Ny juvelstöld på filmfestivalen i Cannes

Hollywoodskådespelaren Jodie Turner-Smith har blivit bestulen på juveler under filmfestivalen i Cannes. Under sin promenad på röda mattan i samband med premiären av sin senaste film ”After Yang”, bar hon iögonfallande guld- och diamantsmycken från Gucci. När hon morgonen därpå åt frukost med sin ettåriga dotter på Marriott hotel bröt sig någon in i hennes hotellsvit.