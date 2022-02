Nu flyttar Onkel Vanja till Dalsland

Det är svårt att tänka sig ett mindre fantasieggande rum än Bandlerrummet i Kulturhuset Stadsteaterns administrativa delar – utsikt över Riksbankens långfredagsgrå fasad, ett kommunalblankt konferensbord och en matta med Plattans svart-vita trianglar. Kroppen gör sig liksom per automatik beredd så fort man träder in i rummet: hej powerpoint och hr-lingo.

Men också ett sådant rum kan ibland kännas roligt. För här sitter nu regissören Alexander Mørk-Eidem och skådespelaren Sissela Kyle. På agendan: ett samtal om Sissela Kyles roll i det som nog är tänkt som vårrepertoarens utropstecken på Stora scen – en nyversion av Anton Tjechovs ”Onkel Vanja”. Här omdöpt till ”Morbror Janne”.

– Fattar du, det är en blandning av en nakenhund och en tax jag håller i på bilden, säger Sissela Kyle.

Hon lutar sig fram över konferensbordet och visar upp de nyligen tagna promotionfotografierna för föreställningen i sin mobil för Alexander Mørk-Eidem.

– Den ser ut som någon, fortsätter hon.

– Gollum, föreslår regissören.

Om "Onkel Vanja" ”Onkel Vanja” av Anton Tjechov är daterad till 1897 och hade urpremiär två år senare, 1899, på teaterlegendaren Konstantin Stanislavskijs Konstnärliga teatern i Moskva. Pjäsen utspelar sig på ett gods på landet, som bebos och förvaltas av Ivan Petrovitj Vojnitskij, även kallad Onkel Vanja, och hans mor och systerdotter. När Vanjas svåger besöker godset med sin nya hustru vänds rutiner och vanor upp och ned. Senast ”Onkel Vanja” spelades på Kulturhuset Stadsteatern var 2012, då i Eirik Stubøs regi. Visa mer

Det här ska vara den allra första gången Kyle och Mørk-Eidem över huvud taget träffar varandra. Men med teatermiljöer kan man aldrig vara helt säker. För en gång tidigare har de faktiskt setts, som hastigast, kommer Sissela Kyle plötsligt på. Det var i samband med minnesföreställningen för Kulturhuset Stadsteaterns tidigare vd Benny Fredriksson. Däremot har de aldrig jobbat ihop.

Något som egentligen är en besynnerlighet i sig – under de stora framgångsåren på 00- och 10-talen var de båda två av teaterns mer publika ansikten. Kyle som regissör och konstnärlig ledare för Parkteatern, Mørk-Eidem som regissören som förnyade Tjechov.

För frågan är om det inte är just med Tjechov som Mørk-Eidems regissörshandlag varit som allra mest lyckosamt – blockbusters som ”Djungelboken” och ”De tre musketörerna” får ursäkta. Den som, till exempel, upplevde hans bearbetning av ”Tre systrar” har aldrig riktigt slutat prata om den, trots att det snart är 14 år sedan den spelades.

Om "Morbror Vanja" ”Morbror Janne” är omarbetad av regissören Alexander Mørk-Eidem och förlagd till en svensk samtid. Premiär 6 maj på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. I föreställningen återvänder flera skådespelare som Mørk-Eidem tidigare samarbetat med: Jörgen Thorsson, Björn Bengtsson, Jan Mybrand, Isabelle Kyed och Susan Taslimi. Men också skådespelare som Sissela Kyle, Peter Andersson och Lina Englund. Erlend Birkeland står för scenbild, Jenny Ljungberg för kostym, Carina Saxenberg för mask och Ellen Ruge för ljus. Visa mer

Det kan ha att göra med att pjäsen plötsligt kändes lokal och igenkännlig – tydligt försvenskad och placerad i ett 70-tal där systrarna Irene, Maja och Ulla längtade till Stockholm från sin norrländska regementsstad.

”För varje steg i denna sönderfallande idyll blir det allt tydligare att Alexander Mørk-Eidems norrlandsskildring kunde vara hämtad från Staffan Göthes ’En uppstoppad hund’, ett svenskt drama med samma klassikerstatus som Tjechovs”, skrev DN:s Leif Zern i sin recension (21/9 2008).

Det är ett grepp som i viss mån återkommer i ”Morbror Janne” Också här hamnar det som vanligtvis brukar betraktas som den geografiska periferin till dramatikens mitt.

– Undertiteln till ”Onkel Vanja” är ”Scener från landsbygden”, säger Alexander Mørk-Eidem.

– Den handlar ju om människor som bor ganska off. Och så kommer det någon från storstaden dit. När man sätter upp den är det ofta lätt att hamna i en situation då man förlorar respekten för de konstiga människorna från landsbygden som säger så konstiga saker.

– Men i den här versionen är de konstiga människorna de som kommer från staden och förstör livet för lantborna.

– Inte för att landsortsborna är oskyldiga heller, och de från staden inte heller bara bovar – det är ju Tjechov vi pratar om.

Men i bakgrunden finns alltså slitningen mellan stad och land. Den får får en specifik lokal förankring i ”Morbror Janne”. Dalsland – det område som KD:s spinndoktorer kanske skulle kalla ”hjärtlandet”, andra anglifierade kommentatorer för ”rostbältet”. Ett förvisso glesbefolkat landskap med hög arbetslöshet, men samtidigt svindlande vackert. Det vet alla som blickat ut över dalsländska dalar och ängar.

– Men jag ser ”Morbror Janne” mer som min översättning av en pjäs än en bearbetning, säger Alexander Mørk-Eidem under diskussionen med Sissela Kyle.

– Pjäsen är min hypotes om vad ”Onkel Vanja” betydde för dem som såg den då den spelades första gången. Och som jag hoppas ska få samma effekt på dem som ser ”Morbror Janne” i dag.

