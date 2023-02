Nu tar pensionärerna plats i kulturen

I fjol släpptes en forskningsrapport som riktade nytt ljus på sociala plattformen Tiktok – mest förknippad med tonåringar. Rapporten visade att antalet Tiktokkonton startade av personer som var 60 år eller äldre, med fler än en miljon följare, ökade i antal.

Forskaren och författaren bakom rapporten, Reuben Ng, har närstuderat de äldres beteenden i appen. I en intervju med The Guardian konstaterade han att ”dessa Tiktokåldringar har blivit framgångsrika innehållsskapare i en stark motkultur där man utmanar fördomar om vad det innebär att vara gammal”.

Enligt Reuben Ng var det främst äldre kvinnor som låg bakom ökningen av konton och de tycktes ofta ta spjärn mot nidbilden av en äldre kvinna som passiv och mild: ”De framställer sig som hårda eller till och med fula i mun.”

Klipp till den här vintern, då sextioplussaren inte bara tar plats på Tiktok utan också i en rad uppmärksammade film- och tv-satsningar. I nya dejtningprogrammet ”Hotell Romantik” på SVT har vi sett frigjorda pensionärer bada nakna, gå på skogsrejv och åka rodel.

Bild 1 av 3 Peter Dalle, Ulla Skoog, Lena Endre och Johan Ulveson i ”Äntligen!”. Foto: SVT Bild 2 av 3 Jeff Bridges i ”The old man”. Foto: FX Bild 3 av 3 Ulla Wiggen representerade Sverige på föregående års Venedigbiennal. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Samma kanal har låtit åldringarna få prata på djupet i nya programformatet ”Studio 65” och återupplivat det lastgamla Lorrygänget i julsatsningen ”Äntligen!”. Om kärlek på ålderns höst handlar också den nya filmen ”Andra akten”, med 67-åringarna Rolf Lassgård och Lena Olin i huvudrollerna.

På vita duken märks också storfilmer som ”The old man”, med Jeff Bridges som åldrande actionhjälte. Hans kvinnliga motsvarighet Michelle Yeoh har hyllats och prisats för sin actionhjälteroll i ”Everything everywhere all at once”.

På hemmaplan har tuffa tidningsdrottningen Amelia Adamo fått bre ut sig i en dokumentärserie. Och på den svenska konstscenen är några av de starkast lysande stjärnorna redan en bra bit över pensionsåldern. Bland dem märks nyligen DN-intervjuade Beth Laurin men också Ulla Wiggen, Charlotte Johannesson och Britta Marakatt-Labba, som alla tre var representerade på föregående års Venedigbiennal. Ulla Wiggen var dessutom nominerad i konstkategorin till DN:s kulturpris i år.

Med tanke på alla år av utbredd åldersdiskriminering – hur blev det plötsligt, ja inte bara accepterat, utan också rent av trendigt att åldras? I en krönika närmar sig DN:s Catia Hultquist kanske en del av svaret när hon tar upp 1940-talisterna, generationen som en gång beskrevs som ”Jätteproppen Orvar” eftersom de ockuperade viktiga poster i arbetslivet. Det hela är logiskt, menar Hultquist: ”Det är klart att åldrandet blir trendigt när denna mäktiga generation gått i pension.”

