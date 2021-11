Nu skrivs romanerna om covid-19 – men inte i Sverige

Härom dagen studsade jag runt i Språkrådets nyordlistor år för år. Det var ingen trevlig tidsresa, jag fastnade redan på 2020: att retrospektivt behöva mönstra ord som social distansering, självkarantän, immunitetspass och klustersmitta innebar att återbesöka känslor och händelser som jag med stor envishet trängt in i det avlägsna förflutna.

Det är ofta förknippat med en känsla av obehag att besöka sitt tidigare jag, men här belastades det därtill med påminnelsen om hur uselt hela samhället, hela världen, var då, från och med mars förra året. En erinran om hur 2000-talets mest omvälvande tid samtidigt var så otroligt trivial.

Och eftersom hela världen stod stilla, och det inte fanns annat än bevaka, så var allt man läste skildringar av coronaviruset och covid och hur det påverkade samhälle och människor. Alla öden kändes skildrade. Alla existentiella skrymslen vittjade. Det är svårt att tro att det finns mer att säga om det hela.

Men tydligen finns det. Tjugo månader efter att pandemin bröt ut kommer alltså covidromanerna på bred front. Inkubationstiden är förbi. Åtminstone vad gäller verk från det engelska språkområdet.

Jag börjar med Roddy Doyles novellsamling ”Life without children”. Berättelserna skildrar den ofta skildrade bristen på livsmedel och toalettpapper i butikerna, här finns också scener med de bacillskräckslagna människorna, som när en person går in i en hiss där det nyss stod en klunga män: ”Han håller andan, han lutar sig inte mot något, trycker på hissknappen med armbågen. Han kan känna männens värme mot sin hud, han kan se deras andetag – dropparna – i luften framför sig.”

Här finns också en absurdistisk story om lockdown, där en människa i isolering blir så avskuren från alla sammanhang att hennes jag löses upp, hon tappar verklighetsuppfattningen och glider in i den ena vanföreställningen efter den andra, hela hennes livshistoria övergår i flytande form, hon uppfinner hela tiden nya definitioner av sig själv.

Och efter det en novell om en slutkörd sjuksköterska. Och då tar det stopp i mig.

Vad är motsatsen till sentimentalitet? Detta.

Jag pallar inte påminnelsen, stakar mig mentalt vid varje referens till covidfrisyrer och munskydd. Att läsa det ger samma håglösa känsla som när ögonen det senaste året landat på skyltar med inledningen ”På grund av rådande omständigheter...”

Redan utmattad betraktar jag alltså höstens övriga covidberättelser på min digitala läshög: Jodi Picoults ”Wish you were here” (ung kvinna fastnar i karantän på exotisk ö på romantisk resa), och Hilma Wolitzers ”The great escape” (pensionärspar isolerar sig från covid och tampas med att ha bokklubbsmöten via Zoom), och Louise Erdrich ”The sentence” (kvinna försöker driva bokaffär under pandemin)...

... kort paus för att hämta andan här...

... och sen Sarah Halls ”Burntcoat” (skulptris inser vilken kreativitetsboom isolering i ett eget rum kan innebära), och Amitava Kumars ”A time outside this time” (dystopisk samtidsroman som blandar fake news-skräck med pandemikaos), och Gary Shteyngarts ”Our country friends” (åtta vänner isolerar sig på en rymlig landsortstomt för att tillsammans rida ut pandemin).

”Life without children” Av Roddy Doyle, ”Wish you were here” av Jodi Picoult och ”Our country friends” av Gary Shteyngart. Foto: Kollage

Medan svenska författare verkar rädda för att få sina texter allför tydligt tidsbundna, så finns en anglosaxisk tendens att skriva i steget: att realtidsrapportera i romanform om stora samtida händelser. Starkast personifieras det av Ali Smith, som med sin årstidskvartett hann fånga såväl brexit i ”Höst” 2016 som pandemin i ”Sommar” 2020”.

Jag plockar fram Shteyngarts bok ur högen. I romanen nämns varken orden corona, pandemi eller covid vid ord; Shteyngart verkar ha tillräcklig sjukdomsinsikt för att förstå hur snabbt något blir passé. Han skriver rentav in den utmattningen i texten, där en manusförfattare blir uppringd av sin agent: ”Nu när medelklassen för den nära förestående framtiden förpassats till sängen i sina underkläder är begäret efter content större än någonsin”, säger agenten lystet om pandemins effekter. Och eftersom en annan tv-serie nyss lagts ned (då den handlar om människor som dör av smittsamma sjukdomar) så måste den ersättas med ”nånting roligt och fjärran det dystopiska nuläget”.

Nina Eidem Foto: Kajsa Göransson

När jag pratar med Nina Eidem, skönlitterär förläggare på Natur & Kultur, nämner hon samma verklighetsflyktiga innehåll i samtidens romaner.

