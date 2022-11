Kulturdebatt. Nordiska museet: Martin Hellströms kritik är utan proportioner

Det är värdefullt att DN bevakar och diskuterar förmedlingen av barnens historia, men vi på Nordiska museet blev mycket förvånade över Martin Hellströms krönika i lördagens DN, med rubriken ”Hur kan Nordiska museet vara så aningslöst okunnigt?”. Hans påstående om vår aningslösa okunnighet bygger på en personlig tolkning av några ord i de tre sista raderna i en längre Facebooktext, som berättar om potatislovet under 1940-talet och de förändrade livsvillkoren för barn. Att låta ett enstaka inlägg på sociala medier färga bilden av hela Nordiska museets breda verksamhet är oseriöst och helt utan proportioner.

Museet har mycket omfattande arkiv och samlingar som bland annat speglar statarsystemet och dess ökända sociala orättvisa. Museet har också interaktiva utställningar för barn och om barnens historia. Tidsvalvet belyser de ofta hårda och orättvisa villkor som barn har levt under sedan 1870-talet. I Arktis – medan isen smälter finns ett mycket utnyttjat barnspår, som berättar om livet i Arktis från barnens perspektiv. I Lekstugan kan barn genom lek göra en tidsresa till livet och vardagssysslorna på en bondgård under det sena 1800-talet. Och i museets kommande basutställning om Sverige och Norden under 500 år får besökarna möta verkliga personöden, bland annat barn och vardagsliv, som speglas genom museets samlingar. Utställningen öppnar i början av 2024.

Vår kommunikation på sociala medier och det inlägg som kritiken gäller är inte riktad till barn eller unga, utan till vuxna. Via Facebook har vi fått över 13 000 likes och 841 kommentarer, bland annat från statarättlingar, men vi hittar inga upprörda känslor bland dessa kommentarer. Likväl kan vi sträcka ut handen till Martin Hellström: Om vår Facebooktext under höstlovet på något vis kan tolkas som förlöjligande, oseriös eller trivial genom sin avslutande koppling till samtiden så tar vi till oss kritiken – men stämpla inte hela vår verksamhet som okunnig!

Sanne Houby-Nielsen

Styresman/VD för Stiftelsen Nordiska museet

Martin Hellström svarar:

Jag ser fram emot 500 års vardag på Nordiska museet. Jag tvivlar inte på att det blir bra, och inte heller på att förmedlingen av den på nätet kommer spegla det som berättas, istället för att krystat knytas till samtiden. Det gläder mig om denna diskussion leder till en översyn av vad som förmedlas i de kanaler som når bredare än vad utställningarna gör. Fler borde ta efter (ja, jag tittar på dig, Livrustkammaren – mästare i att skapa skämt med sina ting, och samtidigt göra dem obegripliga).

Jag vill be om ursäkt för mitt upprörda tonfall. En enda bild i ett flöde av inlägg är kanske inte så viktig. Men potatisen är superviktig! Min morfar åt potatis varje dag i hela sitt liv. Hans stora syskonskara överlevde tack vare potatisen, och när jag var barn serverades det alltid potatis, även till ris och pasta.

Så man skämtar inte bort potatisen med chips och quinoa. Jag har mitt ursprung i Mjölby. Där har vi ställt en potatis i rondellen och Gud nåde den som byter ut den mot bulgur.

När den nya utställningen öppnar vill jag gärna komma.

Martin Hellström

