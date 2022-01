Nu ylar kulturen om vargen

En gång mötte Karl Ove Knausgård en varg. Han fick syn på den från bilen, där den lunkade över en skånsk stubbåker. Först trodde han att det var en räv. Men sedan såg han att det magra djuret sprang annorlunda, att den var långbent och grå.

Innan dess hade den norske författaren inte funderat så mycket över verklighetens vargar – men däremot varit fängslad av de fiktiva. Han skriver om detta i ”Om sommaren”, den fjärde och avslutande delen i den serie årstidsböcker som följde på ”Min kamp”. I hans nya roman ”Vargarna från evighetens skog” (som kommer på svenska i mars) spelar rovdjuret återigen en roll. En av karaktärerna i romanen arbetar på en bok, och lånar titeln från den ryska poeten Marina Tsvetajeva:

”Oavsett hur mycket du matar vargen, så vill den alltid vända sig mot skogen. Vi är alla vargar från evighetens täta skog.”

Karl Ove Knausgårds ”Vargarna från evighetens skog” kom ut i Norge i oktober och släpps på svenska på Norstedts i mars. Foto: Justin Sutcliffe

En annan stor författare som skrivit om förbindelsen mellan människa och varg – det som Tsvetajevas citat anspelar på – är Kerstin Ekman. ”Vargskinnstrilogin” präglas av samexistensen mellan människorna och naturen. I 23 år bodde Kerstin Ekman i nordvästra Jämtlands fjälltrakter, i en by som också innefattade en sameby. Vargen var ett stort hot mot samernas rennäring. På mejl skriver Kerstin Ekman att vargen var oerhört betydelsefull när hon arbetade på trilogin.

– I början av den första delen skildras jublet vid uppslaktningen av en vargtik som en karl har skjutit. Han slänger i triumf ut fostren från hennes buk. Han är inte same. Men hela trilogin slutar med att en åldrad samisk kvinna sitter med just den vargens gamla torra skinn och hon identifierar sig med vargtiken. Hennes moderskänslor svarar mot djurets. Så underligt dubbelt kan det vara, skriver Kerstin Ekman.

I hennes senaste bok ”Löpa varg”, som kom ut i höstas, är det återigen underligt dubbelt. Romanen kretsar kring den pensionerade jägmästaren Ulf Norrstig. På nyårsdagen sitter han i sin gamla husvagn och trycker med en kaffemugg. Den första aningen av dagsljus har just rest sig över skogen, när han får syn på något. En högbent uppenbarelse i myrkanten.

– Att träffa på en ostörd varg och se den så nära måste vara en mycket stark upplevelse. Ulf tycker att varghannen är vacker. Den kommer ut från en skog som uppenbarligen är hans. Inte markägarens. Denne sitter och ser på det stora vaksamma djuret. Återigen ett slags identifiering tror jag.

Det ursprungliga ordet för varg på svenska är ulv. Varg är en omskrivning för att slippa kalla djuret vid dess rätta namn. Foto: Junge, Heiko

Mötet blir en katalysator för Ulf, vargen sätter i gång tankar på döden, existensen, naturen.

Alliansen mellan Ulf och vargen tänjer på gränsen mellan människa och djur.

Det är som om han hittar hem i det där mötet?

– Ja, jag håller med. Vi kanske hittar hem när vi kan sluta fred med det vilda och inse att vi är av samma blod, som det sägs i ”Djungelboken”.

Sommaren 2012 hittades en 30-årig kvinna död inne i ett av varghägnen på Kolmårdens djurpark. Vargguiden hade tidigare samma morgon gått in i hägnet ensam, när vargarna attackerade. Journalisten och författaren Lars Berges reportagebok ”Vargattacken” berättar om händelsen, men berör även vargens kulturhistoria och folkhemmets förändrade syn på gråben. Under arbetet med boken upptäckte han att vargen i början av 1970-talet fick en ny modern mytologi.

– Från att ha varit ett hatat rovdjur som ansågs vara i förbund med djävulen och faktiskt utrotats helt, skapades en ny berättelse om vargen i Sverige. Den växte fram inom miljörörelsen, på tv och i djurparker. Den berättelsen speglar ett samhälle i omvandling och synen på naturen i det moderna Sverige. Jag tyckte den 180-graderssvängen var oerhört spännande, säger Lars Berge.