– Jag tror att rörelsen snarare är mot eskapism. Jag tycker det är ovanligt mycket spekulativa romaner i svang internationellt – mycket världsbyggen, sci-fi, spekulativt, tidsresor, säger hon.

– Jag tror inte man ska underskatta att det har funnits en väldig matthet kring ämnet generellt. Samtiden har inte varit så närande på sistone, så kanske är det så att en och annan längtar bort ifrån det, såväl förläggare som bokköpare.

Vilket påminner mig: I april i fjol intervjuade jag några svenska kulturskapare om hur de trodde att kapitlet om coronan skulle skrivas när pandemin klingat ut. Alex Haridi, författare och manusförfattare till serier som ”Kärlek och anarki” och ”Störst av allt”, var mättnaden på spåren redan då: ”Jag tror inte att de rena avbildningarna kommer att göra något stort avtryck på kulturen. Mest för att det inte kommer att finnas någon aptit att läsa om detta nästa år”, sa han.

Daniel Sandström Foto: Pontus Lundahl/TT

Natur & Kultur har mycket riktigt inte antagit något svenskt manus som renodlat handlar om pandemin. Det har inte de andra stora förlagen heller, visar det sig när jag frågar runt. Man kan säga: även i litteraturbranschen sticker den svenska strategin alltså ut. Covid lyser med sin frånvaro i höstens och vinterns utgivningar. Precis som en annan stor pandemi – spanska sjukan – satte blygsamma spår i svenska romaner på sin tid.

Kanske för att litteraturen till sin natur är individuell, inte kollektiv. En så samfällig och i grunden trivial upplevelse som en pandemi är svår att individualisera. Särskilt så med covid: de flesta blev inte smittade, och majoriteten av dessa klarade sig med hosta och huvudvärk. Det är svårare att ladda en berättelse med drama, tragik, moral och öde när sjukdomen är så slumpmässig, inte alls lika definitiv som säg... pesten (om man nu måste jämföra). Eller cancer (om man återigen måste jämföra), som på ett helt annat sätt kan gestaltas som en enskild individs kamp mot ett skoningslöst öde.

Nina Eidem berättar att hon haft många textsamtal med författare om hur de ska förhålla sig till virusets härjningar.

– De samtal vi har haft har ofta kretsat kring på vilket sätt man arbetar in corona i romanen, vilken funktion det fyller. Ibland, när det inte tillför något, har det varit bättre att tänka om och placera handlingen innan coronan.

Eller så kan man hoppa framåt i tiden. Håkan Bravinger, litterär chef på Norstedts, vittnar om det:

– Många författare här har valt att i stället förlägga sina romaner till ”strax efter pandemin” har jag märkt, så att de kan påpeka att den har varit, men slippa att befatta sig med den.

Att det finns en sådan beröringsskräck – att man som författare så att säga håller social distans till ämnet – kan jag förstå. Eftersom litterär gestaltning är som effektivast när man låter sin huvudperson eller rollfigur interagera med andra figurer, eller med händelser i dennes omgivning, blir det ganska dött när man tvingar hela sitt persongalleri i karantän. Miljöer de skulle kunna vistas i stängs ner. De naturliga kontaktytorna försvinner, händelserna uteblir. Berättelsen utsätts för onödigt svåra begränsningar.

Men paradoxalt nog är nedstängningen i Sverige kanske heller inte tillräckligt kraftig för att skildras. På Sydneys gator sattes militären in; i Venedig bevakades turistkära platser av beväpnade säkerhetsstyrkor; demonstranter tog över senaten i Michigan i protest mot lockdownreglerna. Det är dramatiska, filmiska scener som skriver sig själva. Vad finns för motsvarighet i Sverige? Kaféer där borden inte stod tillräckligt långt ifrån varandra. Restauranger som stängde klockan åtta.

– Kanske spelar det en roll att Sverige inte stängde ner lika hårt som andra länder? Det är den enda förklaringen jag har till att det inte blivit som i till exempel USA eller Storbritannien, säger Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers förlag.

– De utländska böcker som utgivits är rimligen också tillblivna eftersom det rör sig om etablerade författare som behövt skriva under pandemin – inte konstigt att pandemin blev deras ämne, de var ju inlåsta! Men författarna är så etablerade att böckerna hade kommit ut även om ämnet var ett annat.

Men även om det inte kommer några utpräglade covidromaner från svenska författare just nu så ska det inte ses som definitivt besked. I skrivande stund rullar den fjärde vågen genom Europa, i våra grannländer ökar smittspridningen kraftigt. Om coronaviruset visar sig beständigt kan det bli svårt i längden för svenska romaner att stänga ner mot omvärlden.

