Noomi Rapace: ”'Lamm' blev ett uppvaknande, en start på något helt nytt”

När Noomi Rapace berättade att hon skulle åka till Island i ett halvår för att spela in ”Lamm” trodde hennes amerikanska agenter att hon hade blivit skvatt galen. Förutom att det var en liten produktion med okänd debutregissör och uselt betalt, gick de framför allt i taket över hennes rollfigur – att spela mamma till en nyfödd varelse som är hälften barn, hälften lamm.

– De bara skrek rakt ut: ”What?! A lamb-baby??!!” De tyckte att det lät som den sämsta idén på jorden, skrattar Noomi Rapace och härmar bräkig amerikanska så det ekar mot det höga taket i en hotellsalong i centrala Göteborg.

Ironiskt nog visade det sig att huvudrollen i Valdimar Jóhannssons debutverk skulle bli en vändpunkt i hela hennes karriär. Noomi Rapace beskriver målande hur det märkliga hybriddramat – som blandar hyperrealism med folkloristiska skräckmotiv i ett öde isländsk landskap – skakade om henne i grunden.

– Jag fick en märklig känsla, som satt i kroppen mer än i huvudet, att jag var med om något livsavgörande, säger hon allvarligt.

Även om hon fortfarande kanske är mest förknippad med rollen den draktatuerade hackaren Lisbeth Salander och andra hårdkokta rollfigurer, så har komplicerade moderskap faktiskt löpt som en röd tråd genom hennes brokiga karriär. För femton år sedan vann hon en dansk Bodilstatyett för rollen i norska dramat ”Daisy Diamond”, ett drama om en singelmamma med skådespelardrömmar som misslyckas brutalt med att få ihop livet och hamnar i sexarbete. I ”Svinalängorna” spelade hon en ung mor som plågas av minnen från uppväxten med alkoholiserade föräldrar. Norska dramaskräckisen ”Baby call” mixar motiverad mammaoro med galopperande psykisk ohälsa. I Ridley Scotts mäktiga storfilm ”Prometheus” aborterar hon på egen hand ett alienfoster ur sitt moderliv. Men mammafiguren i ”Lamm” tar nog ändå priset.

Hur blev du övertygad om att spela den bärande rollen, Maria?

– Manuset var otroligt välskrivet och ovanligt koncentrerat. De manus jag får är oftast överarbetade och har ingen riktig tilltro till publiken. Ofta vill jag stryka 30–40 procent av dialogen, men här var det befriande lite från början. Även om Valdimar inte har gjort långfilm förut så hade han en väldigt tydlig estetisk vision, säger Rapace som är klädd i konjaksfärgat tunn läderdräkt.

Noomi Rapace Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Innan hon fortsätter kränger hon av sig sina högklackade bruna stövlar för att kunna krypa ihop i skräddarställning i stolen. Hon berättar om hur den isländska regissören uppvaktade henne i London med en slags klippbok full med foton, bilder och teckningar som förebådade hans film om sorgdrabbade fårfarmare på Island som finner lyckat på ett oväntat och minst sagt övernaturligt sätt. Han hade även med sig dikter av poeten Sjón som också var med och skrev manus.

– Bilderna var rätt mörka och skruvade men samtidigt kände jag mig genast inbjuden till hans värld. Det kändes som att bli adopterad i en väldig speciell familj. Jag insåg att jag verkligen hade väntat på att få göra den här typen av film, bara existera utan en massa distraktion.

Att hon nappade på att en spela in en film på ön mitt i Atlanten var heller ingen slump. Under barndomen tillbringade hon några år på Island med sin mor och sin isländska bonuspappa. Hon var bara fem år när hon kom dit men har starka och lyckliga minnen av livet där, naturen, hästarna, farmoderns växthus med gurkor och tomater. Hennes mamma har berättat att dottern växlade mellan svenska och isländska efter bara en och en halv månad.

Hilmir Snær Guðnason och Noomi Rapace i ”Lamm”. Foto: Triart

Inspelningen av ”Lamm” blev uppenbarligen ett sätt att knyta an till den tiden. Redan under första inspelningsdagen skulle hon spela in scenen där hon förlöser ett får.

– Lukten satt kvar i mina händer så länge, en skarp doft som inte liknar något annat. Jag var rätt rädd för att publiken inte skulle förstå Maria för att hon håller igen och har satt hela sitt känsloliv på paus. Jag fick lust att bli mer emotionell, låta känslorna sippra ut, för folk skulle begripa henne, säger Noomi Rapace.

