Nisse: Vad kan väl vara renare än blod?

Att meka med moppen var aldrig min grej, men en sak fascinerade mig djupt: att när man var klar och grundligt nedsmutsad var vanlig tvål nästan verkningslös. Det krävdes ett specialpreparat, som kom i tub likt en överdimensionerad tandkräm – och bara en liten klick, så löstes smutsen upp.

Fast sen behövde man tvål och vatten för att tvätta sig ren från rengöringsmedlet.

Än mer fascinerad blev jag när jag följde med en klasskompis till bilverkstaden där hans mamma jobbade och såg att de hade samma mirakelmedel i storförpackning – en metalltunna utan lock som stod på golvet bredvid tvättfatet, bara att doppa näven i.

Egentligen borde jag inte ha blivit förvånad. Jag måste ju redan ha vetat att det fanns olika sorters rengöringsmedel för olika syften. Tvål och vatten i all ära, men till håret hade man schampo, till munnen tandkräm, till disken diskmedel, till tvätten tvättmedel...

Och när pappa rengjorde målarpenslar använde han kristallolja.

Riktigt hur ny denna moderna uppsjö av specialprodukter var anade jag inte förrän långt senare, när jag fick en gammal hjälpreda för skötsel av hemmet i handen och kunde läsa hur knepigt det var bara att diska för hundra år sen, med aska, lut och soda. Och i lördags skrev Magnus Västerbro i DN om hur man ända in på 1900-talets rand försökte röka ut smitta, snarare än att använda tvål och vatten.

Vad jag däremot aldrig har kunnat förstå är den bibliska idén om att rena sig med blod. Den som häller blod över sig blir svårt kladdig, vilket dödsmetallbandet Dismember upptäckte efter att de indränkta i grisblod tagit baksidesbilden till sitt debutalbum 1991:

– Håret blev helt kackigt och stanken fastnade direkt i våra läderbyxor, mindes trummisen Fred Estby i DN i somras.

Icke desto mindre är den kristna traditionen full av fraser om att renas i blod (och det handlar då inte om mens, så kallad månadsrening). Det sägs syfta på att Kristi blod utgjöts på korset för att frälsa människan, men den kända amerikanska psalmen ”Are you washed in the blood?” lutar sig mot Uppenbarelseboken när den specificerar att blodet kommer från ett lamm.

Kanske ska man förstå det så att om man har råkat bli indränkt i blod är det inte nog med tvål och vatten, då behöver man be Gud om hjälp.

Och har man ställt till med ett riktigt blodbad hjälper nog inte ens det.

