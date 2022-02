Nu är musiken Gina Dirawis paradis: ”Jag har aldrig varit intresserad av verkligheten”

På rygg i en säng i Sundsvall låg en fyraårig flicka och tänkte. Hon gjorde vanligen det. Täcket hade hon dragit upp till bröstkorgen och över densamma vilade de små, knäppta händerna. Rummet var mörkt. Hon fipplade med fingrarna och nynnade tyst för sig själv.

– Jag fick ofta starka visioner som barn, säger Gina Dirawi.

En av dem virvlade upp i hennes huvud den här kvällen. Känslan var stark, den sköljde genom kroppen. I framtiden skulle hon göra tv och radio, hon skulle skådespela och sjunga. Och så skulle hon göra något gott för världen.

När hon 27 år senare låter sig intervjuas av DN inför sitt annalkande debutalbum har hon bockat av alla sina barndomsdrömmar. Nyligen har hon också gjort comeback i tv-rutan som programledare för Guldbaggegalan. Men ordet ”mångsysslare” skrattar hon åt.

– Alla kallar mig det. Det låter som att jag är en bilförsäljare som hustlar.

Gina Dirawi syntes ofta i tv-rutan under 2010-talet innan hon tog ett kliv tillbaka för att skriva en roman och musik. Foto: Anette Nantell

Under intervjun växlar hon snabbt mellan lägen. Ett rappt skämt, ett garv, sedan ett mörker. (”Livet är svårt, som att gå ut i ett krig”, säger hon vid ett tillfälle.)

Hon tänker mycket på livet och döden, men det Gina Dirawi ständigt återkommer till är jakten på frihet. Den löper som en röd tråd genom samtalet – i allt från barndomen till mångsyssleriet och den nya musiken.

– Jag är definitivt det man klichéartat kallar för en sökare, även om det låter så jävla töntigt.

Det är också här hennes längtan efter paradiset kommer in. Den märks inte minst i hur hon namnger saker. För två år sedan fick hon stora tidningsrubriker när hon debuterade som författare med boken ”Paradiset ligger under mammas fötter”. Hon har adopterat en kanintax som fått namnet Jannah, vilket på arabiska är paradiset enligt islam. Och nu också albumet ”Meet me in Jannah” – alltså möt mig i paradiset.

– Jag tror att jag är besatt av tanken på paradiset, för jag har alltid längtat till det. Jag växte upp med idén om att det finns ett paradis, och att jordelivet är något slags traskande i lidande. Sedan, om man är en god människa, kommer man få vila i något slags utopia, säger hon.

Föräldrarna växte upp i ett palestinskt flyktingläger i Libanon, men kom senare till Västernorrlands Sundsvall där Gina Dirawi tillbringade sin barndom.

Hennes karriär tog fart när hon som 19-åring blåste liv i humorbloggen ”Ana Gina”. Där fick publiken i korta klipp möta karaktärerna Syster Khadidje, Discoturken Darius, Svennemorsan Bettan och Fjortisen Fippan.

Gina Dirawi Född: 11 december 1990 i Sundsvall. Bor: Stockholm. Bakgrund: Humorbloggen ”Ana Gina”, där hon slog igenom 2009. Programledare för bland annat Musikhjälpen, Melodifestivalen, Grammisgalan, Idol och Guldbaggegalan. Julvärd i SVT 2015. Huvudroll i ”Donna Juanita” på Stadsteatern. Författare till romanen ”Paradiset ligger under mammas fötter” (Norstedts). Aktuell med: Debutalbumet ”Meet me in Jannah” som hon gjort tillsammans med Björn Yttling och Freja Drakenberg. Släpps den 18 februari 2022. Visa mer

Två år därpå rattade hon Musikhjälpen i P3 och SVT, något som sedan upprepades två gånger. Vid lika många tillfällen har hon lett Melodifestivalen, och till det också galor som Grammis och Kristallen. Hon har hörts som Sommarpratare i P1, synts i sina egna tv-program på SVT och i huvudroll i musikalen ”Donna Juanita” på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. 2015 var hon julvärd i SVT, och tände det berömda ljuset strax före klockan tre på dopparedagen.

Det sistnämnda blev också början på en vardag med eskalerande hot och hat – något som senare har skildrats i dokumentären ”Vad hände Gina Dirawi?”. Det gjorde att hon under en period ständigt hade livvakter vid sin sida.

