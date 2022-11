Nook: Folklig finkrog som livar upp nytrendiga Söderkvarter

Nook Adress: Rosenlundsgatan 33, Stockholm Telefon: 08–702 12 22 Hemsida: www.nookrestaurang.se/ Öppet: Undervåningen tis-lö från kl 17, övervåningen tis-tor lör 17-00, fre–lör 17–01, sön 17–23, Nook Market mån-sön 11.30–21. Prisklass: Mellan. Visa mer

Den avslappnade finkrogen Nook har lämnat sin inbodda lokal på Åsögatan och flyttat in i sprillans nyrenoverade rum på Rosenlundgatan. Det gör att stiliga Gemla Studio och Vinbar med sina idérika smårätter inte längre är ensam i den tidigare så sömniga hörnan av Södermalm i triangeln Magnus Ladulåsgatan, Rosenlundsgatan och Ringvägen. Fastighetsägaren, som på senare år ansträngt sig för att få liv i de tegelröda kvarteren döpta till Stockholmsverken, har genom att locka över Nook ökat den kulinariska temperaturen i området rejält.

Den blygsamma entrén avslöjar inte mycket av den stora expansionen, men nya Nook är ett tredelat koncept på 1 000 kvadrat och cirka 120 sittplatser. Från gatan syns bara den glasade rotunda som en gång i tiden huserade en lunchrestaurang för extra hungriga kroppsarbetare. Nu är Nooks bar, kallad Övervåningen, placerad här. Ett rymligt ställe för avslappnad fin-AW med såväl smårätter som huvudrätter.

I gatuplan ligger också Nook Market mot den lilla återvändsgatan Luthens gränd. Här serveras asiatiskinspirerade luncher i pappförpackningar som kan ätas på plats eller tas med, bland annat stans bästa vegetariska bibimbap med ljuvlig friterad tofu (155 kr) som fullständigt smälter i munnen.

Ostron från Orust, 65 kronor styck. Foto: Krogkommissionen

Matmässigt ligger dock fokus en trappa ner i den så kallade Undervåningen, Nooks fine dining-avdelning. Där serveras välkomponerade trerättersmenyer på lite klassiskt vis för 495-550 kr, som kan byggas ut med åtskilliga ”snacks” och lite större mellanspel. En i sammanhanget väldigt beskedlig kostnad för den kvalitet som erbjuds på Nook.

Konceptet är smått genialt och förenar det bästa med menyer och à la carte. De kurerade kombinationerna av rätter är inget måste, utan gästen kan flytta en rätt som lockar extra mycket från en annan meny. En generös attityd som lirar väl med den suveränt trevliga och alerta personalen. De är på hugget så fort vi sticker in näsan och trollar blixtsnabb bort alla bylsiga vinterjackor och stora väskor. Snyggt jobbat.

Innan varmrätterna anländer kan man pröva matsalens välstämda drinkar för 150 respektive 165 kronor. Åtta ambitiösa gin & tonic-varianter – som norska Vilda torr gin med limeklanger eller Le Gin de Christian Drouins kryddiga blommighet jämte husets ”pre- batch-drinks” av beprövat slag som negroni, old Fashioned och dry Martini, med mera.

Fördelen med en klassisk trerättersmeny är att man får ett lugn i restaurangupplevelsen och hinner ägna mycket uppmärksamhet åt sitt sällskap utan att bli störd för ofta. Men Nooks lockande meny med extrarätter visar sig förstås rätt svår att motstå.

Kalvrygg med bräss, svartrotskräm och fermenterad svamp. Foto: Krogkommissionen

En spännande start på en lång kväll är läckra ostron från Orust för 65 kronor stycket, preppade med kärnmjölk, grön tomat, chiliolja och ramslökskapris. En stilig presentation som slinker ner på ett kick. Husets tilltagna ostronskivling (85 kr) med emulsion på karljohanssvamp, valnöt och vässad med ett potent yoghurtpulver får också tummen upp.

Men allra mest smakstinn visar sig den blygsamma lilla muggen med rostad kålbuljong för 50 kronor vara. I den nästan svarta dekokten flyter en strimma pepparrotsgrädde med rökt bifftalg som ger en perfekt smakbrytning – som att svälja en fet shot av destillerad höst.

Inredningsmässigt är stilen sober och avskalad med varma jordfärger. Det är lite väl anonymt och inte direkt spännande, men med bra luft mellan borden, plats för stora sällskap och vilsamt god akustik som främjar privata samtal. De större sällskap som verkligen vill gå all in kan välja Nook Full Experience för 2 500 kr per person.

Nötköttsälskarna väljer förmodlig helst den meny som inleds med oxhjärta ”Tataki”, kubskuret nöthjärta som serveras svalt och toppas med pumpa och vaxbönor i kalvsky. En rik middagsinledning i litet format. Även den svenska kalvryggen med krämig bräss, svartrotskräm och fermenterad svamp är fin och höstig kombination. Den kritvita och exceptionellt välhanterade biten bakad gös landar från köket på KK:s bord med vinbärsblad, trattkantareller, miso och kräftsälta.

Bakad gös med vinbärsblad och trattkantareller. Foto: Krogkommissionen

Ett lyckat smakmöte, mycket njutbart, även om svampen fått sig en liten väl stor dos av saltkaret.

För 495 kronor finns en klipsk och köttfri trerätters som igångsätts med en högt syrad servering svenska tomater (från Karintorp söder om Hallsberg) plus gulärta, purjo, krondill och fänkål. Huvudrätten rymmer terrine på kålrot, rostade gulbetor, broccoli, kantareller plus de numera populära korianderfröna. Avslutet görs med kokos, bergamott, kompott på havtorn och hjortron till chili och kanderade pumpafrön.

Delikat från början till slut.

Vinvalet är en utmaning med flera i sällskapet som väljer olika ur menyerna. Det finns ett föränderligt urval av glasviner för runt 150 kr men är man flera gäster kring bordet är det klart prisvärt att satsa på hela flaskor ur Nooks gedigna vinlista. Vi får förslag på två viner från den kunniga servisen som tillsammans fångar in de flesta av våra rätter på ett utomordentligt sätt; en stabil italienare (Lalu Langhe Nebbiolo) för 995 kr och ett fruktigt smakrikt Juravin (Domaine de Pelican) för väl värda 1 050 kr som ger mycket kvalitet för pengarna.

Marinerade plommon med kokos, kaffemousse och chokladmaräng. Foto: Krogkommissionen

Den söta avslutningen på menyerna kan också rymma bland annat en smått oemotståndlig kompott på äpple och fermenterad rabarber med kolakaka kryddad med timutpeppar. Här finns också marinerade plommon med kokos, kaffemousse och chokladmaräng som dock ger ett blekare och lite mer pliktskyldigt intryck. En tjusig och välfylld avec-hylla är både en charmig inredningsdetalj och rymmer en hel del rolig fruktsprit på bland annat äpple och päron för en lite starkare final.

Även om nya Nook kanske inte har riktigt samma mysfaktor som tidigare, är det en imponerande satsning med olika funktioner för olika behov och som känns både generös, varm och prismässigt sansad i dessa utmanande tider.

