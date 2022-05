Nu skakas jätten som revolutionerade vårt tv-tittande

”Jag vill ge er kuksugaren. Men jag har några krav.”

I ett mörkt garage kastar en strålkastare långa skuggor. Den avhoppade maffioson Frank Tagliano, spelad av Steven Van Zandt, är villig att tjalla på sin chef till FBI för att få en nystart.

Av alla platser att starta om på väljer han en norsk småstad. ”Lilyhammer” var Netflix första originalserie med premiär 2012. Den blev ingen storsuccé, men var likväl startskottet för Netflix egna produktioner. Med åren har de rönt stora framgångar och varit avgörande för bolagets tillväxt.

Under decenniet efter ”Lilyhammer”-premiären har strömningsbranschen förändrats i grunden. Nu är det inte en enskild plattform som gäller, utan en lång rad jättar och mindre nischade tjänster slåss om tittarnas uppmärksamhet. Det storsatsas på originalinnehåll och strömningen har tagit sig in i finrummen. I år blev Apple TV+ den första tjänsten att vinna en Oscar i kronjuvelkategorin bästa film för ”Coda”, men även Netflixfilmerna ”The power of the dog” och ”Don't look up” var nominerade.

När Netflix nyligen presenterade sina prenumerationssiffror för årets första kvartal stod det dock klart att antalet kunder hade minskat med 200 000 jämfört med föregående kvartal. Det kan verka lite i förhållande till de dryga 220 miljoner prenumeranter bolaget har, men det hindrade inte företaget från att rasa på börsen och branschen att börja spekulera om dess framtid.

Är det slut på dominansen för företaget som för alltid förändrat hur vi ser på tv?

1997 blev Reed Hastings start up-företag Pure Software uppköpt. Bolaget som grundats sex år tidigare hade vuxit snabbt och börsnoterats, men Hastings har i en intervju med New York Times sagt att han hade ”tagit sig vatten över huvudet”. Frågan var vad han kunde ta sig an härnäst.

Sex veckor tidigare skulle Reed Hastings ha lämnat tillbaka filmen ”Apollo 13” som han lånat av en videobutik, förseningsavgiften hade hunnit ticka upp till 400 kronor. Problemet var bara att han tappat bort den och inte ville berätta det för sin fru.

Netflixgrundaren Reed Hastings. Foto: Manu Fernandez/AP

”Ska jag äventyra mitt äktenskap på grund av en förseningsavgift?”, tänkte han, enligt en intervju med New York Times. På väg till gymmet föddes i stället idén som drygt två decennier senare är världens största strömningsföretag.

”Jag insåg att gymmet hade en mycket bättre affärsmodell. Man kunde betala 30 eller 40 dollar i månaden och träna hur mycket eller lite man ville”, säger han i intervjun.

Tillsammans med Marc Randolph grundade Reed Hastings den nya sajten Netflix.com. Där kunde kunder hyra och köpa dvd:er som sedan skickades hem med post. 1999 lanserades prenumerationsfunktionen, man kunde ta del av ett stort antal hyrfilmer till ett fast pris utan att riskera förseningsavgifter.

– 2007 lanserade de sin strömningsplattform och på ett decennium förändrade de radikalt inte bara hur människor konsumerar underhållning men också hur underhållningsindustrin arbetar, säger Joe Flint, som bevakar medier och underhållning för Wall Street Journal.

Från plattformens blygsamma lansering har bolaget växt till att i dag finnas i 190 länder med innehåll på över 30 språk. En av de avgörande faktorerna för Netflix framgångar var just den tidiga starten.

”House of cards” var en av Netflix första egna serier som blev en storsuccé och fick flera säsonger. Foto: Netflix

Netflix skapade ett nytt sätt att se på tv och film, och lyckades locka tittare. Men det är långt ifrån bara tidig utveckling som varit avgörande för företaget.

– De har varit marknadsledande innehållsmässigt också. De har varit duktiga på att fånga upp vad som rör sig i tiden och hitta rätt tv-serier, säger Tobias Lindberg, medieforskare på Nordicom vid Göteborgs universitet.

Initialt satsade bolaget mest på filmer, men i och med att det ofta tog minst ett år från biopremiärerna till att de fick visa filmerna och då inte behålla distributionsrätten så länge bytte de spår. I stället började bolaget fokusera på tv-serier. Med dem kunde man bygga upp en stark lojalitet med tittare som ofta vill borra ner sig i en värld avsnitt efter avsnitt. Dessutom satte Netflix en helt ny standard när de släppte hela säsonger av tv-serier samtidigt – sträcktittandet var fött.

Företaget har också satsat stora pengar på att skapa egna tv-serier och filmer. Regissörer och producenter har vittnat om en guldålder för tv-skapare, när Netflix och andra bolag i öppnat plånboken och gett kreatörerna lite friare ramar än hos filmbolagen.

– Netflix har varit en av de centrala aktörerna för att öka produktionsvärdet. Man har drivit upp kostnaderna för olika produktioner, säger Tobias Lindberg.

Hur ser man det som tittare?

