Nu blir Maria Sid Stadsteaterns chef på lång sikt

– Här finns en grym konstnärlig kompetens, konstaterar Maria Sid.

Ett intensivt spelår väntar om allt går som det ska, 20 premiärer är planerade på Stadsteaterns tre scener.

En nyhet är att Maria Sid skapar en konstnärlig kärna av fyra regissörer och dramaturger, Alexander Mørk-Eidem är en av dem.

– När vårt uppdrag är så stort och brett, tror jag det är rätt lösning, att inte sitta ensam i sitt torn.

Maria Sid talar om konstnärlig frihet och respekt. De senaste åren har Stadsteaterns skådespelare och övriga personal tidvis upplevt att det saknats respekt.

Enligt vad jag hör är det en hyllningskör från personalen: Att du får saker gjorda, du är en samarbetande person och en bra personalchef.

– Är det så? säger Maria Sid.

Helt ovetande kan du inte vara.

– Jag jobbar på, jag tänker inte så mycket på opinion, utan på vad teatern behöver.

Vi sitter i Maria Sids chefsrum i Kulturhuset, trevligt och betydligt mindre än tidigare teaterchefsrum, svartvit inredning, på golvet en matta mönstrad med Sergels torg-trianglar.

Maria Sid. Foto: Anette Nantell

Tiden som chef har hittills varit lite som en häcklöpning för henne med många hinder att ta sig förbi. Det började med en utdragen ombyggnad av Kulturhuset, så kom pandemin och sedan utsågs Jesper Larsson, som inte stöttade henne som teaterchef, till vd. Han fick sedan gå.

– Men jag koncentrerade mig på att jobba för mina konstnärer, det är egentligen det man gör som teaterchef. Ser till att det finns konstnärlig frihet i huset, och samtidigt måste man samarbeta med allihop. Det är faktiskt en speciell ekvation. Därför liknar teaterchefskap inte något annat. Jag har ju mitt perspektiv, kommer utifrån, jag ser, blicken är bred.

Hon betonar sin historia av att ha varit skådespelare i en ensemble – på Svenska teatern i Helsingfors. Hon har också regissörsperspektivet och är van att jobba med stora enheter.

– Vi har vår enastående ensemble och vi har den här fantastiska Stadsteatern. Vi ska ha de bästa krafterna här, det ska hända jättespännande saker. Så vad jag gjort är att arbeta mycket på att stabilisera.

Maria Sid på Stora scenen tillsammans med Calle Lindén och Kajsa Niklasson. Foto: Anette Nantell

Stadsteatern har varit ett hus präglat av sorg och stridigheter efter att att Benny Fredriksson avgick som chef i december 2017. Många av de anställda har efterfrågat stabilitet.

– Arbetsmiljö är avgörande. Det här är den intressanta ekvationen: Spets, konstnärlig frihet, arbetsmiljö – och Stadsteaterns extrema bredd. Men också, att vi är i det här huset med så många olika verksamheter. Kulturhuset är faktiskt unikt.

– Staden är det som inspirerar mig och vi är stadens teater. Så jag vill bygga en rad bestämda linjer framåt eftersom teaterns uppdrag är så brett.

En linje kallar Maria Sid för Staden.

– Vi vill hitta olika historier som följer en röd tråd, vårt stora projekt framåt kallar vi ”Våra drömmars stad 3.0”. Författare skriver pjäser och så matchar vi ihop dem med regissörer. Det handlar om dem som vuxit upp i ytterstaden. Vi ska kasta ut den här meningen till en rad författare: ”Här växte jag upp, det här drömde jag om och det här blev det.”

– Jag har ett särskilt perspektiv på Stockholm, för mig är det en storstad i Europa. Vi är här i mitten av den stora staden och vi har broar att bygga till Sergels torg. Vi ska ta hit regissörer från andra länder. Om en av mina linjer är Staden, så har vi också Stockholm i Europa. Vi behöver de här broarna. Vi ska inte vara något slags nordisk isolerad plats utan verkligen en stad i Europa.

Särskilt med tanke på de populistiska strömningarna ute i Europa och globalt…

– Precis, vi jobbar mycket med de frågorna, mitt nya team och jag, vi försöker hitta nya vägar och nya samarbeten.

