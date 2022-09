Nobelpristippade spanske författaren Javier Marías är död

Javier Marías familj bekräftar för spanska tidningen El País att författaren gick bort i hemstaden Madrid under söndagen, 70 år gammal.

Han debuterade redan som 19-åring med romanen ”Los dominios del lobo”. 1998 kom den första boken på svenska, ”I morgon under striden, tänk på mig”. Sedan dess har flera av hans verk översatts, så sent som i våras utgavs ”Berta Isla”, som är en fortsättning på den hyllade ”Ditt ansikte i morgon” (Albert Bonniers förlag).

Om den drygt tusen sidor långa romanen ”Ditt ansikte i morgon” skrev DN:s Jens Christian Brandt i sin recension att ”det mycket sofistikerade och det lite busigt charmiga står sida vid sida och ger det annars storhetsvansinniga romanbygget ett mänskligt ansikte”.

Hans böcker finns översatta till 36 språk och han var själv verksam som översättare, till exempel översatte han Shakespeare och Vladimir Nabokov till spanska.

Javier Marías växte delvis upp i USA, dit hans far flydde under Francos regim. Marías var också uppskattad krönikör El País, samt under en period knuten till Oxforduniversitetet i England.

Den 20 september skulle han ha fyllt 71 år.