– Produktionerna håller en högre teknisk kvalitet än de gjorde innan de här betydligt större spelarna klev in. Det är också en större variation på utbudet i dag än för 15–20 år sedan.

Steven Van Zandt i ”Lilyhammer”. Foto: Netflix

Samtidigt har företagets affärsmodell länge finansierats av gigantiska lån, under mindre än ett decennium lånade de 16 miljarder dollar, rapporterar New York Times. I januari förra året meddelade bolaget att man inte längre behövde låna för att finansiera den dagliga verksamheten. I stället hade man nått nivån där inkomsterna från prenumeranter var tillräckligt stora för att betala av skulderna och samtidigt upprätthålla innehållsbudgeten.

Så småningom blev Netflix synonymt med att titta på tv och företaget en del av populärkulturen. Under slutet av 00-talet uppstod termen ”Netflix and chill”. Den första kända omnämningen gjordes på Twitter 2009, sedan dess har den använts otaliga gånger i just tv-serier och filmer, och lika mycket bland verklighetens dejtare. Begreppet har en Wikipediasida som beskriver innebörden som ”en slangterm som används som en eufemism för sexuell aktivitet”.

– Netflix har blivit en del av den kulturella tidsandan. Det är ett extremt kraftfullt varumärke, säger Joe Flint.

Men det dröjde innan bolaget fick ett större kulturellt erkännande. Länge fanns ett motstånd från filmbranschen att göra filmer som går direkt till strömningstjänster i stället för att få premiär på biografer. För att Netflix dyra produktioner ska få vara med och tävla om de finaste priserna krävs att filmerna också visas på bio.

Villkoret för att nomineras till en Oscar är att filmen visats på bio i Los Angeles i minst en vecka. De franska reglerna har varit ännu hårdare, där har en film behövt vänta tre år från biopremiären till att visas på en strömningstjänst. Med pandemins biografstängningar har dessa regelverk börjat luckras upp och under de långa nedstängningarna av samhället gick många typiska biofilmer i stället direkt till strömning.

Taylor Schilling och Uzo Aduba i ”Orange is the new black”. Foto: Netflix

2014 blev en Netflixfilm för första gången nominerad till en Oscar. Det var den egyptiska dokumentären ”The square”, inte att förväxla med Ruben Östlunds Guldpalmsvinnare. I stort sett varje år sedan dess har bolagets filmer nominerats i dokumentärfilmskategorin, men det dröjde till slutet av 2010-talet innan jätten nominerades i de riktigt tunga kategorierna. Alfonso Cuaróns ”Roma” nominerades till det finaste priset, bästa film, och nio andra kategorier 2019. Cuarón tog bland annat hem kategorin bästa regissör, men Netflix har än i dag inte lyckats plocka hem priset för bästa film.

Sedan Netflix startade har en lång rad andra strömningstjänster gjort entré. Bara i Sverige finns det ett tiotal som når ut till stora delar av befolkningen, och en lång rad andra mer nischade tjänster.

– Underhållningsindustrin behövde följa Netflix exempel. Disney, HBO och Paramount har alla lanserat sina egna strömningsplattformar, precis som Apple och Amazon har gjort. Tillsammans har de drivit upp kostnaderna för personal och innehåll. Sedan återstår att se om det finns utrymme för alla de här tjänsterna att samexistera, säger Joe Flint.

Den svenska publiken har parallellt med att tjänsterna ökat också lagt mer pengar på sin mediekonsumtion. 2018 spenderade hushållen i snitt 20 000 kronor årligen på mediekonsumtion, enligt en rapport från IRM.

– Men utbudet har vuxit snabbare än vår mediebudget, säger Tobias Lindberg.

Kommer alla tjänster att överleva, tror du?

– Vi ser tendenser till sammanslagningar på marknaden och att man omskapar sina tjänster, knådar dem på olika sätt och relanserar.

Sydkoreanska ”Squid game” är Netflix mest sedda serie någonsin. Foto: Netflix

När underhållningsbolagen har lanserat egna tjänster har det också resulterat i att publikfavoriter som ”Vänner”, ”The office” eller ”Grey's anatomy” inte längre finns på Netflix.

– När man bygger en egen plattform vill man inte längre lämna bort innehållet till en tredje part, utan plockar hem det till sin tjänst.

Så vad beror Netflix tapp på? En självklar komponent är den ökade konkurrensen, men också kriget i Europa och inflationen påverkar. I Storbritannien, där det pratas om en kostnadskris, har hushållen börjat säga upp sina strömningsabonnemang i takt med att andra mer nödvändiga utgifter ökat. Antalet hushåll med minst en betaltjänst minskade med 215 000 första kvartalet i år.

Pandemin och hemmasittandet drev på strömningsboomen rejält, men nu när världen öppnat upp igen finns det kulturupplevelser utanför hemmen som tävlar i uppmärksamhetsekonomin. Kanske kan det förklara varför Netflix minskar på alla marknader utom Asien-Stillahavsregionen. Där har restriktionerna legat kvar länge och coronautbrottet nyligen har präglat miljonstäder som Shanghai och Hongkong.