Vargen är en uråldrig symbol, inte minst den onda sagovargen. Och just nu placerar ovanligt många kulturskapare, inte bara författare, rovdjuret återigen i centrum. Det är som om ett mjukt ylande ekar genom kulturlandskapet. ”Dokumentärfilmen Mischa och vargarna” (en kvinna hävdar att hon blev adopterad av vargar efter att hennes föräldrar mördades under Förintelsen), nya storfilmen ”Wolf” (där skådespelaren George McKay spelar en karaktär som tror att han är en varg) och det politiskt omstridda hårdrocksbandet Raubtier (gruppen sjunger återkommande om blodtörstiga vargar) är ett axplock. Men att vargen är emblematisk för just vår tid, håller Lars Berge inte med om.

– Vargen återkommer ständigt inom konst och litteratur för att symbolisera människans djupa drifter, kraften i den orörda naturen och något slags högre spiritualitet. Så har det varit sedan ”Skriet från vildmarken”, som kom 1903.

Skansen avlivade samtliga sina vargar i höstas och flera andra djurparker avvecklar just nu sina vargavdelningar. Men i det vilda är vargen numera relativt livskraftig. Det finns i dag, enligt Naturvårdsverkets senaste inventering, 395 vargar i landet. Utbredningen har gjort djuret till en symbol för en av vår tids känsligaste politiska frågor, konflikten mellan stad och landsbygd. Kanske har det bidragit till att ge den effektiva jägaren en skjuts även inom fiktionen.

– De problem som tidigare funnits i relationen mellan människa och varg har nu kommit tillbaka. Det händer att vargar river hundar och får, vilket så klart är traumatiskt för djurens ägare. Tillsammans med den tragiska vargattacken på Kolmården 2012 har det visat sig att den moderna berättelsen om vargen som snäll och harmlös inte riktigt stämmer med verkligheten. Vargen är ett intelligent och kraftfullt rovdjur som man bör ha respekt för, säger Lars Berge.

Författaren Mats Strandberg, som också varit upptagen av vargen, har skippat den arketypiskt demoniska versionen.

Mats Strandberg Foto: Erik Ardelius

– Varulven har aldrig varit mitt favoritmonster, eftersom den så ofta representerar en rätt dammig mansroll, som jag tycker är sjukt ointressant: Att under civilisationens tunna fernissa är män bara djur, som med nöd och näppe kan kontrollera sina vilda begär. Så när jag skrev mina barnböcker ville jag snarare vända helt och hållet på det där, säger Mats Strandberg.

”Monstret i natten” från 2016, Mats Strandbergs Edgar Allan Poe-doftande debut för barn, inleds med att grannens fluffiga knähund Uffe biter nioårige Frank i handen. Det dröjer inte länge förrän Frank sätter skräck i omgivningen – även fast han egentligen inte är ett dugg farlig.

– Frank, som är en ensam pojke, förvandlas från en fluffig knähundsmotsvarighet till en varulv. Det Frank allra helst vill ha är också det som han inte ens kan erkänna för sig själv: vänner och närhet. Han vill hitta sin flock. Därför vill hans ”varulvsjag” helst av allt bli klappat på magen och kliat bakom öronen, säger Mats Strandberg.

I Kerstin Ekmans ”Löpa varg” tänker Ulf att han ska berätta om mötet med vargen för hustrun Inga när han kommer hem, efter Rapport. Men orden vill inte komma fram. I stället behåller han mötet för sig själv. Tankarna går till Stephen Kings novell ”Höstgärning” som senare blev filmen ”Stand by me”, historien om fyra tolvåriga pojkar som ger sig ut på en vandring längs järnvägsspåren i den amerikanska delstaten Maine för att söka efter en död kropp. Huvudpersonen Gordie får en morgon syn på ett rådjur och under några långa sekunder möts deras blickar. När han återvänder till sina bästa vänner är han på väg att berätta om rådjuret, när han plötsligt ångrar sig: ”That was one thing I kept to myself.” Vårt förhållande till det vilda är svårt och komplicerat, säger Kerstin Ekman.

– Djur och för den delen växter kan väcka känslor som vi inte varit medvetna om eller kanske inte helt vill släppa fram. Att det egentligen inte är fråga om ”vi och dom”, utan att vi delar världen med dem.

