Nu är Kina världens största filmland – så gick maktövertagandet till

Årets största biosuccé utspelar sig i en lagerbyggnad under belägring. I upptakten till andra världskriget håller några hundra soldater stånd mot övertaliga inkräktare som angriper från alla håll. Det är en explosiv krigsfilm om självuppoffring, med bilder från ett skadeskjutet stadslandskap som täcks av en grågrön dimma. Åtminstone av filmens trailer att döma – ”The eight hundred” har inte fått svensk premiär.

I skuggan av Christopher Nolans ”Tenet”, som var tänkt att rädda världens biografer från coronakatastrof, var det alltså Hu Guas publikfriande stridsrapport från det andra kinesisk-japanska kriget som blev 2020 års blockbuster nummer ett.

Det är ingen överdrift att hävda att ”The eight hundred” är okänd utanför Kina – den har hittills spelat in 99,9 procent av sina intäkter på hemmaplan. Om filmen innebar en räddning för biografnäringen gällde det med andra ord bara den kinesiska. Under undantagsåret 2020 har Kinas biografer, som efter sommaren återöppnat med 75-procentig kapacitet, ändå klarat sig bra. (Även om stora bioägaren Dalian Wanda, som bland annat kontrollerar Filmstaden, förstås gått back utomlands.)

Att världens största film är en lokal angelägenhet har inte enbart med pandemin att göra. ”The eight hundred” är baserad på verkliga händelser i Shanghai år 1937 och har skapat rusning till lagerbyggnaden vid Suzhouån. En berättelse om heroiskt motstånd mot den japanska invasionen, som utlovar en början på slutet mot det som i Kina kallas ett århundrade av förödmjukelser, har begränsad exportpotential.

Ända sedan långfilmens födelse har Hollywood varit den globala filmindustrins centrum. Men förutom att ”The eight hundred” var 2020 års största biosuccé har Kina dessutom övertagit USA:s position som världens största biomarknad. Lite grann i skymundan, eftersom den mediala uppmärksamheten främst har riktats mot den amerikanska filmbranschens internbråk om visningsfönster.

Men det är ingen obetydlig rockad för två stormakter som regelbundet kritiseras och dessutom anklagar varandra för kulturimperialism.

I augusti släppte till exempel amerikanska Pen rapporten ”Made in Hollywood, censored by Beijing”, med skarp kritik mot att filmer anpassas till den kinesiska marknaden genom klipp eller korrigerade repliker. Utöver kinesiska investeringar i amerikanska filmbolag, finns det en uppenbar risk att Hollywood duckar för känsliga ämnen och områden. Som Hongkong, Taiwan eller Tibet.

På senare år har fler kinesiska hjältar börjat dyka upp här och var, ibland huxflux, medan kinesiska skurkar blivit mer sällsynta i Hollywood. När ”Transformers: Age of extinction”, den fjärde i filmserien om rymdrobotarna, hade premiär 2014 kritiserades den i USA för kinesisk patriotism. I den kommande ”Top gun”-uppföljaren, som samproduceras av den kinesiska techjätten Tencent, kommer inte Tom Cruise längre att bära någon Taiwanflagga på pilotjackan. Och så vidare.

Kinas dominerande filmställning kommer lagom till kommunistpartiets hundraårsfirande. Jubileet kommer givetvis att firas på vita duken – bland annat genom filmen ”1921” i regi av Huang Jianxin. Räkna inte med att kunna se filmen i Sverige. Precis som Huangs förra jubileumsfilm, ”Mao Zedong 1949” från 2019, lär det främst bli en kinesisk högtidsstund.

Men varför befinner sig världens största filmland utom synhåll?

Pinsamma floppen ”The great wall” (2016) med Matt Damon. Foto: Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Stock Photo

Kanske för att den internationella efterfrågan på kinesiska blockbusters, som belyser ett eller annat kapitel ur landets historia, inte direkt har vält biljettkioskerna. Filmindustrin i Kina har haft stora problem att korsa gränserna och attrahera en utländsk publik. Det finns pinsamma försök som förskräcker: ”The great wall” från 2016 med Matt Damon var en exportflopp som uppenbarligen fick Kina att tänka om.

Att kinesiska filmer distribueras i Sverige är överlag sällsynt, inte minst när det gäller mainstreamfilm. Faktum är att ingen av Kinas tio största publikframgångar genom tiderna har fått svensk biopremiär. Och bara två av dem finns tillgängliga på någon strömningstjänst: ”The wandering earth” och ”Operation Red Sea”.

Nog beror det på ett ointresse för Kina, men det handlar också om att landets filmindustri har blivit tillräckligt stor för att vända exportmarknaden ryggen. Ingen av dessa tio kassasuccéer, samtliga med premiär de senaste fem åren, anstränger sig nämnvärt för att vinna över utländska åskådare. Den apokalyptiska rymdfilmen ”The wandering earth” från 2019, som senare fick Netflixdistribution, har dock en mer global attraktionskraft.

