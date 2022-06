Ny lag förbjuder masshandeln med dyra andrahandsbiljetter

Snart kan konsertbiljetter som säljs i andra hand vara ett minne blott. Den 1 september träder en ny lag i kraft som gör det förbjudet att med hjälp av digitala botar köpa stora volymer av biljetter och sälja vidare i kommersiellt syfte.

– Vi har försökt få till en lagändring under många år så jag tycker att det borde kunnat ske för länge sen. Men bättre sent än aldrig, säger Karin Westman, biljettchef på All Things Live.