Nour El Refai regisserar ny dramaserie

El Refai har anpassat manuset tillsammans med Jenny Grewdahl, kreativ producent för bland annat ”Lyckoviken”.

”Det har varit min stora dröm de senaste tio åren att få regissera och jag är så glad att jag äntligen får chansen att skriva och skapa en dramaserie. Mest stolt är jag över casten, som är noga utvald och kommer göra den här debuten så bra som den bara kan bli”, säger Nour El Refai i ett pressmeddelande.

I rollerna syns bland andra Oscar Zia, Yandeh Sallah och Lancelot Ncube. Serien spelas in under våren och ska få premiär senare under 2021. Den är en del i Discoverys satsning på fler originalserier till strömningstjänsten Discovery+.

Läs mer:

Scenrecension: Nour El Refai imponerar i ”Störst av allt”