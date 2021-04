”Nomadland” blev Oscarsgalans stora vinnare

Bästa film, bästa regi och bästa kvinnliga huvudroll. ”Nomadland”-stjärnan Frances McDormand hade all anledning att yla som en mångalen varg natten mellan söndag och måndag. Chloé Zhaos kritikerrosade publikfavorit blev den stora vinnaren på den pandemimärkta 93:e Oscarsgalan. I filmen spelar hon en nybliven änka som förlorat allt i den ekonomiska kraschen och tvingas ut i sin husbil för att leta ströjobb i utkants-USA.

– Jag finner inte ord, sa McDormand i sitt tacktal och tog hjälp av Shakespeare genom att göra en parafras på ”MacBeth”:

– Min röst är i mitt svärd. Vi vet att svärdet är vårt arbete. Och jag gillar att arbeta, sa McDormand när hon tog emot sin tredje Oscar som skådespelare och första som producent.

Hon passade också på att slå ett slag för biograferna som drabbats hård under den pågående pandemin.

– Snälla, gå och se vår film på största möjliga duk och ta med någon du känner till biografen och se alla filmer som är nominerade här i kväll!

Filmens regissör, Chloé Zhao, blev historisk i dubbel bemärkelse. Förutom att bli den andra kvinnliga Oscarsregissören någonsin, blev hon den första icke-vita kvinnan att vinna en Oscar för bästa regi. Den kinesiska regissören riktade ett särskilt tack till kringresande fattigpensionärer som spelade sig själva i filmen som bygger på en reportagebok av Jessica Bruder.

– Tack för att ni lärde oss motståndskraft, hopp och hur äkta godhet ser ut, sa Chloé Zhao.

”Nomadland”-skaparen Chloé Zhao blev historiens andra kvinna att vinna en Oscar för bästa regi. Foto: Chris Pizzello/AFP

Ett uttalande som rimmade väl med det övergipande målet för årets Oscarsgala att ”visa ljuset i tunneln” under mörka pandemitider. Kanske var det symtomatiskt att det var just ”Contagion”-regissören Steven Soderbergh som även fick förtroendet att regissera årets Oscarsgala. Oscarregissören tog också hjälp av samma epidemiologer som han jobbade tillsammans med på sin pandemithriller, för att skapa en ”100 procent coronasäkrad miljö” för den begränsad skara gäster som var på plats i Los Angeles.

Av förklarliga skäl blev också årets så kallade röd mattan-show lite annorlunda. Den sedvanliga paraden på röda mattan utanför Dolby Theatre hade ersatts av ett mer avspänt och socialt distanserat mingel utanför den klassiska gamla tågstationen Union Station i Los Angeles, en byggnad som bland annat synts i mängder av filmer från att vara polisstationen i ”Blade runner” till bank i ”Catch me if you can”. I natt fick den anrika och stiliga byggnaden från Hollywoods guldålder sin verkliga close-up.

Den 93:e Oscarsgalan var den minst glammiga och mest lågmälda i mannaminne. Det mindre, socialt distanserade formatet, gjorde att upplägget påminde mer om en torrlagd Golden Globe-gala där gästerna satt lydigt i sina soffbås. Det var i alla fall så långt man kan komma från Mads Mikkelsens alkoholexperiment i danska ”En runda till”.

I Thomas Vinterbergs succéfilm spelar han en livstrött gymnasielärare som tar hjälp av alkoholen för att väcka livsanden. Den danska filmen charmade Oscarsjuryn så mycket att Vinterberg fick ta emot sin hittills första Oscar av Laura Dern som var skrudad i en vit svandunsskjol. Därmed gick Danmark också om Sverige i den inofficiella nordiska slaget om bästa internationella film. Före årets gala var det oavgjort med tre vardera, Ingmar Bergman stod bakom samtliga tre svenska vinster i klassen.

Det blev heller ingen blågul Oscar till Rickard Göransson, Max ”Fatmax Gsus” Grahn och amerikanen Savan Kotecha för originallåten ”Husavik” som Molly Sandén framförde i en duett tillsammans med Will Ferrell i ”Eurovision song contest”.

Soderberghs lite difusa idé med galan var att göra den som en film. Efter en inledning med sedvanliga förtexter inledde konferencieren Regina King med en politisk markering som bland annat berörde den uppmärksammade George Floyd-rättegången i Minneapolis.

– Vi sörjer så många, och jag måste vara uppriktig, om saker hade slutat på ett annorlunda sätt under den gångna veckan i Minneapolis, så skulle jag kanske ha bytt mina högklackade skor mot marschkängor, sa skådespelaren Regina King som nyligen regidebuterade med ”One night in Miami” som hade nominerats för tre Oscar.

Temat med polisbrutalitet och vapenvåld kom också upp på bordet genom några av de Oscarsvinnande kortfilmerna. Den animerade ”If anything happens I love you” handlar om en skolskjutning, medan ”Two distant strangers” kretsar kring en svart man som är på väg hem till sin hund när han blir skjuten av en polis – och sedan hamnar i en tidsloop där han tvingas återuppleva traumat om och om igen på ett liknande sätt som i ”Måndag hela veckan”.

– Varje dag blir tre personer skjutna av polisen i USA, vilket gör cirka 1.000 per år, väldigt många av dem är svarta. Snälla, var inte likgiltiga för vår smärta, bad regissören Trevon Free i sitt tacktal.

Även Angela Bassett som introducerade det sedvanliga inslaget ”in memoriam”, passade på att hedra de miljontals offren för covid-19, men också alla andra som fallit offer för ”våld, orättvisor, hat, rasism och fattigdom”. Bland de filmarbetare som gått bort sedan den förra Oscarsgalan återfanns namn som Max von Sydow, Sean Connery, Jean-Claude Carriere, Lyne Shelton, Christopher Plummer, Ennio Morricone, Alan Parker, Helen McCrory, Michel Piccoli, Ian Holm och Chadwick Boseman som var nominerad postumt för bästa manliga manliga huvudroll i ”Ma Rainey's black bottom”.

Även om den 93:e Oscarsgalan inte lär gå till historien som tidernas humorfest, så fanns det vissa inslag som lättade upp den lite allvarliga stämningen. Gladast av alla pristagare var ändå den mogna ”Minari”-aktrisen Yuh-Jung Youn som blev första koreanska skådespelare någonsin att vinna en Oscar. Som grädde på moset fick hon ta emot priset av en solbränd Brad Pitt i smoking och håret i en tofs.

– Mr Brad Pitt, äntligen får jag träffa dig! Var var du när vi filmade? undrade den sprudlande Yuh-Jung Youn och höll galans mest spirituella tacktal.

