till en norm kring trekvart och flera omfattande rundmålningar på en och en halv timme. Till exempel behöver avsnittet om ”Eight miles high” med The Byrds en inledande timme om modal jazz och indisk konstmusik för att kunna ge rätt ram.

Grundligheten är själva poängen, även om Hickey själv ständigt tjatar om hur mycket han inte kan, hur han sannolikt får saker fel, hur motstridiga källorna är och så vidare.

Kring årsskiftet märkte jag till min överraskning att jag var nästan i kapp, ett par månader tidigare än förväntat. Framför allt beroende på att Hickey själv började sacka ungefär samtidigt som jag började lyssna.

I december blev det så illa att han talade in en separat förklaring, det handlar om händelser i familjen och den egna hälsan. Två avsnitt kom så före jul, och ett till i förra veckan. Nu väntar jag på nästa med en oro jag inte alls var beredd på.

