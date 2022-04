Ny bild av terrordådet växer fram i Åsa Erlandssons bok ”Drottninggatan”

Reportagebok Åsa Erlandsson ”Drottninggatan” Mondial, 397 sidor Visa mer

Timmarna före attacken: Solen skiner. Ett par väninnor tar tåget till Stockholm för att gå på trädgårdsmässa. En skolklass tar plats i en biosalong. En flicka skriver till sin mamma och frågar om de kan köpa glass sedan.

En 39-årig flerbarnspappa tar upp mobilen, filmar sig själv och mässar: ”Det är dags att döda de otrogna.”

Inledningen till Åsa Erlandssons bok ”Drottninggatan” är kväljande. Detaljerat går hon igenom vad som sedan hände, de där fyrtio sekunderna strax före klockan tre eftermiddagen den sjunde april 2017, då fem människor mördades och tusentals liv förmörkades för alltid.

Och samhället, förändrades det också för gott?

Boken följer en rad inblandade: brottsoffer, poliser, anhöriga, åklagare, advokat. Genom dem berättar Åsa Erlandsson om dådet, gripandet, rättegången och livet efteråt. Hon talar med flera nyckelpersoner som först nu berättar sina historier.

Bilden som växer fram är delvis ny. Slumpen, civilkurage och ett par snilleblixtar gjorde att terroristen kunde gripas så snabbt. Den massiva polisinsatsen var förstås viktig för utredningen, men bland de enskilda personer som avgjorde saken var ett par inte ens poliser.

Hon lyfter fram mannen på SL:s trygghetscentral som letade igenom övervakningsfilmerna tills han såg en misstänkt man fly ner i tunnelbanan. Hon pratar med den uppmärksamma bilisten som såg Rakhmat Akilov vid en mack, larmade och följde efter en lång stund i väntan på att patrullen skulle hinna dit. Vi får också bekanta oss med den påstridiga larmoperatören som trotsade sin överordnade, gick på magkänslan och skickade en patrull för att kolla upp det lågprioriterade tipset.

Det är skickligt och återhållsamt berättat. En gedigen dokumentation av ett av de allra värsta brotten i svensk historia. Boken gör upp med felaktiga hjältehistorier som spreds i medierna kort efter dådet, och låter angripna och anhöriga framträda som komplexa människor. Här finns sidor som man sällan talar om annars, som att djup sorg inte alltid för oss samman utan i vissa fall också kan isolera och skapa distans.

Rakhmat Akilov är på flera sätt typisk för sin tid. Medan terrorister förut främst riktat in sig på politiska mål som makthavare, myndigheter, polis och militär började högerextremister och jihadister under slutet av 1900-talet ta sikte på ”mjuka mål”. Den senaste vågen terrorism kännetecknas av ensamma gärningsmän som är ute efter att göra så stor skada som möjligt. De radikaliseras via nätet och deras politiska övertygelse är inte alltid så djupgående utan anpassas till egna upplevda oförrätter. De är ofta isolerade och lider av psykisk ohälsa. Akilov var en hängiven anhängare av Islamiska staten och ville att de skulle ta på sig dådet. Hans politiska radikalisering verkar hänga ihop med att han gradvis gav upp hoppet om ett normalt liv. Hans plan var att döda och att dö.

”Drottninggatan” visar också på ett klarsynt och ibland häpnadsväckande sätt på de svåra dilemman som terrorbekämpning innebär. Ett smärtsamt exempel: Filmkritikern C-G Karlsson träffades nästan av lastbilen på Drottninggatan. Han var också gudfar till Eric Torell, mannen med Downs syndrom som 2018 sköts ihjäl av polis när han var ute och gick med en leksakspistol – en händelse som av kritiker kopplas just till polisens fokus på terrorscenarion.

När Åsa Erlandsson zoomar ut får vi ändå en tydlig bild av en mörk tid: Islamiska statens mest våldsamma period, ett växande parallellsamhälle av människor utan framtid, en pressad poliskår

Trots att det nu är nästan på dagen fem år sedan terrorattentatet på Drottninggatan märker man under läsningen att vi rör oss i närtid. Texten drivs av ett akut behov att lägga pusselbitar på plats. Möjligen innebär det att det också är för tidigt att få distans till tidens politiska vindar. Så läggs exempelvis ganska stor vikt vid hur Reva-debatten några år tidigare försvårat polisens arbete att upptäcka papperslösa. Onekligen en hett omdebatterad fråga, men just i sammanhanget terrorbekämpning lär politikernas fokus på den papperslösa gruppen i framtiden framstå som oproportionerligt.

När Åsa Erlandsson zoomar ut får vi ändå en tydlig bild av en mörk tid: Islamiska statens mest våldsamma period, ett växande parallellsamhälle av människor utan framtid, en pressad poliskår. Och ett samhälle kontrollerat av risk och rädsla, där förskolor och tidningsredaktioner övar sig i pågående dödligt våld.

Ordet som binder samman allt är terror. Under läsningen funderar jag på vad begreppet kommit att betyda för oss. Juridiskt ska ett terrorbrott inte bara vara politiskt motiverat och injaga fruktan, det ska också skada staten. Ett högt ställt krav, som enligt Erlandsson inte ens erfarna utredare alltid har kläm på. Men för allmänheten verkar terrorbegreppet i stället fylla en annan moralisk funktion. Det ska slå fast att ett trauma är kollektivt, samhälleligt. Det är därför vi hör högljudda protester när exempelvis hatbrott inte klassas som terrorism. Vad hade hänt om åklagaren inte hade lyckats i fallet med Drottninggatan? Hade vi haft svårare att hålla minnet vid liv?

I en splittrad värld tycks vi vilja ha juridiken till att förklara att vi hör ihop, att vi drabbas av andras olycka. Men till syvende och sist kan inte domstolar ordna det åt oss.

Det enda sättet är att faktiskt lära oss om våra gemensamma katastrofer. Det är därför en bok som ”Drottninggatan” är oundgänglig.