Rymdfilmen ”The wandering earth” (2019) fick Netflixdistribution. Foto: Everett Collection

Men bristande appeal utomlands måste inte vara ett problem i världens folkrikaste land. Bland de hundratals miljoner kineser som har lyfts ur fattigdom finns många som gärna tillbringar en del av fritiden på bio. Att Kinas produktionsbolag faktiskt kan bortse från omgivningens tycke och smak accentuerar maktförskjutningen – för Hollywood förhåller det sig precis tvärtom. Amerikanska filmstudior är helt beroende av exportintäkter. Superhjältefilmer med miljardbudget går inte ihop annars.

Under förra decenniet var det bara ”Avengers: Endgame” som kunde konkurrera med de största inhemska titlarna i Kina. Antalet utländska filmer är förstås kraftigt reglerat, men faktum är att de pampiga budskapsfilmerna också går hem hos publiken på egna meriter.

Enligt den kinesisk-amerikanska filmproducenten Janet Yang har filmbranschen i Kina blivit bättre på att kombinera publikfrieri med regimtrogna budskap. I podcasten ”Sinica” jämför hon med situationen för ett par decennier sedan, när man delade ut gratisbiljetter till politiskt korrekta produktioner och det var en social plikt att dyka upp i salongerna.

Trots den enade filmfronten finns det interna konflikter även i Kina. Den stora branschskandalen kring skattefiffel 2018, som gjorde att filmstjärnan Fan Bingbing plötsligt försvann från strålkastarljuset, har lett till att myndigheterna skärpt tillsynen. Fan Bingbing själv fick betala böter på närmare en miljard kronor.

Den ideologiska kontrollen har dessutom hårdnat sedan propagandaministeriet samma år övertog styrningen av Kinas underhållningsindustri. Och trots boomen på biograferna kan det bli ganska instängt för kinesiska filmskapare som inte bara vill göra otvetydigt patriotisk underhållning.

I höstas avgick Jia Zhangke, en av Kinas internationellt mest hyllade filmskapare, från sin egen filmfestival. Det var ingen uttalad protest mot det lokala styret i Pingyao, men beskedet var svårt att tolka som någonting annat. Dissidenter som Ai Weiwei gör sina filmer utanför systemet, senast dokumentären ”Coronation”. Det konstnärliga handlingsutrymmet är en ständig förhandlingsfråga.

Ödet för två kinesiska filmer på Berlins filmfestival 2019 ger en fingervisning om den nyckfulla processen. Först meddelades att Derek Tsangs ”Better days” inte skulle få premiär som planerat i sektionen för ungdomsfilm, eftersom den inte hade blivit färdig i tid. Snart följde beskedet att inte heller Zhang Yimous ”One second” skulle visas i Berlin, på grund av ”tekniska problem i postproduktionen”.

”Better days” (2019) stoppades först men blev senare en publikframgång. Foto: Everett Collection

Eftersom Tsangs film handlar om problemen med skolmobbning och Zhangs film utspelar sig under den känsliga kulturrevolutionen, betraktades dock de inställda premiärerna snarare som ideologiska tillrättavisningar. Det hjälpte föga att Zhang, som mottog Guldbjörnen på Berlins filmfestival 1987 för debutfilmen ”Det röda fältet”, försvarade sig med att ”One second” var en kärleksförklaring till filmkonsten. Eller att han kan räknas som en regimtrogen filmskapare efter flera prestigefyllda hedersuppdrag.

Först i september 2020 kunde ”One second” stämplas som godkänd, tack vare några nyinspelade scener, men i slutet av november drogs den ändå tillbaka från en kinesisk filmfestival i sista minuten. Filmens framtid är fortfarande oklar, men Zhang har lång erfarenhet av att navigera i det kinesiska censurlandskapet och har redan två nya filmer klara.

”Better days” fick däremot biopremiär redan i oktober 2019 – med ett tillägg i slutet av filmen där myndigheterna kunde lista åtgärder som tagits för att komma till bukt med mobbningsproblemet. Den blev en av årets mest populära filmer i Kina.

Blockbusters kommer förstås inte heller undan budskapskontroll. ”The eight hundred” må vara en framgångssaga men tillkomstprocessen saknar inte konflikter och vändpunkter före det lyckliga slutet. Och inte främst på grund av den komplicerade inspelningen, med Imaxkameror och mäktiga kulissbyggen. Det var från början meningen att filmen skulle ha premiär på Shanghais filmfestival i juni 2019. Dagarna före visningen drogs den tillbaka på grund av – just det – tekniska problem.