Maria Sid Foto: Anette Nantell

Maria Sid Maria Sid-Achrén, född 1968 i Helsingfors, är finlandssvensk skådespelare och regissör. Har bland mycket annat satt upp en framgångsrik ”Chess” på Svenska teatern i Helsingfors. Hon tillträdde som teaterchef i oktober 2019 och hade då varit biträdande teaterchef i drygt ett år. För Stadsteaterpubliken är Maria Sid mest känd för publiksuccén ”Min fantastiska väninna” som spelades i Årsta under utflytten. I februari är det premiär för det andra regiuppdraget hon fick av tidigare chefen Anna Takanen: ”Kulla Gulla” med Maja Rung i huvudrollen. Visa mer

– Vi ska ha spetsen men vi har också bredden, och den här bredden är helt unik, där finns också Stadsteaterns allra mest trogna publik.

Menar du de äldre kulturbärande kvinnorna?

– Ja. De har oss i sina liv, det är en mycket kärleksfull relation och den relationen ska fortsätta. Och sen har vi den nya publiken, de som ska komma in från ytterstaden och de unga. Vi ska vara Folkets teater. Så har vi musikteatern, den vill jag också utmana och så småningom komma in med lite ny musikteater. Det är ju min genre som regissör. Ibland tänker jag att det är väldigt fint att en familj som drömmer om att se en stor musikal i London faktiskt kan komma hit och har råd att göra det.

Maria Sid har satt upp vissa ”regler” för sig och teatern: Alltid något nyskrivet, Stockholms stadsteater är den största beställaren i landet av nyskriven dramatik. Teatern ska spela klassikerna, göra musikteater och man ska spela för barn och unga, det har inte alltid varit självklart.

– Ungdomen är så härlig nu, de har en helt annan syn på överskridande verk. Där måste vi komma in i deras tänk. Det är viktigt att hitta nya former, men också att stå för den klassiska dramatiken, säger Maria Sid och sänker rösten en oktav.

– Jag tänker ofta på vad en skådespelare sa en gång: Teater är rock’n’roll. Film, tv, digitalt, det är pop. Och vi gör rock’n'roll. Klassiker är rock’n'roll för mig.

Jag gick in på hemsidan den 15 augusti, då ser man inte riktigt det du talar om. Särskilt inte för oss som inte förstår attraktionen hos ”Sound of music”. Jag ser heller inte så många nya, eller spännande regissörer. Ingen spjutspets in i framtiden. Men jag förstår att det här är bara början på säsongen.

– Jag tycker det är intressant att Stockholm nu gör ”Sound of music” och ”Cabaret” (på Dramaten) och båda handlar om vissa krafter som tar över.

Maria Sid och teater- och scenkonsttekniker Calle Lindén. Foto: Anette Nantell

Du menar nazismen?

– Ja. Och då har vi de två största teatrarna som berättar de historierna.

Och båda är från mitten av 60-talet, apropå nyskrivet.

– Vad jag kan säga är, att det egentligen är först nu jag fått mandat att tänka långsiktigt.

Så då har du fortfarande kvar flera av Anna Takanens beslut.

– Ja, och jag respekterar alla kontrakt. Men nu har jag börjat göra kontrakt med andra personer. En teater har många års framförhållning så det tar tid att komma in i den nya teaterchefens vision.

– Den närmaste tiden är utmanande, vi har så många uppsättningar i våra lådor. Vi har repat under coronatiden, det kommer våren 2022.

Både du och Mattias Andersson på Dramaten och Dritëro Kasapi på Riksteatern tar hit utländska regissörer, det är ju något som saknats under lång tid.

– Ja. Men vi har ett stort ansvar för frilansarna, vi har haft dem här hela året, vi kommer att spela de uppsättningarna först. Sedan går vi in i det nya.

En fråga som många vill ställa till Maria Sid gäller Stadsteaterns ställning, det finns en stark uppfattning om att teaterdelen i Kulturhuset har marginaliserats. Den farhågan fanns ju i samma ögonblick som Madeleine Sjöstedt i Stadshuset och Benny Fredriksson genomförde sammanslagningen: Stadsteatern som hade burit huset, skulle dra det kortaste strået.

– Och så får det inte vara. Den här sammanslagningen är inte alls färdig. Ett steg är att vi har en ny organisation.

– Det här är en stor och anrik teater. Vår stora ensemble är så värdefull. Så för mig är det en hjärtesak. Det var helt makalöst under nedstängningen, när jag såg skådespelarnas kompetens och kärlek till sitt yrke. Och vi byggde pjäs efter pjäs inne i det här huset. Jag blev så rörd.

– De ska vara fria att härja på med sina uttryck.