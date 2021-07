Nutidstestet vecka 26

1. Fotboll. I veckan blev Sverige utslaget ur fotbolls-EM. Matchen spelades i skotska Glasgow. Vilket landslag var det som vann?

A. Polen

B. Frankrike

C. Bulgarien

D. Ukraina

2. Regeringskris. Talmannen i Sveriges riksdag har samtalsrundor med partiledare i försök att bilda en ny regering. Vad heter talmannen?

A. Andreas Norlén

B. Ingela Thalén

C. Björn von Sydow

D. Birgitta Dahl

3. Covidpandemin. Oron växer för den variant av viruset som kallas delta. Vilket land anses det komma ifrån?

A. Kina

B. Kongo

C. Vietnam

D. Indien

4. Kändisar. En artist försökte upphäva en dom om omyndighetsförklaring. Artisten förlorade och fadern styr fortfarande. Vem är artisten?

A. Kanye West

B. Eros Ramazzotti

C. Britney Spears

D. Macaulay Culkin

5. Klimatet. Temperaturen ökar över hela världen. I staden Lytton uppmättes 47,9 grader plus i veckan. I vilket land ligger Lytton?

A. USA

B. Australien

C. Nya Zeeland

D. Kanada

6. Pengar. Riksbanken låter styrräntan ligga kvar. Hur många procent är den på?

A. –0,15

B. -0,10

C. 0,0

D. 0,20

7. Diktaturer. Ett mäktigt kommunistparti fyller 100 år i år. Det tog makten i ett stort land 1949. Vilket är landet?

A. Sovjetunionen

B. Kina

C. Ryssland

D. Indien

8. Störningar. Ett fenomen som oroat många har dykt upp i Sverige sedan några år. Från den 1 juli kan detta bötfällas på plats med 1 000 kr. Vad handlar det om?

A. Lösa hundar

B. Barn som skriker

C. Elsparkcyklar

D. Aggressiv körning med vattenskotrar

9. Utrikes. Förre försvarsminister Donald Rumsfeld avled nyligen. Han pekas ut som en av de ansvariga för ett krig USA förde i början av 2000-talet, förutom i Afghanistan. Vilket är landet?

A. Syrien

B. Turkiet

C. Irak

D. Iran

10. Musiker. En av Sveriges mest älskade musiker gick bort i veckan. ”Hög standard, vad fan är hög standard” kan man påminna om.

Vad hette han?

A. Evert Taube

B. Cornelis Vreeswijk

C. Peps Persson

D. Olle Adolphson

Rätt svar: 1 D, 2 A, 3 D, 4 C, 5 D, 6 C, 7 B, 8 D, 9 C, 10. C