Sissela Kyle Foto: Roger Turesson

Sissela Kyle Född 1957 i Örgryte, Göteborg. En av landets mest folkkära skådespelare och komiker. Har, förutom skådespelare, även gjort sig känd som regissör, programledare, kåsör i P1:s ”Godmorgon världen” och inte minst som samtidsanalytiker i radioprogrammet ”Spanarna”. Var mellan 2015 och 2019 chef för Parkteatern. Visa mer

För ett av skälen till att Tjechov slog igenom i Ryssland kring det förra sekelskiftet var inte främst för att han skrev vackert och poetiskt.

– Snarare för att det var extremt igenkännbart, säger Mørk-Eidem.

– Publiken kände att människorna i pjäsen talar precis som vi, om de saker vi talar om nu. De lyssnar på samma musik, läser samma böcker och har samma intellektuella diskussioner. Det var det som gjorde Tjechov så populär, att det kändes nutida.

Den som vill skulle säkert kunna beteckna ”Morbror Janne” som ett nytt valårsprojekt av Mørk-Eidem, precis som när han 2014 satte upp sin uppdaterade version av Ibsens ”En folkefiende” på Stadsteaterns Klarascen.

Det var en föreställning som på ett nästan kusligt dagsaktuellt sätt kom att gestalta den konflikt mellan auktoritär populism, akterseglade folkrörelser och glanslösa förhandlingsprocesser som just då utspelade sig i riksdagshuset några kvarter från Stadsteatern (och i landets kommuner) – kort efter valet, när budgetar föll och decemberöverenskommelser slöts.

Den här gången är dock den politiska kopplingen nedtonad och gör sig främst gällande mellan raderna. För hos Tjechov handlar allt i slutändan om människorna. Som den roll som Sissela Kyle just nu sitter och diskuterar med sin regissör.

Alexander Mørk-Eidem. Foto: Roger Turesson

Alexander Mørk-Eidem Född 1971 Har arbetat som regissör sedan 1998, bland annat på Nationaltheatret i Oslo. 2003 regisserade han sin första uppsättning på Kulturhuset Stadsteatern, ”Idioten” av Dostojevskij. Hans version av ”Djungelboken” sattes upp i flera omgångar och sågs av 123 738 personer. Visa mer

I originalet ”Onkel Vanja” heter hon Vojnitskaja, här Marianne. Det är en ganska liten roll, som i ”Morbror Janne” tycks få en något större betydelse. Hon är – i båda versionerna – titelfigurens mor samt änka efter en man med en tjusig titel.

– Vojnitskajas man var geheimerråd. Vad nu ett geheimerråd är, säger Sissela Kyle och googlar sig fram till svaret: ”i Ryssland en högt uppsatt ämbetsman under 1800-talet”.

Vad skulle motsvarigheten till en sådan titel kunna vara i dag, det som Marianne går och mallar sig över? Sissela Kyle funderar högt: ”Årets Åmålbo”? Medalj från kungen? Det återstår att se, det får inte bli för typigt.

– En annan sak jag tänker på är att när man läser pjäsen verkar hon vara en sådan som alla andra roller går och stör sig på, säger hon.

– Men utan att hon egentligen säger eller gör någonting. Hon verkar bara inte förstå att hon är jobbig. Vad kan det vara? Är hon på väg in i glömskan?

Repetitionsprocessen börjar först om några veckor, allt kan ännu förändras, associationerna duggar tätt. Under samtalet får Marianne lite tydligare konturer – Dalslands enda intersektionella feminist, om hon får säga det själv, som härjar runt i slutna Facebookgrupper och går all in på det senaste hon läste.

Ytterst Tjechovskt, naturligtvis – livet pågår alltid någon annanstans. Tillika en svåremotståndlig rolluppgift. Men så är det också första gången på 15 år som Sissela Kyle står på scen tillsammans med en traditionell teaterensemble. Under senare år har hon varvat chefsjobb på Parkteatern med ensamföreställningar och regijobb. Och har faktiskt bara spelat Tjechov en gång förut, just ”Onkel Vanja”.

– Då gjorde jag Sonja, säger hon.

– Det var 1993, på Boulevardteatern. Vi hade höns på scen och satsade verkligen på att spela komedi. Liksom inte det där – nu växlar Sissela Kyle till Dramatentung röst – ”Det är något tryckande i luften – jag hörde att kopporna grasserar i Charkov” som det lätt blir med Tjechov.

Det blir antagligen inga höns den här gången, även om ”Morbror Janne” utspelar sig på en bondgård. Däremot dalsländska. Det är ett tydligt krav att alla som föreställer dalslänningar i pjäsen också ska prata som sådana – en dialektcoach följer med under repetitionsprocessen.

– Jag tänker att det ligger rätt nära värmländska, va? säger Sissela Kyle.

– Ja, någonstans mellan göteborgska och värmländska. Jag är ganska dålig på svenska dialekter, säger Alexander Mørk-Eidem.

– Men jag är rätt bra på det, så det passar ju bra, svarar Sissela Kyle reptilsnabbt.

Om inte annat går det att luta sig mot Jörgen Thorsson, som spelar titelns morbror Janne. Han är uppvuxen på en dalsländsk grisfarm och intar en viktig position i föreställningen på mer än ett sätt. De första utkasten som Alexander Mørk-Eidem skrev av ”Morbror Janne” skickades till Thorsson som sedan skrev om dem på dialekt.

– Han lade in sånt som han tyckte var roligt. Jörgen kommer aldrig bort från det dalsländska, vad han än gör. Han är antingen en lite softare dalslänning eller lite mer. Det finns inget av Stockholm i honom, säger Alexander Mørk-Eidem.