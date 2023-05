Nu kan Loreen bli historisk: ”Eurovision är mycket viktigare än man tror”

Finalen i Eurovision song contest anordnas i Liverpool lördagen den 13 maj.

26 länder tävlar – de 20 länder som kvalificerat sig via de två semifinalerna samt de sex direktkvalificerade länderna Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och förra årets vinnare Ukraina.

Tittare i alla länder som medverkat i årets tävling kan vara med och rösta via Eurovision song contests officiella app, sms eller telefonsamtal. Man kan inte rösta på sitt eget lands bidrag.

För att rösta via sms skriver man startsiffran på bidraget som man vill rösta på, 01 upp till 26, till nummer 72211. För att rösta via telefon ringer man 099-212 01 upp till 099-212 26. Tittare i länder som inte medverkat i årets tävling kan rösta via onlineplattformen esc.vote. Undantag görs för länder som liksom Ryssland belagts med ekonomiska sanktioner.

Finalen avgörs av tittarna och en jury i varje land. Juryrösterna utgör 50 procent och tv-publikens röster 50 procent av den slutliga poängen. Juryns arbete kontrolleras av en oberoende kontrollant.