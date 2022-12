Nostragedamus om 2023: Lars Adaktusson blir nationens andliga ledare, Gustav Vasa slår tillbaka

JANUARI

Det kriminella nätverket Shottaz lanserar Shoppaz, en app som hjälper unga entreprenörer att hitta snygga Gucci-kopior. Margaux Dietz, som haft lite tunt med uppdrag på sistone, blir deras ambassadör men får sparken efter att hennes nya kompis Sara Skyttedal rökt ner Shottaz styrelse på en efterfest.

FEBRUARI

Det har gått 500 år sedan Gustav Vasa blev Sveriges kung. Filmen om hans liv kritiseras redan på manusstadiet eftersom han varken bakade knäckebröd eller åkte skidor, utan var en maktgalen tyrann som hade bristfällig värdegrund och ägnade ytterst lite tid åt mångfaldsarbete. Gustav Vasas rykte förbättras inte av nya uppgifter om att Uppsala rasbiologiska institut försökte klona honom.

MARS

Teologen Joel Halldorf skriver ännu en Expressen-krönika om att vi måste bli mer religiösa för att stoppa religiös extremism. Den inspirerar en våg av väckelse. Regeringen utökar stödet till religiösa friskolor, kriminaliserar hädelse och gör katekesundervisning till en del av läroplanen.

APRIL

Efter incidenterna med djur som rymt från Furuviksparken och Skansen, inser Kolmården att de hamnat i medieskugga. Därför återinför man sitt projekt ”Närkontakt varg”, som gjorde det möjligt för besökare att gosa med vilda djur fram tills 2012 (när en skötare blev uppäten). Skansen kontrar med pr-kampanjen ”Snakes on a train” där två kobror, tre pytonormar och fem anakondor släpps loss på Djurgårdslinjen.

MAJ

För att visa att nyckeln till kunskap är Gud, tar Utbildningsdepartementet tillbaka sitt gamla namn Ecklesiastikdepartementet. Eftersom ingen i regeringen kan stava till det gör den kristdemokratiske politikern Lars Adaktusson comeback. SD överger sin islamofobi, efter att ha upptäckt att det muslimska partiet Nyans är mer konservativa, och drar tillsammans med KD och Nyans igång kampanjen ”Stolt och fri – Teokrati”.

JUNI

Arbetet med att modernisera Gustav Vasa-filmen går trögt. Man kan inte enas om han ska sniffa thinner i Bandhagen och kallas Gurra Trasa, slåss för hörselskadades rättigheter under namnet Gustav Vasa? eller rappa under namnet 1.Guz.

JULI

Det blir obligatoriskt för svenska medborgare att tillhöra ett trossamfund som godkänts av den nyinrättade Riksinkvisitionen. Myndigheten tillåter kristendom, islam, judendom, hinduism, buddhism och – efter en motion från Sara Skyttedal – rastafarianism.

AUGUSTI

För att nå en yngre målgrupp med ”Närkontakt varg” arrangerar Kolmården ett open air-rejv under namnet ”Dansa med vargar”. Kvällen slutar i tragedi när polisens narkotikaspanare lyser med ficklampa i pupillerna på en varg för att se om den rökt hasch.

SEPTEMBER

Sveriges nya teokratiska statsskick, enligt vilken all makt utgår från Gud (vars vilja tolkas av Lars Adaktusson), får ateister att fly landet. En ny lag förbjuder kvinnor att ha politiska uppdrag. Sara Skyttedal söker asyl på Jamaica.

OKTOBER

”Jag tror inte på Gud men jag tror på nåt”, ropar en agnostisk självmordsbombare och spränger sig själv utanför Riksinkvisitionen. Alla protester slås ner av Ayatollah Adaktusson, Sveriges högste andlige ledare.

NOVEMBER

Motståndsrörelsen inser att ingen nu levande svensk vågar begränsa kyrkans makt. Därför tar de hjälp av en död. I en kryokammare under det forna Uppsala rasbiologiska institut slumrar en klon av Gustav Vasa. Han väcks till liv efter att ha behandlats med subliminala hjärnvågor som ska göra honom woke.

DECEMBER

När Gustav Vasa-klonen får veta att kyrkan tagit tillbaka de rikedomar som han en gång förstatligade svarar han: ”Bror, vad ska jag säga mannen? Gatan den är hård. Number one player, mannen. Money är min drog.” En radiosändare i kryokammaren har av misstag ställts in på P3:s frekvens och hjärntvättat klonen med gangsterrap. Under sitt nya alias Gustáv flyr han – jagad av kyrkans knektar – till Dalen söder om Stockholm där han samlar en här av Gucci-klädda dalenkarlar som stoppar det religiösa tyranniet.



