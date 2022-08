Nu förändras reality-serierna för att hålla skandalerna borta

”Paradise hotel” har bytt skepnad. När den seglivade dokusåpan i höst återvänder till svensk tv med en artonde säsong har programmet inte bara ändrat namn till ”Paradise”, utan också infört flera förändringar.

Dubbelsängar har blivit enkelsängar, transpersonen Tone Sekelius tar över som programledare, deltagarna måste vara över 20 år och det har blivit tillåtet att bilda par oavsett kön.

”Målet är att visa upp ett mer modernt och uppdaterat format med fokus på jämlikhet och mångfald”, skrev Viaplay när det nya formatet presenterades.

Tone Sekelius leder den nya säsongen av ”Paradise hotel” under nya namnet ”Paradise”. Foto: Viaplay

Varför just nu? Förklaringarna är flera, men vi börjar med att backa bandet till våren 2021, när den pågående säsongen av ”Paradise hotel” pausades efter att två kvinnliga deltagare anklagat en manlig deltagare för övergrepp.

En förundersökning inleddes – för att senare läggas ner – och mediebolaget Nent möttes av skarp kritik för att man inte reagerat eller polisanmält händelserna förrän de uppmärksammades i medierna. Snart fattade man beslutet att helt stoppa säsongen – och i stället lansera det uppdaterade formatet.

– Efter förra säsongen gjordes en ordentlig utvärdering internt för hur vi ska kunna säkerställa allas trygghet och välmående. Vi tittade på vad som kunde fattas och hur vi skulle uppdatera formatet, säger Susanne Nylén, presschef på Viaplay, ett drygt år efter att övergreppsanklagelserna skakade om produktionen.

En av åtgärderna blev att införa en så kallad deltagaransvarig. Susanne Nylén beskriver det som ”en viktig position” som ska fungera som en trygghet för deltagarna i alla Viaplays produktioner.

– Många produktionsbolag har en deltagaransvarig på plats under inspelning men det här är en deltagaransvarig från sändande bolags sida, alltså Viaplays. I produktioner med många deltagare och långa processer är det viktigt att det finns en person tillgänglig hela tiden, som deltagarna kan kontakta när de behöver och som har dialog med dem i ett längre perspektiv. Den är också i ständig kontakt med exekutiv producent och produktionsbolag, som en spindel i nätet, förklarar hon.

Årets säsong av ”Paradise” spelas in på Playa Nix i Mexiko. Foto: Viaplay

Hade en sådan roll kunnat förhindra det som hände under förra inspelningen?

– Det är omöjligt att spekulera i. Rollen är bara en del i förändringsarbetet vi gjort. Det är en pusselbit som lagts till kan man säga, en extra trygghet. Vi uppdaterar ju hela formatet.

Och det är inte bara ”Paradise hotel” som ömsar skinn just nu. ”Ex on the beach” valde till exempel att ställa in förra årets säsong, eftersom man inte trodde att det var ”vad publiken vill se just nu”.

”Programmet är fortfarande på paus och vi har inga planer för en produktion inom närtid men har heller inte tagit beslut om att det är nedlagt”, skriver Jessica Linnman, kommunikationsdirektör på Discovery Networks till DN.

Kort efter att den svenska ”Paradise hotel”-säsongen stoppades kom också rapporter om att ”Paradise hotel Norge” infört ett samtyckeskrav som gick ut på att deltagare som ville ha sex skulle göra tummen upp inför kameran. Man valde också att censurera nakenscener och klippa bort sexscener. Ett par månader senare drogs hela den senaste säsongen tillbaka, efter att en av deltagarna dömts för en våldtäkt som ägde rum innan inspelningarna.

Även i Storbritannien har dokusåpadeltagares mående blivit fokus för diskussion, sedan flera som medverkat i ”Love island” tagit livet av sig.

– Det har skett ett skifte i reality-tv och särskilt dejtningsprogram, mot en mer etisk medvetenhet, säger Annette Hill, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.

Annette Hill, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, har följt reality-tv:s utveckling. Foto: Lunds universitet

Hon har forskat på reality-tv under lång tid och tror inte att skiftet kan förklaras med en eller ett par enstaka händelser, utan att det har varit på gång i flera år.

– Det är en kombination av att producenterna har blivit mer erfarna när det gäller sådana här frågor och att deltagarna själva har börjat prata om sina erfarenheter mer, under och framför allt efter programmen när de skaffat sig en fanbase. De har lyft upp frågorna på agendan.

Hon tror också att sociala rörelser i samhället, som metoo, har bidragit till den ökade medvetenheten, liksom pandemin och uppmärksammade anti-reality-serier som ”Squid game”.

Vad anser du om förändringarna som ”Paradise” infört?

