”Mank” och ”Nomadland” favoriter inför Oscarsgalan

Några av nomineringarna

David Finchers ”Mank” tar täten med 10 nomineringar.

”Nomadland”, ”The Father”, ”Judas and the black Messiah”, ”Minari,” ”Sound of metal” och ”The trial of the Chicago 7” har sex nomineringar vardera.

”Promising young woman” har fem nomineringar.

Bästa film: ”The father”, ”Judas and the black Messiah”, ”Mank”, ”Minari”, ”Nomadland”, ”Promising young woman”, ”Sound of metal”, ”The trial of the Chicago 7”.

Bästa regi: Thomas Vinterberg (”En runda till”), David Fincher (”Mank”), Lee Isaac Chung (”Minari”), Chloé Zhao (”Nomadland”), Emerald Fennell (”Promising young woman”).

Bästa manliga skådespelare: Riz Ahmed (”Sound of metal”), Chadwick Boseman (”Ma Rainey's black bottom”), Anthony Hopkins (”The father”), Gary Oldman (”Mank”), Steven Yeun (”Minari”).

Bästa kvinnliga skådespelare: Viola Davis (Ma Rainey's black bottom”), Andra Day (”The United States vs Billie Holiday”), Vanessa Kirby (”Pieces of a woman”) Frances McDormand (”Nomadland”), Carey Mulligan (”Promising young woman”).

Bästa manliga biroll: Sacha Baron Cohen (”The trial of the Chicago 7”), Daniel Kaluuya (”Judas and the black Messiah”), Leslie Odom Jr. (”One night in Miami”), Paul Raci (”Sound of metal”), Lakeith Stanfield (”Judas and the black Messiah”).

Bästa kvinnliga biroll: Maria Bakalova (‘Borat subsequent moviefilm”), Glenn Close (”Hillbilly elegy”), Olivia Colman (”The father”). Amanda Seyfried (”Mank”), Yuh-jung Youn (”Minari”).

Bästa originallåt: ”Fight for you” (”Judas and the black Messiah”), ”Hear my Voice” (”The trial of the Chicago 7”), ”Husavik” (”Eurovision song contest”), ”Io Si (Seen)” (”The life ahead”), ”Speak now” (”One night in Miami”).

Den 93:e Oscarsgalan äger rum söndagen den 25 april (amerikansk tid). Galan direktsänds i TV4, TV4 Play och C More 02.00-05.00 måndagen den 26 april (svensk tid).