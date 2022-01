Norska stjärnskottet Sigrid Raabe: ”Det har lönat sig när jag sagt nej”

Sigrid Raabe

Född 1996 och uppvuxen i Ålesund, Norge.

Slog igenom som 16-åring, när den allra första låten hon skrivit började spelas på norska P3.

Första singeln ”Don’t kill my vibe” kom ut 2017 och blev en hit både i hemlandet och i England. Då vann hon även den prestigefyllda utmärkelsen ”BBC Sound of 2018”, den brittiska radions förutsägelse om kommande års genombrott. Den har tidigare delats ut till bland andra Adele, Ellie Goulding och Sam Smith.

Debutalbumet ”Sucker punch” kom ut 2019 och gick direkt in på engelska albumlistans fjärde plats.

Spelar just nu in sin andra fullängdare och är aktuell med julsingeln ”Home to you (this christmas)”.