– Ju mer dialog desto bättre. Att man infört en deltagaransvarig är en utveckling som blir intressant att följa och som går i linje med samhällstrenden med intimitetscoacher. Det är också positivt om man fokuserar mindre på kön och mer på karismatiska deltagare och en blandad grupp.

Det viktiga är att deltagarna tas om hand både under och efter inspelningen, i samband med reaktionerna på programmet, fortsätter Annette Hill.

– Reality-tv är kul, lek och ”performance”, men det handlar också om riktiga människor som kan ta skada. Det är väldigt viktigt att man erbjuder dem hjälp i form av psykologer under lång tid.

Det finns inte något krav på intimitet från vår sida. Men det är klart att det är komplicerat, det kan ju också vara så att deltagarna ställer sådana krav på sig själva

Ett annat svenskt realityprogram som numera har ganska många år på nacken är ”Gift vid första ögonkastet”, som går ut på att par som aldrig träffats gifter sig och ett par veckor senare bestämmer sig för om de vill fortsätta relationen. Efter de första säsongerna möttes programmet av kritik från flera deltagare, som menade att deras hälsa blivit lidande. Sedan dess har man jobbat aktivt med frågor kring intimitet, samtycke och deltagarnas välmående, säger Lotta Hellman, som varit programmets producent sedan 2016.

– Det är något vi grubblat över länge. Vi vet att det här är ett utmanande format. Därför måste det finnas livlinor, fortsätter hon.

Till skillnad från ”Paradise” har ”Gift vid första ögonkastet” ingen speciell deltagaransvarig, i stället är tanken att deltagarna ska ha ett nätverk runt sig. Det handlar bland annat om både personliga och externa psykologer och möjlighet till ständig kontakt med producent, produktionsbolaget Baluba och SVT.

– Det räcker ju inte med en person. Känner man att något är över gränsen så ska det finnas många att vända sig till. Jag är tillgänglig 24–7 och vi har också vår sexolog som alla får träffa.

I årets säsong blev just samtycke en diskussion i programmet, sedan deltagaren Märtha upplevt obehag i samband med intimitet med sin partner Axel, bland annat på bröllopsnatten.

Måste deltagarna sova ihop?

– Nej, det finns inte något krav på intimitet från vår sida. Men det är klart att det är komplicerat, det kan ju också vara så att deltagarna ställer sådana krav på sig själva.

Lotta Hellman tycker att situationen med Märtha och Axel hanterades bra.

– Ja, med vägledning och genom att vi tog upp frågan i programmet i samråd med Märtha och Axel som fick vara delaktiga i klippningen. Det kändes viktigt att ta upp det för att starta en diskussion bland tittarna, eftersom det här med samtycke inte är helt enkelt i praktiken.

Vad tog ni med er för erfarenhet från det till den kommande säsongen?

– Den senaste säsongen blev inte matchningarna så bra. Där har vi gjort ganska kraftfulla förändringar. Men vad gäller intimitetsfrågan känner vi oss trygga med hur vi arbetar.

Lotta Hellman tar emot pris för årets realityprogram för ”Gift vid första ögonkastet” på Kristallengalan 2019. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Liksom Annette Hill tycker sig Lotta Hellman se att deltagarna fått mer makt över hur realityprogrammen utformas.

– Det är något jag välkomnar. Transparens är viktigt, vi arbetar dokumentärt med verkligheten i stället för att provocera fram den, och det tror jag att tittarna uppskattar.

Annette Hill håller med, och tror att tittarna är med på tåget även när dokusåporna blir mer etiskt medvetna.

– Publiken ligger ju redan långt före, de har länge efterfrågat saker som bättre behandling av deltagarna, mer mångfald och mer hbtq-medvetenhet i programmen, säger hon.

– Det är produktionerna som nu kommer i kapp. Och jag är säker på att publiken kommer att få se skandaler och emotionella bergochdalbanor ändå, bara av en annan sort.

Susanne Nylén på Viaplay är nöjd med inspelningen av det nya ”Paradise”. Däremot är det svårt att säga om det var fler eller färre deltagare som sökte in än tidigare år.

– Det går inte att jämföra eftersom vi i år tittat på en annan, bredare urvalsgrupp som är mindre heteronormativ, fortsätter hon.

Om publiken sviker, kommer ni då att gå tillbaka till det ursprungliga ”Paradise hotel”?

– Vi hoppas och tror att det här tas väl emot. ”Paradise” är ett format som vi satsar på och vi har en plan för programmet framåt. Tittarna kommer känna igen sig, det är fortfarande en grupp deltagare som sammanstrålar på en exotisk plats och ska skapa allianser och spela spelet. Grundmotorn i det som varit framgången i programmet ligger kvar.