”Lamm” blev ett uppvaknande, en brytpunkt och en start på något helt nytt som jag numera bär med mig hela tiden.

Lite oväntat beskriver hon sedan hur hon uppfattade hela filmen som en enda kropp, där hennes roll bara representerar en del.

– Det var så befriande att få känna sig som en del av något större. Jag vet att det låter flummigt, men det gav mig ett lugn. Den blev ett uppvaknande, en brytpunkt och en start på något helt nytt som jag numera bär med mig hela tiden.

Särskilt starkt blev det en natt när de filmade under en av de isländska sommarnätterna när mörkret inte faller. Klockan var tre-fyra på morgonen.

– Plötsligt blandades verklighet och fiktion samman. Det är en plats där man inte kan gömma sig. Jag var genomblåst av vinden, blöt av all dagg och jag minns att jag tänkte: ”Det här är jag, just den personen här råkar vara jag. Det blir varken mer eller mindre”. Jag omfamnade det som var jag och kände hur okej det var.

Hur har den upplevelsen påverkat dig?

– Någonting släppte inom mig där. Press. Ångest..., säger hon och tänker efter lite:

– Efter det slutade jag att titta mig i spegeln varje dag när jag vaknar. Förr brukade dagen dikteras av hur jag tyckte att jag såg ut när jag borstade tänderna. Nu låter mig själv få vara ifred längre, jag låter det gå flera timmar innan jag bryr mig, säger Noomi Rapace och fortsätter:

Noomi Rapace. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Det handlar förstås om den här egoistiska, självupptagna snurren man kan hamna i när man tror att att allt kretsar kring en själv. Skådespelare kanske är extrema, men nästan alla människor är ju också en del av den här sociala medier-hetsen där man ska markera hur intressant man är. Jag lever nog mer i nuet nu och behöver inte bevisa så mycket. Jag springer varken till eller ifrån någonting längre.

Noomi Rapace menar att inspelningen av ”Lamm” också fick henne att knyta an till tiden före ”Millennium”-filmerna.

– Jag var ju liksom en annan slags skådespelare innan jag hamnade på den här Lisbeth Salander-resan och blev sedd som en actionhjältinna. Alltså, jag är ju ingen Marvel-fantast direkt, haha. De filmer jag älskar att titta på själv har kanske inte alltid varit de jag gör. Det har blivit ett glapp där och det känns lite som jag ibland driftat i väg ifrån det som ligger mig om hjärtat, säger hon och fortsätter:

– Jag älskar ju verkligen små konstiga dramafilmer där man undersöker hjärtan och psyken. När jag var liten var en av mina favoritfilmer Jan Troells ”Il Capitano”. En annan film som jag älskade var norska ”Vägvisaren”. Konstig unge, va? säger hon och ler.

Efter att ha fått en kamera i ansiktet som knäckte näsan under inspelningen av ”Svart krabba” blev hon sjukskriven och sängliggande under en period. Det gav henne plötsligt chansen att titta mycket på film. Bland hennes stora upplevelser på senare tid finns bland annat det högintensiva brittiska krogdramat ”Boiling point” med Stephen Graham men också den svensk-costaricanska Guldbaggevinnaren ”Clara Sola”.

– Jag blev verkligen drabbad av ”Clara Sola”, skrattade och grät och identifierade mig totalt med huvudpersonen!

En annan upptäckt som har förändrat hennes filmsyn är den sparsmakade mexikanska filmskaparen Carlos Reygadas som bland annat ligger bakom filmer som ”Japón” och ”Post tenebras lux”.

– Hans filmer är helt fantastiska. Det finns en scen i debutfilmen ”Japón” där en man vill ta livet av sig och möter olika människor för att sedan gå upp på ett berg och lägger sig bredvid en död häst. Det är en scen som brände sig fast i mig. Den där tilltron till att man kan berätta med tystnad och bilder, den påminner mig om arbetet med ”Lamm”, säger Noomi Rapace.

