Nu har konsten flyttat ut ur Wanås slott

Det är smärtsamt att skiljas från älskade konstverk för lång tid. Den konst Marika och CG (för Carl-Gustaf) Wachtmeister omger sig med har alltid spelat en viktig, ja avgörande roll i deras liv och äktenskap. Men det finns också något glädjande och positivt i detta: En stor del av samlingen kommer för första gången att kunna visas för en bredare allmänhet. I februari nästa år öppnar Kristianstads konsthall en utställning med ett urval på 160 av de över 300 verken i samlingen.

Det stora vardagsrummet, hjärtat i både slottet och samlingen, ska byggas upp i utställningen, med alla möbler, de flesta i klassisk modern dansk design, och alla konstverk. Utställningen ska förhoppningsvis senare gå vidare till Stockholm.

Konsthallsintenedent Filippa Forsberg påbörjar nerpackningen av Andres Serranos porträtt att Marika och C-G Wachtmeister från Wanås slott. Foto: Anders Hansson

– Det är så tydligt att Marika och CG har samlat konst med hjärtat och att konsten betyder mycket i deras liv. De har inte valt konstverk för att investera, de har valt efter sina personliga intressen och sin personliga smak. Konsten är en del av deras vardag, och de har ofta hängt om verken. För Marika och CG är konsten ett sätt att leva, säger konstintendenten Filippa Forsberg, som är utställningens curator.

Både Marika och CG Wachtmeister håller med. De har rest mycket och nästan alltid till storstäder, framför allt New York, för att kunna besöka ateljéer, gallerier och museer. När de sett något de tycker om har de tveklöst köpt, om de kunnat. Bland annat därför har utställningen fått titeln ”Varför tveka?”.

– Jag vet inte vem jag hade varit om jag inte hade så varit så exponerad för konsten. Konsten och dialogen med konstnärerna har i högsta grad påverkat mig och gjort mig mera modig, fått mig att se möjligheter. Jag tror inte att vi hade ställt om jordbruket här på Wanås till ett ekologiskt jordbruk, nästan först i Sverige, om vi inte hade haft konsten. Det har påverkat oss båda väldigt mycket, säger CG Wachtmeister.

Marika och C-G Wachtmeister framför Wanås slott. Foto: Anders Hansson

Marika Wachtmeisters konstintresse väcktes på allvar när hon som tonåring bodde i New York med sina föräldrar på 1960-talet. Hon minns att hon fascinerades av Niki de Saint Phalles och Jean Tinguelys skulpturgrupp ”Paradiset” i Central Park och att hon ofta gick på gallerier tillsammans med sina föräldrar.

Marika och CG köpte sitt första gemensamma konstverk 1973, samma år som de gifte sig. Det var Peter Freudenthals ”Nikanor”, ett abstrakt verk med ett fält i orange som påminner dem båda om en matta de hade en gång.

I början köpte de mest just abstrakt, konkret konst. Innan hon i mitten av 1980-talet tog initiativet till Wanås konst, den nu så välkända skulpturparken, arbetade Marika Wachtmeister som advokat.

– När jag då kom hem efter att ha träffat många krävande klienter och ägnat mig åt ofta tragiska fall kändes det så lugnt och skönt att bara kunna titta på våra abstrakta tavlor.

Hennes man fyller i:

– Ja, i motsats till figurativ konst, som Lena Cronqvist…

Marika Wachtmeister påminner om att han en gång för länge sedan ville köpa just en Cronqvist på Vårsalongen i Stockholm för 15 000 kronor, en oljemålning föreställande en kvinna som tittar ned i en spegel. Men hon sade nej, det blev inget köp.

– Vi har ett slags vetokonsensus – om någon av oss säger nej till att köpa ett verk köper vi inte. Det är en bra regel om man ska leva med konst i sitt hem, säger CG Wachtmeister.

C-G Wachtmeister går igenom listan över konstverk på Wanås slott. Foto: Anders Hansson

Det där Cronqvistverket är nu värt mycket, mycket mer än 15 000 kronor. En tröst är att de senare kunde förvärva en annan Cronqvist.

Med tiden har deras smak förskjutits mot den figurativa, föreställande konsten. Denna förändring är en av de röda trådarna i utställningen, säger Filippa Forsberg. En annan tråd är mötet mellan det amerikanska och det nordiska. De amerikanska influenserna är mycket tydliga i samlingen liksom i skulpturparken Wanås konst vid slottet.

Gabriel Orozcos ”Black kites perspective, edition 1 av 5. Wanås slott” är CG:s favorit Foto: Anders Hansson

CG Wachtmeister dras i sin smak ofta till modiga konstnärer, de som vågar, ytterligheterna. Han nämner den amerikanska fotografen Nan Goldin, som bland annat gjort några ytterst självutlämnande självporträtt. Fyra av dem hänger i vardagsrummet på Wanås. Och han visar ett litet verk i köket på Wanås av den judiske amerikanske konstnären Al Farrow. Det heter ”Tempel” och är uppbyggt av patroner och delar till vapen.