När hon nu pratar med DN vill hon egentligen inte fokusera så mycket på den perioden, hon har gjort det i många intervjuer förut. Hon berättar dock att den kroniska smärtan som hon då drabbades av, fibromyalgi, har lugnat sig.

– Men det blir ett trauma, och det väcks till liv när jag är i offentligheten. Jag tror att sättet jag var exponerad på var otroligt ohälsosamt. I sådan ung ålder, väldigt oskyddad och otrygg, säger hon.

Efter att tillsammans med programveteranen Pär Lernström ha lett två säsonger av TV4:s Idol gjorde hon i slutet av 2010-talet sorti från nöjes-tv. Därefter började hon resa, hamnade i Costa Rica ett tag, och 2020 kom sedan debutromanen.

Efter att Gina Dirawi varit julvärd i SVT 2015 kom alltfler hot, och hon behövde leva under skydd av livvakter. Foto: Anette Nantell

Tanken på att göra ett album har följt henne de senaste tio åren. Redan tidigare har Gina Dirawi släppt ett fåtal singlar, och hon berättar att hon testat en rad olika samarbeten. Inte förrän hon klev ned i ”den perfekt stökiga” källaren hos artisterna och producenterna Björn Yttling och Freja ”Freja the Dragon” Drakenberg för drygt ett år sedan klaffade det.

– Vi hade samma förhållningssätt till musik. Jag ville att det skulle spelas in live. Jag ville också att det skulle vara fult ibland och inte någon perfektionism eller att vi gick efter en förutbestämd form.

Målet var något filmiskt, där arabisk folklore gifter sig med svensk melankoli. I texterna blandas arabiska med engelska. Musiken beskriver hon som ”att se sig själv i ljud”, och för henne handlar låtarna just om längtan efter en död och att komma till något nytt.

– Det här paradiset eller utopia, det handlar egentligen om en längtan efter en frihet. En plats där man kan känna ro. Där det inte finns lidande, där det finns syfte.

Känslan på den platsen kan hon nå ibland: I naturen, i rätt sällskap (till exempel med Björn Yttling och Freja Drakenberg) eller när hon sjunger.

– Sedan hade jag önskat att man kunde vara där längre, och inte bada runt i helvetet som är vår vardag, säger hon och brister ut i skratt.

Känner du att vardagen är så?

– Jag har aldrig varit så intresserad av verkligheten på något sätt. Jag har ganska svårt för och är dåligt rustad för den. Om man är högkänslig och inte kan stänga av, då blir den här världen en väldigt galen och jobbig plats att vara på.

31-åringen tycker att livet är för inrutat (det ska vara skola, jobb, hus, barn, partner), världen för elak och människan för tröglärd.

– Liksom, ska det ta så här lång tid att fatta mänskliga rättigheter? Eller att rasism är dåligt? Eller kvinnofrågan? Ska det ta tusentals år? Det känns som en trög art man är med i, och det tycker jag är provocerande.

Att Gina Dirawi ville vidare från tv-världen berodde egentligen inte på de rasistiska hatbreven, mordhoten och livvakterna efter julvärdskapet 2015. Hon kände sig styrd: som en leende docka som skulle dra skämt (men inte alltför grova).

– Hotgrejen var mer ett bekräftande av att det kostar för mycket. Under de åren ville jag hålla på med musik eller skriva. Det var alltid något som skavde med tv-grejen.

Hon är lite rädd för att inte bli tagen på allvar som artist och författare, men tycker ändå inte att det är hennes problem. Sverige är för bundet, anser hon, till att människor bara kan ha en talang.

– Jag har alltid fått höra: Du är ju bloggaren, ska du bli programledare? Ska du göra radio nu, ska du göra tv nu, ska du skådespela nu? Hela min karriär har jag fått förklara min kapacitet.

Hierarkin hon kan se inom kulturen kallar hon ”bullshit” – men samtidigt finns en stor respekt för de olika konstformer hon tar sig an.

– Jag tar det nog på alldeles för stort allvar. Det upptar hela mitt liv. Jag har varit livrädd för att släppa musik i 30 år. Jag gör ju jobbet, med musiken och med skrivandet. Jag vet vad som krävs, och det har tagit tid. Jag gillar att inte fastfooda grejer.

Hon kommer nog alltid att göra olika saker, men just nu är det i musiken hon känner sig fri.

– Nu har jag hittat mitt folk, och då kan jag fortsätta bygga på det. Jag hoppas kunna göra 5 000 plattor till, säger Gina Dirawi.