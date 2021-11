”No time to die” störst 2021 i Hollywood

Det finns dock visst smolk i bägaren för MGM och Universal som står bakom filmen. Dels har kostnaderna för marknadsföring och produktplacering blivit mycket större än beräknat beroende på alla pandemirelaterade förseningar som ”No time to die” drabbats av, dels är filmen faktiskt inte den mest inkomstbringande i hela världen. Det är i stället den kinesiska krigsfilmen ”Battle at Lake Changjin” som hittills har dragit in motsvarande 7,9 miljarder kronor under 2021.