Det finns nämligen ett aber med den verkliga händelsen som ligger till grund för filmen: hjältarna var inte kommunister. Tvärtom tillhörde förbandet den grupp nationalister, som sedermera drevs på flykt av Maos styrkor och förskansade sig på Taiwan. Med andra ord hotar berättelsen Kinas officiella självförståelse som en enda nation. På något sätt lyckades producenterna ändå blidka propagandaministeriet och ”The eight hundred” räknas i dag som patriotiskt korrekt. Eller som en av soldaterna förklarar för sin fru i filmen: ”När våra barn växer upp ska de gå med i armén och hämnas sin far.”

Bild 1 av 2 ”Operation Red Sea” (2018) utspelar sig i det fiktiva landet Yewaire och baseras på händelser under inbördeskriget i Jemen. Foto: BONA FILM GROUP/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK Bild 2 av 2 ”The wolf warrior 2” (2017) är den mest framgångrika kinesiska filmen någonsin. Foto: Everett Collection Bildspel

Bortom ”The eight hundred” finns det populära filmer om den samtida krigsmakten, som har rest sig ur förödmjukelsen och i stället kan göra skillnad utomlands: ”Operation Red Sea” utspelar sig i det Jemenliknande Yewaire medan ”Wolf warrior 2” skildrar kinesiskt hjältemod i ett namnlöst afrikanskt land (med västerländska legoknektar i skurkroller).

Långtifrån allt är militarism – se till exempel Stephen Chows romantiska fantasy ”The mermaid” från 2016 – men nationell stolthet och sammanhållning är onekligen ett centralt tema. Flaggviftande storfilmer har som bekant länge varit en amerikansk specialitet. Så vad ska Hollywood nu göra?

Med ”Mulan” ansträngde sig Disney för att göra den mest inställsamma filmen hittills, utan att förlora den amerikanska hemmapubliken i processen. Men trots att biograferna varit öppna i Kina under hösten har inte ”Mulan” kunnat konkurrera med den äkta lokalfärgen. Det mytiska svärdäventyret har spelat in knappt en tiondel så mycket som ”The eight hundred”. Disney fick dessutom hantera en kontrovers kring provinsen Xinjiang, där filmen delvis spelades in, och som dessutom är centrum för folkmordet på den muslimska minoriteten uigurer.

”Mulan” (2020) är ett av Disneys försök att attrahera den kinesiska publiken. Foto: Walt Disney Pictures/Kobal/Shutterstock

I sommar hoppas den amerikanska jättestudion på bättre lycka med den första Marvelfilmen med en kinesisk superhjälte: ”Shang-Chi and the legend of the ten rings.” Det återstår att se huruvida det är en fåfäng förhoppning.

De senaste åren har visat att den lokala konkurrensen är att räkna med och under 2021 väntar ett pärlband av actionspäckade premiärer som säkert kan mäta sig med Marvel. Till exempel ”The revolutionary” som får premiär på kommunistpartiets hundraårsdag den 1 juli. Och i ett styrdokument från i höstas efterfrågade kinesiska myndigheter dessutom mer närproducerad sci-fi som hyllar landets innovationskraft samt större investeringar inom specialeffekter.

Självtillräckliga blockbusters är inte samma sak som att Kina skulle vara isolationistiskt. Den uttalade ambitionen är att vara en filmsupermakt år 2030. Hur länge nöjer sig kommunistpartiet med att vara störst på hemmaplan?

Det finns tecken på att det globala intresset tilltar. Efter ”The wandering earth” har Netflix köpt rättigheterna till hajpade ”The ying-yang master”, och utvecklar dessutom själva en miniserie baserad på ”The wandering earth”-författaren Liu Cixins ”The three-body problem”.

Tills vidare finns det hur som helst andra sätt att utöva mjuk makt, än att prägla omvärlden genom export. Ja, när såg du senast en kinesisk skurk i en amerikansk storfilm?

Möjligen var det i en film av Christopher Nolan, den brittiske regissören som nyligen skulle rädda biograferna. I ”The Dark Knight” från 2008 kidnappar Batman den skumme affärsmannen Lau från Hongkong – ett territoriellt övertramp som gjorde det meningslöst att kämpa för visningstillstånd i Kina. Men att helt sonika strunta i den kinesiska marknaden är knappast en kalkyl som skulle hålla i dag. Åtminstone inte om man vill göra världens största filmer.

Tidernas största biosuccéer i Kina 1. ”Wolf warrior 2” (2017) 2. ”Ne Zha” (2019) 3. ”The wandering earth” (2019)* 4. ”Avengers: Endgame” (2019)** 5. ”Operation Red Sea” (2018)* 6. ”Detective Chinatown 2” (2018) 7. ”The mermaid” (2016) 8. ”My people, my country” (2019) 9. ”Dying to survive” (2018) 10. ”The eight hundred” (2020) *Går att se i Sverige. Sök på vodeville.se **Den enda filmen producerad utanför Kina. Källa: Endata Inc. Visa mer

”Till månen och tillbaka”. Foto: Netflix