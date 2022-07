Nooshi Dadgostar: Jag väljer Babben Larsson som kulturminister

VAL 22

Nämn en stark kulturupplevelse du har haft.

– En av de starkaste var nog en Thåströmkonsert i Göteborg. Han är en av de bästa vi har. Och det var på hemmaplan!

Vilken musik lyssnar du på för att få energi?

– Mest r'n'b. Jag är allätande inom genren. Allt ifrån Michael Jackson till Beyoncé.

Vilken ung och lovande kulturskapare vill du slå ett slag för?

– Alice Dadgostar. Hennes andra roman ”Göra mig förtjänt” har precis kommit ut. Jag rekommenderar den starkt.

Vad ligger på din ”att läsa”-hög just nu?

– Där ligger det mycket. Mest lite tråkiga politikrapporter så klart, men om det är skönlitteratur du tänker på så vet jag att Knausgårds två senaste, ”Morgonstjärnan” och ”Vargarna från evighetens skog”, ligger där i högen. Hoppas att hinna med båda i sommar.

Nooshi Dadgostar vill se Babben Larsson som kulturminister. Foto: Jessica Gow

Vem väljer du som kulturminister?

– Babben Larsson.

Vad får dig att skratta i kulturväg?

– Jag älskar ungefär allt Larry David gör.

Larry David i HBO:s långkörare ”Curb your enthusiasm”. Foto: HBO Max

Vilken fiktiv figur identifierar du dig mest med?

– Svår fråga! Det måste nog vara Selina Meyer från tv-serien ”Veep”.

Julia Louis-Dreyfus i rollen som vicepresidenten Selina Meyer i satirserien ”Veep”. Foto: Kobal/REX

Vad fick du för kulturella vanor eller intressen från dina föräldrar?

– Båda två har varit kulturellt intresserade på sitt sätt. Min far var bildkonstnär och min mor läste mycket och såg mycket på film och teater. Det har jag haft med mig sen jag var liten och det är såklart en fördel.

Förde pandemin med sig något gott för kulturlivet och vad?

– Jag tror åtminstone att pandemin fört med sig mer uppmärksamhet kring kulturens viktiga funktion. Trots den allvarliga situation som kulturen har befunnit sig i – och fortfarande befinner sig i – på grund av pandemin så hoppas jag att fler kommer att bry sig om kulturens existens och förutsättningar i framtiden. Pandemin gjorde till exempel att vi fick större insikt om de osäkra arbetsförhållandena som råder inom kulturbranscher och de brister som finns för kulturarbetare i det sociala skyddsnätet.

Vilket kulturområde förtjänar större uppmärksamhet?

– Jag tycker nog att de många anonyma kulturskapare som sliter för låga ersättningar och utan trygghet ska uppmärksammas mer, inte minst av politiken.

Vilken kulturperson har varit viktigast för Sverige?

– Här svarar väl alla Astrid Lindgren? Hm, det finns så många som har betytt mycket, alltid svårt att välja en. Men Vilhelm Moberg är en av dom som har varit viktig för att vi ska förstå oss själva, vilka vi var och vilka vi är i dag.

Politikerna Birgit Friggebo (FP) och Carl Bildt (M) under besöket i Rinkeby 1992. Foto: Tobias Röstlund/TT

Vilken är den värsta kulturupplevelse du har haft?

– När Birgit Friggebo och Carl Bildt sjöng ”We shall overcome” i Rinkeby Folkets Hus i 1992. Det blev inte bra.

Journalisten Annie Reuterskiöld gjorde författardebut tidigare i våras med den självbiografiska ”När du dör ska jag vara nära”. Foto: Pierre Björck

Vilket var det senaste kulturevenemang du gick på?

– Jag var på boksläppet till Annie Reuterskiölds självbiografiska roman ”När du dör ska jag vara nära”. Har inte hunnit läsa klart än, men det är en vacker bok om hennes relation till sin mamma som drabbas av demens redan vid 62 års ålder.

Föredrar du ljudböcker eller pappersböcker – och varför?

– Pappersböcker. Av gammal vana förmodligen.

Hur många strömningstjänster prenumererar du på?

– Bara två faktiskt! Man får rensa ut lite ibland. HBO och Netflix. Jag gillar att titta på serier när jag är ledig – ser gärna ”And just like that” eller ”Curb your enthusiasm”. Annars tittar jag gärna på SVT Play – extra förtjust i ”Gift vid första ögonkastet”.

Vilken roll ska public service ha i framtiden?

– Public service spelar en mycket viktig roll i demokratin. Vi i Vänsterpartiet vill ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst med ett utbud som gör att den som vill kan klara sig utan kommersiella kanaler och dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Hur pass aktiv ska staten vara gällande kulturens innehåll?

– För mig är det viktigt att hålla emot de krafter som vill använda kulturpolitiken som ett verktyg för att driva igenom sina politiska mål, och som försöker använda politiken för att få bort tankar eller uttryck som man inte gillar. Ett starkt samhälle har plats för olika uttryck, och politikens ansvar är att se till att inte inskränka på det. Men det är också att se till att göra kulturen inkluderade. Alla har inte haft kulturintresserade föräldrar. Skolan, biblioteken, museerna, kulturskolan, public service och den statliga kulturpolitiken ska se till att scenkonst, bildkonst, musik, litteratur och journalistik blir möjligt för alla att inte bara konsumera utan också att ägna sig åt.

Vilken kulturarvspolitik vill du och ditt parti driva?

– En gedigen. Vi vill att det fria inträdet till de statliga museerna ska utökas till hela landet. Vi vill att våra museer och arkiv får ökade resurser för att ta hand om samlingarna och sköta sitt uppdrag med samtidsdokumentation. Kulturmiljöer är viktiga platser för lärande och upplevelser och behöver också tillgängliggöras och rustas upp. Vi föreslår också ett kulturlyft för skolan så att elever kan ta del av kulturarvet.

Vilket land ser du som en förebild när det gäller kulturpolitik och varför?

– Jag tycker både Sverige och Norge är förebilder när det kommer till en stark statlig kulturpolitik som har som mål att säkra allas tillgång till konst och kultur – det är en viktig demokratisk princip att kulturen ska vara tillgänglig för alla.

Berättat för Kajsa Haidl.