– Det finns något otäckt i det som jag gillar. Jag dras till det lite farliga, jag vet inte varför.

I köket hänger ett annat exempel på något liknande, den amerikanske fotografen Andres Serranos ”Milk cross”, en bild på ett kors nedsänkt i något mycket rött. Grisblod. Serrano är framför allt känd för sin ”Piss Christ”, en vacker bild på ett krucifix i plast nedsänkt i ett glas med urin. Detta verk från mitten av 1980-talet kritiserades inte oväntat starkt från högerhåll i USA. Paret Wachtmeister imponerades av Serranos mod och köpte flera av hans verk. Vänskap uppstod och så småningom tog Serrano de stora porträtt av Marika och CG Wachtmeister som nu pryder stora trapphallen i slottet och som också ska visas i utställningen.

Mitt emot ”Milk Cross” hänger ett annat fotografiskt verk, Jason Salovons ”Portrait (Rembrandt)”, skapat genom att digitala bilder av ett antal självporträtt i olja av den holländske konstnären lagts ovanpå varandra. Verket tycks vara en blinkning till den samling äldre konst, den berömda Sparreska samlingen, som tidigare fanns i slottet och där minst ett verk av just Rembrandt ingick. Delar av denna samling ställdes för övrigt ut i Kristianstad 1977.

Barbro Bäckströms ”Ben” på Wanås slott, ett av Marikas favoritverk. Foto: Anders Hansson

Marika Wachtmeister drivs i sitt sökande efter konstverk efter sådant som inte lämnar henne i fred efter ett besök i ett galleri eller en ateljé, verk som hon inte kan släppa, som hon fortsätter att tänka på.

Några av hennes favoriter i samlingen hänger i det stora vardagsrummet, tre diametralt olika verk av Barbro Bäckström. Det är dels en skir skulptur i Bäckströms karakteristiska järnduksteknik med titeln ”Ben”, en hyllning till Marika Wachtmeisters far som var ortoped, dels några tyngre, kraftigare verk i patinerad gjuten brons: en hängande kon och ”Aquena”, en stor rundbottnad skål som står på golvet och tycks dansa om man rör den.

Foto: Anders Hansson

Från vardagsrummets tak hänger också Janine Antonis ”Unveiling”, en 60 centimeter hög bronsskulptur. Den är försedd med en kläpp som man kan ringa i. En stark klang uppstår.

– Kvinnans röst ska höras, konstaterar Marika Wachtmeister.

Det finns förstås ett samband mellan skulpturparken, som paret Wachtmeister började skapa 1987 och som Marika Wachtmeister var chef för till 2011, och den privata konstsamlingen i slottet, men också en skillnad.

– Wanås konst är den professionella sidan av vårt konstintresse, den här samlingen är den privata sidan. Det finns kopplingar förstås, när vi lärt känna en konstnär närmare för ett verk i parken förstår man konstnärskapet bättre, och då kanske blir man intresserad av att förvärva något verk.

Det Danska rummet på Wanås slott ska i sin helhet flyttas med till Kristianstads konsthall när paret Wachtmeisters privata konstsamling visas där nästa år. Foto: Anders Hansson

Flera av de många konstnärer som har uppfört platsspecifika skulpturer i parken är också representerade med mindre verk i den privata samlingen, till exempel Ann Hamilton, Per Kirkeby, Allen McCollum, Roxy Paine, Ann-Sofi Sidén, och Robert Wilson och många av dem har Marika och CG Wachtmeister blivit nära vänner med.

Två månader senare talar jag med Marika och CG Wachtmeister igen. De tillbringar sin 39:e sommar på Gotland. De talar om det stora vemodet när slottet var tömt på deras konst och alla deras saker, men också om en förväntan inför en ny fas i livet.

– Vi kom till Wanås i mitten av 80-talet och bodde de första 20 åren i den östra slottsflygeln och därefter 17 år i själva slottet. Nu går vi in i en tredje fas i vårt liv på Wanås och flyttar snart in i den andra flygeln, där CG:s farmor dog. Vi har varit rätt bortskämda med plats. Så blir det inte nu. Vi vet inte hur detta kommer att förändra vår livsstil. But let´s cross that bridge when we reach it, säger Marika Wachtmeister.

De betonar det roliga, tillfredsställande i att deras konstsamling nu kommer att visas för en större allmänhet.

– Det är en fortsättning på det som vi började med i slottsparken, att visa bra konst för många människor. Det är roligt att inte bara vara privat privat privat, säger CG Wachtmeister.