Nu blir det melodifestival – trots kaos i kulisserna

Så går omröstningen till

Tittarna kan rösta genom att ringa eller använda apparna Melodifestivalen eller Mello United. I apparna anger man sin ålder och rösterna delas in i sju åldersgrupper: 3–9 år, 10–15 år, 16–29 år, 30–44 år, 45–59 år, 60–74 år och 75+ år. Telefonrösterna bildar en åttonde grupp.

I deltävlingarna sker röstningen i två omgångar. I vardera omgång kan man rösta upp till fem gånger per bidrag via apparna eller upp till tio gånger per nummer. I första omgången går det bidrag som fått flest röster direkt till final. I andra omgången röstar tittarna på de återstående bidragen, varpå ytterligare ett går till final och två till semifinal. Resultatet baseras på hur grupperna röstat sammanlagt under kvällen. Rösterna summeras och resulterar i 39 poäng baserat på skalan 12-10-8-5-3-1. Om två bidrag fått samma poäng avgör flest antal röster.