Men framgångarna där beror också på att det finns en stor outnyttjad marknad, säger Joe Flint.

– Bolaget har sett en oerhörd tillväxt i vissa delar av världen, speciellt i Nordamerika, så avmattningen var väntad. De har inte heller området för sig själva längre.

Den serie som lockat till näst mest tittning på plattformen är ”Bridgerton”. Foto: Netflix

Utöver de yttre omständigheterna verkar det också knaka i fogarna inne i företaget. Flera nuvarande och tidigare anställda vittnar i en artikel i Hollywood Reporter om en seglivad konflikt som påverkat vad bolaget skapar. Netflix har sedan länge förstått att de måste öka den egna produktionen i takt med att konkurrensen ökar och andra plockar hem sitt material. Det ska, enligt källorna i artikeln, ha resulterat i att en ny mellanchef anställdes på innehållsavdelningen 2016. Tillsammans med avdelningens vice chef Cindy Holland, skulle den nya chefen Bela Bajaria vara ansvarig för 140 produktioner årligen.

– Vilka kan göra 140 serier om året? Det är galet. Då tog en kultur av rädsla över, säger en källa till Hollywood Reporter.

Problemet var också att Bela Bajaria hade andra visioner än Cindy Holland, som lyfts fram som en avgörande faktor till bolagets stora framgångar med originalinnehåll. När Holland, som bland annat ligger bakom succéerna ”House of cards”, ”Orange is the new black” och ”Stranger things”, ratade produktioner fick de i stället grönt ljus av Bajaria.

Bajaria hade också en strängare syn på projektens budgetar än Holland, något som uppskattades av avdelningschefen Ted Sarandos. 2020 blev han vd, en position han delar med grundaren Reed Hastings, och valde att gå på Bajarias linje.

Förra året släppte Netflix så många som 500 originaltitlar, men enligt källor till Wall Street Journal ska de skära ner på antalet titlar i år. För att minska riskerna ska de fokusera på produktioner där kostnaderna inte överstiger vad de kan ge i inkomster. Bland annat görs satsningar på serier för att locka de som sällan använder tjänsten och därför kan tänkas lämna.

– Vi ska anpassa budgetarna efter vad det kreativa behöver, och hur stor publiken är, har Bela Bajaria sagt i en intervju med tidningen.

”Stranger things” är en av bolagets största succéer. Foto: Netflix

Nu står Netflix inför samma knäckfråga som plågat Hollywood i årtionden. Hur ska man skapa innehåll som lockar en så stor publik som möjligt till ett så rimligt pris som möjligt? Med 200 000 prenumeranter på minuskontot, och ett förväntat tapp, enligt den nya prognosen, på ytterligare två miljoner fram till juli, satsar bolaget nu på saker de tidigare sagt sig vara emot.

Delvis har Netflix försökt sätta stopp för lösenordsdelning mellan hushåll. Hittills har tester gjorts i bland annat Chile, Peru och Costa Rica, men nu ska försöken utökas. I nuläget bedömer Netflix att 100 miljoner hushåll har tillgång till tjänsten utan att betala.

– Under flera år har Netflix sett mellan fingrarna på lösenordsdelning och det har inneburit att många människor haft tillgång till tjänsten gratis, säger Joe Flint.

När den dystra kvartalsrapporten presenterades meddelade grundaren Reed Hastings att Netflix också ska testa annonsfinansierade konton. Något han själv länge varit aktiv motståndare till men som kan bli verklighet redan i slutet av året.

– Netflix måste ompröva vissa delar av sin verksamhet när företaget möts av hårdare konkurrens. De hoppas att en reklamfinansierad version som kostar mindre kan locka nya prenumeranter. Alla stora strömningstjänster, utom Apple och Amazon, har i USA reklam, säger Joe Flint.

Claire Foy och Matt Smith i ”The crown”. Foto: Robert Viglasky/Netflix

Tobias Lindberg på Nordicom säger att det framför allt är den yngre publiken som kan tänka sig att se reklam i utbyte mot billigare prenumerationer.

Går vi in i reklamens era på strömningstjänsterna?

– Det är inte självklart att det måste vara framtidsvägen, utan jag skulle snarast tro att vi kommer att ha en marknad där vi ser både och. Men prenumerationsmodellen kommer de närmsta åren i alla fall vara den klart dominerande modellen, det är ju den som varit riktigt framgångsrik på mediesidan de senaste åren.

Hur det kommer gå för Netflix återstår att se. Klart är att företaget trots tappet fortfarande är den dominerande strömningstjänsten. Med sina 221 miljoner prenumeranter ligger man en bra bit över både Disney+ och Amazon Prime, för att inte tala om resten av branschen. Och för att lyckas fortsätta växa tror Tobias Lindberg att det är den äldre publiken som ska uppvaktas, med fler titlar som ”The crown” eller ”Grace & Frankie”.

– Samtidigt är det första gången på flera år som Netflix prenumeranter minskar och det är en förhållandevis liten minskning, konstaterar han.

Läs mer:

Start up-serierna hetast på tv i vår

Osäkra framtidsutsikter för strömningstjänsterna