Noomi Rapace. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Hon står även som exekutiv producent för den isländska filmen bland annat tillsammans med den ungerska kultregissören Béla Tarr (”Turinhästen”) som är Valdimar Jóhanssons mentor från en filmskola i Sarajevo – och påtaglig inspirationskälla för filmen. Första gången hon var med som producent var på Yuval Adlers kammarspel ”The secrets we keep” (2020) där hon spelar romsk förintelseöverlevare mot Joel Kinnaman. Hennes väg in i producentrollen började med att filmen till en början var bökig att få ihop.

– Jag gjorde mycket research och hjälpte regissören Yuval Adler att jobba om manuset. Det var nog första byggstenen i min producentroll. Jag tycker om att sätta på mig en annan kostym och zooma ut. Bakom kameran måste man vara kompromissvänlig och lösningsorienterad på ett annat sätt. Som skådespelare är man så mycket barnet i en produktion, som producent blir man mer förälder, säger Noomi Rapace som även hoppas att kunna regissera i framtiden.

– Det skulle vara spännande att få skapa rum för kollegor som man beundrar, få dem att må bra framför kameran. Skådespelarvärlden kan vara väldigt ensam, det är så mycket onödig konkurrens. Jag tycker att vi borde vara mer empatiska och omfamna varandra, säger hon.

Redan nästa vecka dyker hon upp på Netflix i den mörka, stjärntäta actionthrillern ”Svart krabba” med Ardalan Esmaili, Aliette Opheim och David Dencik. Adam Bergs film, Rapaces första svenska film på länge, bygger på Jerker Virdborgs roman och utspelar sig i ett vintrigt krigsdrabbat Sverige. Här frontar hon en grupp soldater som tvingas i väg på ett mystiskt självmordsuppdrag på skridskor över tunna isar för att ”vända kriget” till seger.

Det som var en kuslig dystopi för en månad sedan, när den förhandsvisades på Göteborgs filmfestival, känns plötsligt betydligt mer realistisk mot bakgrund av Rysslands invasionskrig i Ukraina och Putins hot mot Sverige. Hon hyllar samarbetet med sina svenska kollegor som hon tycker håller internationell toppklass, men är förstås skakad över i vilken situation filmen landat i.

– Det känns så overkligt, jag har så svårt att greppa att det plötsligt pågår ett krig mitt i det moderna Europa, bland våra grannar. Så surrealistiskt, chockerande, gammaldags och ovärdigt för vår tid, säger Noomi Rapace engagerat på en skärm från Stockholm denna gång.

Det ”Svart krabba” verkligen förmedlar är ju inte finns några vinnare i krig.

– Jag känner folk i Polen och Rumänien som åker till gränsen för att ta emot flyktingar. Men jag har också en vän som jobbar i Moskva. Det är ju en fruktansvärd situation för de som vill kritisera kriget och visa solidaritet med Ukraina. De riskerar ju att bli fängslade. Jag skickar pengar, man gör vad man kan men man känner sig ju så hjälplös, säger hon med darrig röst och fortsätter:

– Det ”Svart krabba” verkligen förmedlar är ju inte finns några vinnare i krig. Soldaterna i filmen har ju inga val. Alla är trasiga, alla har krossade hjärtan och blod på händerna. Det handlar om vad kriget gör med människor. Det är som min medspelare Dar Salims rollfigur säger i filmen: ”Vi är ormens huvud, vi äter oss själva. Vi är inte slutet på kriget, vi är kriget”.

Noomi Rapace. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Noomi Rapace Född: 1979 i Hudiksvall som Noomi Norén, bodde några år på Island som barn och fick prova på filmlivet i Hrafn Gunnlaugssons ”I korpens skugga”. Karriär: Tv-såpan ”Tre kronor” blev 1997 startpunkten. Innan genombrottet med den ikoniska, Guldbaggevinnande rollen om Lisbet Salander i ”Millennium”-trilogin giorde hon danska indiefilmen ”Daisy Diamond”. Efter Pernilla Augusts ”Svinalängorna” 2011 inledde Rapace en internationell karriär med filmer som bland annat ”Sherlock Holmes: A game of shadows”, ”Prometheus”, ”The drop”, ”Stockholm” och ”The secrets we keep”. Aktuell: Isländska ”Lamm” har premiär den 11 mars på biograferna. Svenska Netflixfilmen ”Svart krabba” kommer den 18 mars. Bland nya filmer och serier finns också Balkanskräckisen ”You won't be alone,” norska thrillerkomedin ”I död och lust”, västernserien ”Django” och actionfilmen ”Assassin club”. Visa mer