Nu tar strömningstjänsterna steget in i spelvärlden

I slutet av förra året lanserades Netflix games, ett komplement till bolagets filmer och tv-serier som gör det möjligt för prenumeranterna att spela spel via plattformen. Nyligen berättade HBO att de inlett ett samarbete med språkspelet Duolingo, där man kan lära sig fantasyspråket valyriska lagom till den kommande premiären av den efterlängtade ”Game of thrones”-uppföljaren ”House of dragon”. Dessutom lanserar strömningstjänsten ett spel där användare kan uppfostra sina egna drakar.

Samtidigt har konkurrensen mellan strömningsaktörerna hårdnat, inflationen hotar hushållens ekonomi och Netflix har i år för första gången haft ett tapp av prenumeranter. Är det spelen som ska hålla kunderna kvar?

– Det är ett mönster man ser i många branscher, inte minst mediebranschen. Företagen breddar sitt erbjudande till kunderna. De har starka varumärken och vill stå på fler ben för att öka intäkterna från konsumenter eller annonsörer om det är sådana tjänster, säger Magnus Anshelm, vd på analysföretaget MMS.

Worlde köptes upp av New York Times vid årsskiftet. Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock

Ett annat exempel är svenska musiktjänsten Spotify som de senaste åren gjort en omfattande satsning på poddar och nyligen köpte upp musikquizappen Heardle. Vid årsskiftet var inlägg om ordspelet Wordle en trend i sociala medier och i samma veva köpte New York Times upp tjänsten.

Spelforskaren Marcus Toftedahl vid Högskolan i Skövde säger att satsningarna på spel är ett naturligt steg för mediejättar som vill bredda sitt utbud.

– Spel har blivit en medieform som samlar in många andra digitala medieformer. Det gränsar till sociala medier med onlinespel och att man kan träffa andra i dem. Om man tar spelet ”Fortnite”, till exempel, är det en kanal för väldigt många unga att konsumera andra medier. I spelet förekommer ständigt kopplingar till bioaktuella filmer eller artister som streamar konserter online, säger han.

Spel har alltid varit lockande för människor, även långt innan den digitala eran, vilket gör dem till ett bra sätt att öka användarnas lojalitet med strömningstjänsten, menar Marcus Toftedahl.

– Spel har varit en del av människans kultur sedan urminnes tider. Vid utgrävningar har man ofta hittat spel. Det är starkt förknippat med våra traditioner och vår kultur. Med de digitala plattformarna är det lättare än någonsin att distribuera spel.

Magnus Anshelm säger att spel är en tacksam medieform eftersom det är något som användare är benägna att lägga mycket tid på.

– Det vi ser i våra mätningar är att kärngruppen lägger väldigt mycket tid på spel. Så tiden är en lojalitetsaspekt, om gejmare börjar lägga mycket tid på ett strömningsbolags speltjänst kommer de antagligen att se tv och film där också. Du är inte antingen gejmare eller dramatittare, du är lite av varje, säger han.

Hur stor är målgruppen?

– Spelare är inte en nischad målgrupp utan en ganska stor grupp, även om den inte är en del av den bredaste allmänheten.

De som tittar på film och tv-serier är till större del en passiv publik, medan spelare är interaktiva användare som själva bidrar till berättelsens framåtrörelse.

– Interaktiviteten engagerar, men som spelare vill man också se resultat. Att ens val verkligen påverkar hur det blir, annars tröttnar man ganska snabbt, säger Marcus Toftedahl. Interaktiviteten kommer också med väldigt mycket högre produktionskostnader. I stället för att ha en film med ett slut måste du skapa flera olika.

Netflix har tidigare gjort satsningar på interaktivt innehåll. Som 2018 när de släppte ”Black mirror. Bandersnatch” en interaktiv film där tittarna ställs inför olika val som påverkar handlingen.

– Det var en trevare att få in det interaktiva i det linjära, säger han.

Trots spelens potential att locka användare tror Magnus Anshelm att det är svårt att säga om strömningsbolagens nya satsningar lyckas ge dem fler betalande kunder.

Inte heller Marcus Toftedahl är säker på att spelen innebär säkra framgångar för tjänsterna. Han nämner Netflix ”Stranger things”-spel som ett exempel på hur de kan ge ytterligare uppmärksamhet till ett bolags produktioner, men säger också att det är något helt annat att skapa ett spel än att göra filmer och tv-serier.

– Det har vi sett många gånger när mediejättar ger sig in spelbranschen och inte lyckas. Som Googles spelplattform Stadia som aldrig lyfte eller Amazons spelsatsningar. Det är en specialiserad bransch så det är inte enkelt att ge sig in där även om man har resurser som ett multinationellt mediebolag.

– Det kan vara en smart grej att ge sig in på, men det kommer med svårigheter också. Det är inte enkelt att utveckla spel även om man har nästan allt.

