Nisti Sterk: ”Om man lyssnat på Fadime hade hon levt i dag”

Den 21 januari 2002 sköts 26-åriga Fadime Sahindal ihjäl av sin egen far. Hennes död blev den stora ögonöppnaren kring hedersrelaterat våld i Sverige. Fadime var inte det första svenska offret, exempelvis hade mordet på 19-åriga Pela Atroshi väckt uppmärksamhet ett par år tidigare. Men mordet på Fadime Sahindal skedde trots att hon lämnat sin familj, trots att hon larmat polisen om det hot som låg över henne, trots att hon till och med hade talat i riksdagen om sin och en lång rad andra kvinnors situation. Fadime var inte heller sist. Mord, andra former av våld och tvång i hederns namn har fortsatt att ske.

Lagom till tjugoårsdagen av Fadime Sahindals död kommer nu Nisti Sterks dokumentärfilm ”Arvet efter Fadime” (finns på SVT Play). I filmen framträder drabbade av olika former av hedersförtryck, som Maria Rashidi som blev vanställd i ansiktet av en syraattack regisserad av exmannen och Zübeide Demirörs som blev bortgift som 15-åring. I filmen berättar många som var med och arbetade med frågan, både då och i dag, om utvecklingen under de tjugo åren, och här framförs delar av Fadimes tal i riksdagen – bara två månader innan hon skulle bli mördad – av skådespelerskan Siham Shurafa. Bland mycket annat under blott 48 minuters speltid.

– Jag ville göra mer, längre, mer fördjupande, säger Nisti Sterk när hon pustar ut på Zoom efter en sista klippning.

– Jag menar, kan SVT göra tre timmar om drejning – och då älskar jag drejning! – kan man väl göra mer än 48 minuter om hedersförtryck? Men visst, jag är samtidigt glad och tacksam över att vi nu kan väcka den här frågan till liv. Igen.

Ur ”Arvet efter Fadime”. Foto: SVT

Nisti Sterk (parallellt aktuell med dokumentären ”Who the fuck is Bobby” på SVT Play) har under de två decennier som gått sedan Fadimes död varit engagerad i såväl det specifika fallet som hedersproblematiken i stort, och hon har haft tät kontakt med familjen, framför allt Fadimes storasyster, under filmens tillblivelseprocess.

Hedersförtryck Hedersförtryck kan drabba både män och kvinnor men oftast innebär det en sträng kontroll av flickors och kvinnors sexualitet. De får inte välja partner, får inte klä sig eller välja aktiviteter hur de vill. Och inte begära skilsmässa. De som revolterar mot reglerna anses vanära släkten och riskerar att utsättas för våld, i extrema fall dödligt. Visa mer

– Jag återkommer ju hela tiden till de här historierna på olika sätt och har kunnat se att det har hänt mycket bra på 20 år. Jag är i viss mån glad över utvecklingen. Kunskapen är större i dag, som att det är något annat än våld i nära relationer, att det inte handlar om en viss grupp, religion eller är en ”Mellanösternfråga” utan finns i många kulturer. Och att det här är Sveriges problem här och nu, att det är svenska flickor som drabbas, vilket inte minst lagförslaget Lex Fadime är ett tecken på. (Hedersrelaterade brott får en särskild rubrik i brottsbalken och förväntas träda i kraft den 1 juni, red:s anm.)

Samtidigt är den förvisso rätt bristfälliga statistiken en påminnelse om att det är väldigt lång väg att gå innan alla unga människor kan känna sig säkra på sin frihet efter sina egna val. Justitieminister Morgan Johansson säger i filmen att cirka 7–8 procent av landets niondeklassare beräknas leva i en hederskultur med potentiellt hot över sig.

– Man kan säga att cirka 250 000 människor lever med det här i Sverige i dag. Men det är svårt med statistik för dels är det svårt att fånga upp alla drabbade innan det är för sent, dels antar hedersbegreppet flera nya former. Något som slog mig under arbetet med ”Arvet efter Fadime” är att gängvåldet i Sverige i hög utsträckning faktiskt handlar om heder – snarare än pengar. Dagens gängkrig rör sig mycket kring anseende, precis som det var förr i tiden. Det där tänker jag rota i mer, det blir mitt nästa steg, lovar Nisti Sterk.

Nisti Sterk Nisti Sterk, född 1977, är en svensk regissör, skådespelare, författare, komiker, och föreläsare. Bland tidigare produktioner märks dokumentärerna ”Who the fuck is Bobby” och ”Blott Sverige svenska komedienner har” (båda på SVT Play) och böckerna ”Så länge Gud vill och rumpan håller” och ”Virgin merry”. Nisti Sterk har även varit festivalchef för Internationella komedifilmfestivalen och ordförande i WIFT (Women in film and television). Visa mer

Hon har under flera decennier skrivit böcker, spelat teater, gjort radio, föreläst, varit programledare och i eget produktionsbolag gjort film. Att även hedersfrågan nu blev just film var inget svårt val, menar hon.

– Film påverkar mest, det förstod jag redan för en massa år sedan och jag fick nya bevis för det när ”Who the fuck is Bobby” kom nyligen. Det bara rasar in reaktioner. När man får se Zübeide Demirörs berätta om hur hon blev bortgift som 15-åring, eller hur Amine Kakabaveh inte blev förtryckt som peshmergakrigare i bergen men däremot senare i Sverige, ja då blir man berörd, helt enkelt. Det går rakt in.

Foto: Christine Olsson

– Vi har sett många av dem i nyhetsinslag eller någon morgonsoffa, men det blir spretigt, en dokumentärfilm är en mer samlad kraft. Och ser man en film och blir berörd, så kanske det är större chans att man lyfter luren och blir medlem i en organisation. Eller om en mamma sätter på tv:n och får en tankeställare: ”Det är ju faktiskt en hederskultur som vi lever i här hemma!”

Det har rapporterats rätt flitigt om de ursprungliga ganska långtgående planerna på en tv-serie om detta, och hur detta sprack då inblandade parter ville olika saker. I Nisti Sterks fall utmynnade det i den poetiska debattartikeln ”Jag ringer mina systrar” i Dagens Nyheter. Ett både smärtsamt och befriande utfall av historien.

– Den största rikedomen är att de här barnen, eller deras föräldrar, kommer till insikt om hedersproblematiken, säger hon. Att en politiker tittar och ser att ”aha, där uttalar sig Magdalena Andersson och Morgan Johansson, de gör ju något, jag måste också göra något”. Den effekten tror jag man bara når på det här viset.

Porträtt av Fadime Sahindal vid hennes grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. Foto: Peter Hoelstad

– Får jag möjlighet att fortsätta filma så kommer jag att göra det, att väcka tankar på det sättet, fortsätter hon. För det här handlar egentligen inte om Fadime, utan att det här hände Fadime. Det blev starten på medvetandegörandet, ungefär som att mordet på Einár gjorde att debatten kring gängvåldet kom i gång på ett annat sätt. Det är hemskt att det ska krävas ett känt liv, ett uppmärksammat fall, för att man ska fatta.

Så vad är arvet efter Fadime?

– Arvet är kunskap, erfarenhet och att blicka framåt. Att inte vända ryggen till. Att alla barn i Sverige är svenska barn. Och arvet är hennes tal i riksdagen. Allt hon sade där förvarnade om vad som skulle ske. Hade samhället tagit sitt ansvar, hade polisen tagit henne på allvar och agerat mot fadern – om man lyssnat på henne så hade Fadime levt i dag.