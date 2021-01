Nostragedamus om 2021: Padel tar makten, Gretazo fattar micken och Hanif Bali gör det goda godare

JANUARI

Flygvapnet avlossar varningsskott mot ett Ryanairplan från England som närmar sig Skavsta flygplats. Det tvingas återvända till Stanstead. ”Ställ in, boka av, skjut upp”, dundrar Stefan Löfven och hyllas av folket som genast glömmer hans ansvarslösa julshoppande. Boris Johnson beordrar ett flyganfall som utplånar Abbamuseet, den enda byggnad britterna känner till.

FEBRUARI

Efter att ha samlat in två miljoner kronor till brottsoffer drar den moderata politikern Hanif Bali i gång en kampanj för att hjälpa Frälsningsarmén. Det knorras i de egna leden om ”godhetssignalering” men Bali påpekar att Frälsningsarmén är en djupt konservativ organisation. ”Varje krona till dem är ett fuck you till kulturvänstern”, twittrar han och får in tio miljoner.

MARS

Kinesiska ambassaden kräver att svenska medier inte längre nämner Wuhan i sin rapportering om covid-19 eftersom det är rasistiskt. När medierna vägrar stoppas leveranserna från kinesiska nätbutiker. Det blir folkstorm och alla rättar sig i ledet. Mall of Scandinavia byggs om till en våtmarknad för att visa att hygien är överskattat inom livsmedelshantering.

APRIL

Akut finansiell kris i Sverige eftersom någon på Regeringskansliet valde alternativet ”betala senare med Klarna” när de fick vaccinfakturan från Pfizer. Regeringen vräks från Rosenbad, som görs om till padelbana, och flyttar in i nya lokaler i en källare i Alby.

MAJ

Medan covid-19 orsakade smakförlust visar sig den enda bieffekten av vaccinet vara extremt god smak. Försäljningen av poesi, abstrakt konst och avantgardemode ökar dramatiskt. Den psykedeliska jazzharpisten Alice Coltrane blir årets mest strömmade artist. Sverige drar sig ur Eurovision song contest eftersom de enda som vill rösta är vaccinmotståndare.

JUNI

Teatrar och rockklubbar öppnar igen. Men på grund av vaccinet har publiken en så avancerad smak att alla pjäser och konserter avfärdas som ytliga. Ny programledare för Allsång på Skansen blir den minimalistiske tonsättaren Philip Glass.

JULI

Genom en välriktad pr-kampanj lyckas kinesiska ambassaden få fladdermuscarpaccio att bli sommarens trendigaste rätt på Stockholms krogar.

AUGUSTI

Hanif Bali samlar in 20 miljoner kronor till Unicef. Han övertygar inte alla sina följare om att man genom att hjälpa människor i krigsdrabbade områden kan minska invandringen. Den konservativa tidningen Bulletin avslöjar att Hanif Bali i flera år donerat hälften av sin inkomst till Amnesty, Greenpeace och Riksförbundet stoppa rasismen. På uppmaning av Moderaternas partiledning tar han en timeout och söker vård för sitt godhetsknarkande.

SEPTEMBER

Greta Thunberg debuterar som gangsterrappare under namnet Gretazo. Hennes låt ”Walla återvinn alla” drar i gång en våg av miljövänlig rap. Efter att Gretazo viftat med en Glock i en video anklagas hon för att ha inspirerat Greenpeace till att göra en ödesdiger driveby mot en oljetanker. Hon får stå till svars i ”Malou efter tio”

OKTOBER

Den höjda smaknivån i samhället tvingar TV4 att ersätta ”Let's dance” med det experimentella dansprogrammet ”Lass uns ausdruckstanzen”. Alla deltagare bär svarta trikåer. Anders Tegnell vinner med en spastisk gestaltning av Einstürzende Neubautens ”Bakterien für eure Seele”.

NOVEMBER

På ett behandlingshem försöker man att göra Hanif Bali moderat igen. Men det fungerar inte ens att sondmata honom med gåslever. Han rymmer och bosätter sig i ett kollektiv där han hjälper till att gömma flyktingar. I en debattartikel i ETC skriver han: ”Ni som tillsammans med Olof Palme gjorde Sverige känt som toleransens land. Ni som, när andra var fega, bekämpade apartheid. Ni måste finnas.” Bulletin avslöjar att Hanif skrev exakt samma text i Expressen för tio år sedan, när han testade godhet och trodde att han kunde sluta när han ville.

DECEMBER

Efter en folkomröstning blir det ingen högläsning ur Lord Tennysons ”Nyårsklockan” på Skansen. I stället bjuder man in den tyska poeten Monika Rinck, som tidigare under året sålt ut både Ullevi och Friends Arena. Hon reciterar sina dikter ”till omfamningens frånvaro” och ”den mulna intigheten”.



Läs fler texter av Fredrik Strage. Och missa inte hans, nyligen uppdaterade, lista över musikhistoriens 500 bästa album.